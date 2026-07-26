Lockheed Martin kompaniyasi ULA uchun 500 million dollarlik kredit kafolatini taqdim etdi
AQSHning mudofaa va aviatsiya giganti Lockheed Martin oʻzining shoʻba korxonasi boʻlmish United Launch Alliance (ULA) kompaniyasini qoʻllab-quvvatlash maqsadida 500 million dollargacha boʻlgan kredit liniyasiga kafil boʻldi. Mazkur moliyaviy yordam Vulcan Centaur raketalarining parvozlari toʻxtab qolishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklarni yumshatishga qaratilgan. Ushbu qadam kosmik sanoatdagi yetakchi oʻyinchilardan biri uchun hozirgi murakkab pallada oʻta muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) hisobotiga koʻra, Lockheed Martin tomonidan taqdim etilgan kafolatning maksimal summasi yarim milliard dollarni tashkil etadi. Maʼlumot uchun, ULA kompaniyasi Lockheed Martin va Boeing korporatsiyalari tomonidan teng ulushlarda (50/50) tashkil etilgan qoʻshma korxona hisoblanadi. ixbt.com nashrining yozishicha, Lockheed ushbu majburiyatni 2026-yilning ikkinchi choragida rasmiylashtirgan va uning dastlabki qiymati 64 million dollarga baholangan.
Moliyaviy tanglikning asosiy sababi Vulcan Centaur raketasining soʻnggi parvozlarida kuzatilgan texnik nosozliklardir. Fevral oyida boʻlib oʻtgan USSF-87 missiyasi davomida raketa AQSH Kosmik kuchlari yukini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqqan boʻlsa-da, qattiq yonilgʻili tezlatkichlardan birida anomaliya aniqlangan edi. Shundan soʻng xavfsizlik chorasi sifatida barcha keyingi parvozlar vaqtincha toʻxtatib qoʻyildi.
Texnik muammolar va tergov jarayoniHozirda ULA va dvigatellar ishlab chiqaruvchisi Northrop Grumman mutaxassislari nosozlik sabablarini aniqlash boʻyicha chuqur tekshiruv oʻtkazmoqda. Eʼtiborlisi, shunga oʻxshash muammo 2024-yilning oktyabr oyida Vulcan raketasining ikkinchi sinov parvozi paytida ham kuzatilgan edi. Bu esa tizimli nosozlik ehtimolini kuchaytirib, loyihaning moliyaviy barqarorligiga zarba berdi.
ULA rahbariyati Lockheed Martin koʻmagida kredit olinganini tasdiqlagan boʻlsa-da, kelishuvning barcha tafsilotlarini ochiqlamadi. Kompaniyaning 2026-yil uchun rejalari juda ulkan edi: ular yil davomida Vulcan raketasini 18 martagacha uchirishni va parvozlar surʼatini keskin oshirishni maqsad qilgan edilar. Biroq USSF-87 missiyasidan keyin birorta ham start amalga oshirilmadi.
Northrop Grumman vakillari tezlatkich komponentlari qayta ishlangani va yer usti sinovlarida oʻzini oqlaganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, yangi va takomillashtirilgan dvigatellarni yetkazib berish faqat yil yakuniga borib boshlanishi kutilmoqda. Bu esa Vulcan raketalarining katta aviatsiyaga qaytish muddati hali ham noaniq boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.
Ushbu vaziyat jahon kosmik bozoridagi raqobatga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Lockheed Martin tomonidan ajratilgan mablagʻlar ULA kompaniyasiga oʻz majburiyatlarini bajarish va texnik muammolarni bartaraf etish uchun vaqt yutish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi global loyihalardagi oʻzgarishlar sunʼiy yoʻldoshlar va xalqaro aloqa tizimlarining rivojlanishi nuqtai nazaridan ham qiziqarlidir.
…