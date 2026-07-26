Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xaker

·90·Texno
Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xaker

Kiberxavfsizlik olamida oʻnlab yillar davomida koʻplab xakerlar oʻz nomini tarixga muhrlagan boʻlsa-da, ularning hech biri Phineas Fisher kabi jamoatchilik eʼtiborini torta olmagan. Oʻzining eng shov-shuvli hujumidan oʻn yil oʻtgan boʻlsa ham, Phineas hanuzgacha qoʻlga tushmagan eng samarador va mashhur xaker boʻlib qolmoqda. U nafaqat tizimlarni buzib kiruvchi kiberjinoyatchi, balki siyosiy va ijtimoiy maqsadlarni koʻzlovchi xaktivist sifatida tanilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Phineas Fisher nomi ilk bor 2014-yilda, FinFisher josuslik dasturi yaratuvchisi boʻlgan Gamma Group kompaniyasiga qilingan hujumdan soʻng paydo boʻldi. Xaker oʻz taxallusini aynan ushbu kompaniya mahsulotidan olgan. Oʻshanda u oʻgʻirlangan maʼlumotlarni, jumladan, josuslik dasturlari, mahsulot qoʻllanmalari va narxlar roʻyxatini eʼlon qilib yuborgan edi. Garchi oʻsha paytda Gamma Group faoliyatini davom ettirgan boʻlsa-da, bu voqea kiberolamdagi katta oʻzgarishlarning debochasi boʻldi.

Hacking Team kompaniyasining inqirozi

Oradan bir yil oʻtib, Phineas yanada yirikroq nishon — Italiyaning Hacking Team kompaniyasiga hujum qildi. Ushbu startap hukumatlar uchun josuslik dasturlarini global biznesga aylantirgan ilk tashkilotlardan biri edi. Xaker kompaniya serverlaridan 400 gigabaytdan ortiq maʼlumotni, jumladan, dasturiy kodlar, oʻn minglab ichki elektron xatlar va maxfiy shartnomalarni oʻgʻirladi.

Ushbu sizdirilgan maʼlumotlar jurnalistlarga Ekvador, Meksika va Panama kabi davlatlardagi siyosiy mojarolarni fosh qilish imkonini berdi. Hacking Team uchun bu hujum halokatli boʻldi: yillar oʻtib kompaniya rahbari David Vincenzetti oʻz biznesini ramziy 1 yevro evaziga sotishga majbur boʻldi. Bu voqea josuslik dasturlari bozorida faoliyat yurituvchi boshqa kompaniyalar, jumladan, Isroilning NSO Group kabi gigantlari uchun ham jiddiy ogohlantirish edi.

Phineas Fisher faqatgina texnologik kompaniyalar bilan cheklanib qolgani yoʻq. U Kataloniya politsiyasi (Mossos d’Esquadra) kasaba uyushmasi va Turkiyaning hukmron partiyasi tizimlariga ham muvaffaqiyatli hujumlar uyushtirdi. Turkiyadagi xakerlik amaliyoti Suriya shimolidagi Rojava avtonom mintaqasini qoʻllab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilgan edi. Xaker hatto oʻzining hujum usullari haqida 39 daqiqalik video-qoʻllanma ham eʼlon qilgan.

Xaktivizm va moliyaviy tizimlarga hujum

Xakerning soʻnggi maʼlum boʻlgan yirik amaliyoti Men orolidagi Cayman National Bank filialiga qarshi qaratildi. 2016-yilda sodir boʻlgan bu voqea haqida u faqat uch yil oʻtib xabar berdi. Phineas oʻz intervyularidan birida noqonuniy yoʻllar bilan pul topishini, bu mablagʻlarni esa xayriya ishlariga, jumladan, Rojava mintaqasiga Bitcoin koʻrinishida oʻtkazishini taʼkidlagan.

  • Kompaniyalarning noqonuniy faoliyatini fosh qilish;
  • Siyosiy va ijtimoiy adolatni tiklashga urinish;
  • Boshqa xaktivistlarni ragʻbatlantirish uchun maxsus mukofot jamgʻarmasini tashkil etish.
Phineas Fisherning shaxsi hamon sir boʻlib qolmoqda. Baʼzi kiberxavfsizlik tadqiqotchilari uni anarxist deb atasa, boshqalar uni zamonaviy Robin Gudga qiyoslashadi. Nima boʻlganda ham, uning josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchi yirik korporatsiyalarga qarshi kurashi texnologiya olamida oʻchmas iz qoldirdi. Bugungi kunda u nafaqat xaker, balki kiber-qarshilik ramzi sifatida koʻriladi.

XakerKiberxavfsizlikPhineas FisherHacking TeamFinFisher
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob