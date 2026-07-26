Lockheed Martin kompaniyasi ULA uchun 500 million dollarlik kredit kafolatini taqdim etdi

·37·Texno
Lockheed Martin kompaniyasi ULA uchun 500 million dollarlik kredit kafolatini taqdim etdi

AQSHning mudofaa va aviatsiya giganti Lockheed Martin oʻzining shoʻba korxonasi boʻlmish United Launch Alliance (ULA) kompaniyasini qoʻllab-quvvatlash maqsadida 500 million dollargacha boʻlgan kredit liniyasiga kafil boʻldi. Mazkur moliyaviy yordam Vulcan Centaur raketalarining parvozlari toʻxtab qolishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklarni yumshatishga qaratilgan. Ushbu qadam kosmik sanoatdagi yetakchi oʻyinchilardan biri uchun hozirgi murakkab pallada oʻta muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) hisobotiga koʻra, Lockheed Martin tomonidan taqdim etilgan kafolatning maksimal summasi yarim milliard dollarni tashkil etadi. Maʼlumot uchun, ULA kompaniyasi Lockheed Martin va Boeing korporatsiyalari tomonidan teng ulushlarda (50/50) tashkil etilgan qoʻshma korxona hisoblanadi. ixbt.com nashrining yozishicha, Lockheed ushbu majburiyatni 2026-yilning ikkinchi choragida rasmiylashtirgan va uning dastlabki qiymati 64 million dollarga baholangan.

Moliyaviy tanglikning asosiy sababi Vulcan Centaur raketasining soʻnggi parvozlarida kuzatilgan texnik nosozliklardir. Fevral oyida boʻlib oʻtgan USSF-87 missiyasi davomida raketa AQSH Kosmik kuchlari yukini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqqan boʻlsa-da, qattiq yonilgʻili tezlatkichlardan birida anomaliya aniqlangan edi. Shundan soʻng xavfsizlik chorasi sifatida barcha keyingi parvozlar vaqtincha toʻxtatib qoʻyildi.

Texnik muammolar va tergov jarayoni

Hozirda ULA va dvigatellar ishlab chiqaruvchisi Northrop Grumman mutaxassislari nosozlik sabablarini aniqlash boʻyicha chuqur tekshiruv oʻtkazmoqda. Eʼtiborlisi, shunga oʻxshash muammo 2024-yilning oktyabr oyida Vulcan raketasining ikkinchi sinov parvozi paytida ham kuzatilgan edi. Bu esa tizimli nosozlik ehtimolini kuchaytirib, loyihaning moliyaviy barqarorligiga zarba berdi.

ULA rahbariyati Lockheed Martin koʻmagida kredit olinganini tasdiqlagan boʻlsa-da, kelishuvning barcha tafsilotlarini ochiqlamadi. Kompaniyaning 2026-yil uchun rejalari juda ulkan edi: ular yil davomida Vulcan raketasini 18 martagacha uchirishni va parvozlar surʼatini keskin oshirishni maqsad qilgan edilar. Biroq USSF-87 missiyasidan keyin birorta ham start amalga oshirilmadi.

Northrop Grumman vakillari tezlatkich komponentlari qayta ishlangani va yer usti sinovlarida oʻzini oqlaganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, yangi va takomillashtirilgan dvigatellarni yetkazib berish faqat yil yakuniga borib boshlanishi kutilmoqda. Bu esa Vulcan raketalarining katta aviatsiyaga qaytish muddati hali ham noaniq boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.

Ushbu vaziyat jahon kosmik bozoridagi raqobatga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Lockheed Martin tomonidan ajratilgan mablagʻlar ULA kompaniyasiga oʻz majburiyatlarini bajarish va texnik muammolarni bartaraf etish uchun vaqt yutish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi global loyihalardagi oʻzgarishlar sunʼiy yoʻldoshlar va xalqaro aloqa tizimlarining rivojlanishi nuqtai nazaridan ham qiziqarlidir.

Lockheed MartinULAVulcan CentaurKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob