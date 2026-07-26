Temirovga 100 ming dollar: Abu-Dabidagi bonus egalari e’lon qilindi...
Abu-Dabida Ramazon Temirov faqat sobiq titul da’vogarini birinchi raundda to‘xtatib qolmadi. O‘zbekistonlik jangchining yorqin nokauti UFC rahbariyati tomonidan ham alohida e’tirof etilib, u 100 ming dollarlik bonus sohibiga aylandi.
«Etixad Arena»dagi tarixiy kechada ikki o‘zbekistonlik markaziy janglarda qatnashdi. Bogdan Guskov sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi beshinchi raundgacha kurashgan bo‘lsa, Temirov Stiv Ersegni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratib, oqshomning eng katta syurprizlaridan birini qayd etdi.
Temirovga bir raundning o‘zi yetarli bo‘ldi
Co-main event bahsida Ramazon Temirov UFC reytingida o‘ninchi o‘rinda turgan Stiv Erseg bilan to‘qnashdi. Avstraliyalik sportchi avval chempionlik kamari uchun jang qilgan tajribali raqib edi.
Biroq Temirov jangni birinchi soniyalardanoq yuqori sur’atda boshladi. U raqibiga bosim o‘tkazib, kuchli zarbalari bilan bir necha bor muvozanatdan chiqardi. Birinchi raundning 4:21 daqiqasida hakam bahsni to‘xtatdi va hamyurtimizga texnik nokaut orqali g‘alaba berildi.
Temirov reytingdagi sobiq titul da’vogarini hakamlar qaroriga qoldirmadi — u oktagondagi javobini birinchi raundda berdi.
Ushbu natija o‘zbekistonlik sportchining UFC'dagi uchinchi g‘alabasi bo‘ldi. Ularning ikkitasi birinchi raundda muddatidan avval qo‘lga kiritilgan.
100 ming dollarlik bonus kimlarga berildi?
Turnir tashkilotchilari janglar yakunlanganidan keyin kechaning eng yaxshi ishtirokchilarini e’lon qildi. Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, odatiy gonorardan tashqari har bir bonus sohibi 100 ming dollardan oladi.
Nominatsiya
Bonus sohiblari
Oqshomning eng yaxshi jangi
Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun
Oqshomning eng yaxshi ishtiroki
Ramazon Temirov
Oqshomning eng yaxshi ishtiroki
Valter Uoker
Har bir sportchiga
100 ming dollar
«Oqshomning eng yaxshi jangi» deb topilgan Kuniyev — Forchun to‘qnashuvida rossiyalik og‘ir vazn jangchisi raqibini uchinchi raundning 1:12 daqiqasida texnik nokaut qilgan.
Valter Uoker esa Tomas Petersenni birinchi raundda atigi 1 daqiqa 32 soniyada noodatiy calf slicer usuli bilan taslim etdi. Bu uning UFC'dagi ketma-ket beshinchi birinchi raund sabmisheni bo‘ldi.
Temirovning g‘alabasi nega alohida ahamiyatli?
Temirovning natijasi faqat ta’sirli nokaut yoki katta bonus bilan cheklanmaydi. U UFC'ning kuchli o‘nligida turgan va chempionlik jangi tajribasiga ega raqibni mag‘lub etdi.
Bu g‘alaba unga quyidagi imkoniyatlarni ochishi mumkin:
UFC eng yengil vazn reytingiga kirish;
keyingi jangda yana bir top-10 vakiliga qarshi chiqish;
chempionlik poygasiga yaqinlashish;
promoushendagi shartnoma va gonorarlarini yaxshilash;
O‘zbekiston MMAsining xalqaro nufuzini oshirish.
Reyting avtomatik ravishda raqibning o‘rnini g‘olibga bermaydi. Ammo o‘ninchi raqamli sportchini birinchi raundda to‘xtatish — UFC reyting komissiyasi e’tiborsiz qoldiradigan natija emas.
Guskovga bonus berilmadi, ammo u so‘nggi raundgacha kurashdi
Turnirning asosiy jangida Bogdan Guskov birinchi raqamli da’vogar Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqdi. O‘zbekiston vakili jangni qisqa muddatli ogohlantirish asosida qabul qilganiga qaramay, bahsni beshinchi raundgacha olib bordi.
Ankalayev so‘nggi raundning 2:41 daqiqasida zarbalar seriyasi bilan texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi. Guskov bonus sohiblari qatoriga kirmadi, ammo sobiq chempionga qarshi ilk besh raundlik markaziy jangida katta tajriba orttirdi.
Temirov uchun haqiqiy kurash endi boshlanadi
Abu-Dabidagi g‘alaba Ramazon Temirovni divizionning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jangchilaridan biriga aylantirdi. Birinchi raunddagi texnik nokaut, top-10 raqibi va 100 ming dollarlik bonus — hammasi bir kechada qo‘lga kiritildi.
Biroq bu hali chempionlik yo‘llanmasi emas. Temirov keyingi bahsda ham yuqori darajali raqibga qarshi shu sur’atni saqlab qolishi kerak. Abu-Dabida u eshikni taqillatmadi — tepib ochdi. Endi UFC uni qaysi xonaga kiritishi qoldi.
Sizningcha, Ramazon Temirovga keyingi jangda top-5 vakili berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va 100 ming dollarlik bonus haqidagi xabarni Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…