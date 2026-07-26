Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xaker
Kiberxavfsizlik olamida oʻnlab yillar davomida koʻplab xakerlar oʻz nomini tarixga muhrlagan boʻlsa-da, ularning hech biri Phineas Fisher kabi jamoatchilik eʼtiborini torta olmagan. Oʻzining eng shov-shuvli hujumidan oʻn yil oʻtgan boʻlsa ham, Phineas hanuzgacha qoʻlga tushmagan eng samarador va mashhur xaker boʻlib qolmoqda. U nafaqat tizimlarni buzib kiruvchi kiberjinoyatchi, balki siyosiy va ijtimoiy maqsadlarni koʻzlovchi xaktivist sifatida tanilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Phineas Fisher nomi ilk bor 2014-yilda, FinFisher josuslik dasturi yaratuvchisi boʻlgan Gamma Group kompaniyasiga qilingan hujumdan soʻng paydo boʻldi. Xaker oʻz taxallusini aynan ushbu kompaniya mahsulotidan olgan. Oʻshanda u oʻgʻirlangan maʼlumotlarni, jumladan, josuslik dasturlari, mahsulot qoʻllanmalari va narxlar roʻyxatini eʼlon qilib yuborgan edi. Garchi oʻsha paytda Gamma Group faoliyatini davom ettirgan boʻlsa-da, bu voqea kiberolamdagi katta oʻzgarishlarning debochasi boʻldi.
Hacking Team kompaniyasining inqiroziOradan bir yil oʻtib, Phineas yanada yirikroq nishon — Italiyaning Hacking Team kompaniyasiga hujum qildi. Ushbu startap hukumatlar uchun josuslik dasturlarini global biznesga aylantirgan ilk tashkilotlardan biri edi. Xaker kompaniya serverlaridan 400 gigabaytdan ortiq maʼlumotni, jumladan, dasturiy kodlar, oʻn minglab ichki elektron xatlar va maxfiy shartnomalarni oʻgʻirladi.
Ushbu sizdirilgan maʼlumotlar jurnalistlarga Ekvador, Meksika va Panama kabi davlatlardagi siyosiy mojarolarni fosh qilish imkonini berdi. Hacking Team uchun bu hujum halokatli boʻldi: yillar oʻtib kompaniya rahbari David Vincenzetti oʻz biznesini ramziy 1 yevro evaziga sotishga majbur boʻldi. Bu voqea josuslik dasturlari bozorida faoliyat yurituvchi boshqa kompaniyalar, jumladan, Isroilning NSO Group kabi gigantlari uchun ham jiddiy ogohlantirish edi.
Phineas Fisher faqatgina texnologik kompaniyalar bilan cheklanib qolgani yoʻq. U Kataloniya politsiyasi (Mossos d’Esquadra) kasaba uyushmasi va Turkiyaning hukmron partiyasi tizimlariga ham muvaffaqiyatli hujumlar uyushtirdi. Turkiyadagi xakerlik amaliyoti Suriya shimolidagi Rojava avtonom mintaqasini qoʻllab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilgan edi. Xaker hatto oʻzining hujum usullari haqida 39 daqiqalik video-qoʻllanma ham eʼlon qilgan.
Xaktivizm va moliyaviy tizimlarga hujumXakerning soʻnggi maʼlum boʻlgan yirik amaliyoti Men orolidagi Cayman National Bank filialiga qarshi qaratildi. 2016-yilda sodir boʻlgan bu voqea haqida u faqat uch yil oʻtib xabar berdi. Phineas oʻz intervyularidan birida noqonuniy yoʻllar bilan pul topishini, bu mablagʻlarni esa xayriya ishlariga, jumladan, Rojava mintaqasiga Bitcoin koʻrinishida oʻtkazishini taʼkidlagan.
- Kompaniyalarning noqonuniy faoliyatini fosh qilish;
- Siyosiy va ijtimoiy adolatni tiklashga urinish;
- Boshqa xaktivistlarni ragʻbatlantirish uchun maxsus mukofot jamgʻarmasini tashkil etish.
…