Temirovga 100 ming dollar: Abu-Dabidagi bonus egalari e’lon qilindi...

·230·Sport
Temirovga 100 ming dollar: Abu-Dabidagi bonus egalari e’lon qilindi...

Abu-Dabida Ramazon Temirov faqat sobiq titul da’vogarini birinchi raundda to‘xtatib qolmadi. O‘zbekistonlik jangchining yorqin nokauti UFC rahbariyati tomonidan ham alohida e’tirof etilib, u 100 ming dollarlik bonus sohibiga aylandi.

«Etixad Arena»dagi tarixiy kechada ikki o‘zbekistonlik markaziy janglarda qatnashdi. Bogdan Guskov sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi beshinchi raundgacha kurashgan bo‘lsa, Temirov Stiv Ersegni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratib, oqshomning eng katta syurprizlaridan birini qayd etdi.

Temirovga bir raundning o‘zi yetarli bo‘ldi

Co-main event bahsida Ramazon Temirov UFC reytingida o‘ninchi o‘rinda turgan Stiv Erseg bilan to‘qnashdi. Avstraliyalik sportchi avval chempionlik kamari uchun jang qilgan tajribali raqib edi.

Biroq Temirov jangni birinchi soniyalardanoq yuqori sur’atda boshladi. U raqibiga bosim o‘tkazib, kuchli zarbalari bilan bir necha bor muvozanatdan chiqardi. Birinchi raundning 4:21 daqiqasida hakam bahsni to‘xtatdi va hamyurtimizga texnik nokaut orqali g‘alaba berildi.

Temirov reytingdagi sobiq titul da’vogarini hakamlar qaroriga qoldirmadi — u oktagondagi javobini birinchi raundda berdi.

Ushbu natija o‘zbekistonlik sportchining UFC'dagi uchinchi g‘alabasi bo‘ldi. Ularning ikkitasi birinchi raundda muddatidan avval qo‘lga kiritilgan.

100 ming dollarlik bonus kimlarga berildi?

Turnir tashkilotchilari janglar yakunlanganidan keyin kechaning eng yaxshi ishtirokchilarini e’lon qildi. Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, odatiy gonorardan tashqari har bir bonus sohibi 100 ming dollardan oladi.

Nominatsiya

Bonus sohiblari

Oqshomning eng yaxshi jangi

Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun

Oqshomning eng yaxshi ishtiroki

Ramazon Temirov

Oqshomning eng yaxshi ishtiroki

Valter Uoker

Har bir sportchiga

100 ming dollar

«Oqshomning eng yaxshi jangi» deb topilgan Kuniyev — Forchun to‘qnashuvida rossiyalik og‘ir vazn jangchisi raqibini uchinchi raundning 1:12 daqiqasida texnik nokaut qilgan.

Valter Uoker esa Tomas Petersenni birinchi raundda atigi 1 daqiqa 32 soniyada noodatiy calf slicer usuli bilan taslim etdi. Bu uning UFC'dagi ketma-ket beshinchi birinchi raund sabmisheni bo‘ldi.

Temirovning g‘alabasi nega alohida ahamiyatli?

Temirovning natijasi faqat ta’sirli nokaut yoki katta bonus bilan cheklanmaydi. U UFC'ning kuchli o‘nligida turgan va chempionlik jangi tajribasiga ega raqibni mag‘lub etdi.

Bu g‘alaba unga quyidagi imkoniyatlarni ochishi mumkin:

  • UFC eng yengil vazn reytingiga kirish;

  • keyingi jangda yana bir top-10 vakiliga qarshi chiqish;

  • chempionlik poygasiga yaqinlashish;

  • promoushendagi shartnoma va gonorarlarini yaxshilash;

  • O‘zbekiston MMAsining xalqaro nufuzini oshirish.

Reyting avtomatik ravishda raqibning o‘rnini g‘olibga bermaydi. Ammo o‘ninchi raqamli sportchini birinchi raundda to‘xtatish — UFC reyting komissiyasi e’tiborsiz qoldiradigan natija emas.

Guskovga bonus berilmadi, ammo u so‘nggi raundgacha kurashdi

Turnirning asosiy jangida Bogdan Guskov birinchi raqamli da’vogar Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqdi. O‘zbekiston vakili jangni qisqa muddatli ogohlantirish asosida qabul qilganiga qaramay, bahsni beshinchi raundgacha olib bordi.

Ankalayev so‘nggi raundning 2:41 daqiqasida zarbalar seriyasi bilan texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi. Guskov bonus sohiblari qatoriga kirmadi, ammo sobiq chempionga qarshi ilk besh raundlik markaziy jangida katta tajriba orttirdi.

Temirov uchun haqiqiy kurash endi boshlanadi

Abu-Dabidagi g‘alaba Ramazon Temirovni divizionning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jangchilaridan biriga aylantirdi. Birinchi raunddagi texnik nokaut, top-10 raqibi va 100 ming dollarlik bonus — hammasi bir kechada qo‘lga kiritildi.

Biroq bu hali chempionlik yo‘llanmasi emas. Temirov keyingi bahsda ham yuqori darajali raqibga qarshi shu sur’atni saqlab qolishi kerak. Abu-Dabida u eshikni taqillatmadi — tepib ochdi. Endi UFC uni qaysi xonaga kiritishi qoldi.

Sizningcha, Ramazon Temirovga keyingi jangda top-5 vakili berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va 100 ming dollarlik bonus haqidagi xabarni Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Ramazon TemirovAbu-DabiUFCMagomed AnkalaevSteve Erceg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi