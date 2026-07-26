Jahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qoʻshildi
Jahon chempionatidagi ajoyib oʻyinlari bilan butun dunyo eʼtiborini tortgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha oʻziga yangi jamoa topdi. 40 yoshli tajribali posbon Janubiy Amerikaning eng nomdor klublaridan biri — Chilining Colo-Colo jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer futbol olami uchun kutilmagan yangilik boʻldi, boisi faxriy darvozabon erkin agent maqomida Chili chempionatiga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Josimar Dias, futbol jamoatchiligiga Vozinha nomi bilan tanilgan ushbu posbon, Chili klubi bilan 18 oylik shartnomaga qoʻl qoʻydi. Colo-Colo oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi aʼzoni "Xush kelibsiz. Biz sizni kutmoqdamiz" degan qisqa va samimiy xabar bilan qarshi oldi. Hozirda ushbu jamoa Chili chempionatida yaqin taʼqibchisidan 13 ochko oldinda borib, turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlar yulduzi va Lionel Messi bilan toʻqnashuvVozinhaning mashhurligi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan soʻnggi Jahon chempionatidan soʻng misli koʻrilmagan darajada oʻsdi. Musobaqadan oldin uning Instagram sahifasida 50 mingga yaqin obunachi boʻlgan boʻlsa, Ispaniyaga qarshi oʻyindan soʻng bu koʻrsatkich 14 millionga yetdi. Hozirgi kunda uning auditoriyasi 29,5 milliondan oshib ketgan. Bu futbolchining nafaqat maydondagi, balki madaniy maydondagi taʼsirini ham koʻrsatib beradi.
Turnirning nimchorak finalida Kabo-Verde terma jamoasi Argentina bilan toʻqnash kelganida, Vozinha haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. U oʻyin davomida sakkizta seyv amalga oshirdi, shundan toʻrttasi bevosita Lionel Messi tomonidan yoʻllangan zarbalar edi. Ayniqsa, Messining oʻziga xos uslubdagi jarima zarbasini qaytarib qolgani uzoq vaqt yodda qoladigan boʻldi. Garchi uning jamoasi 2:3 hisobida magʻlub boʻlgan boʻlsa-da, Vozinha uchrashuvning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri sifatida eʼtirof etildi.
Oʻyindan soʻng Lionel Messi va Vozinha oʻrtasida samimiy muloqot boʻlib oʻtgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi afrikalik darvozabonni quchoqlab, uning oʻyiniga yuqori baho bergan. "Messi menga: 'Sen ajoyibsan. Xalqing sen bilan faxrlanishi kerak', dedi. Bu men uchun unutilmas lahza boʻldi", — deya eslaydi Vozinha. Shuningdek, u afsonaviy argentinalik bilan futbolka almashishga ham muvaffaq boʻlgan.
Vozinhaning kelajagi borasida turli taxminlar mavjud edi. Xususan, u AQSHning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, 34 karra Chili chempioni va bir bor Kopa Libertadores gʻolibi hisoblangan Colo-Colo varianti darvozabon uchun ustuvor boʻlib chiqdi. Bu transfer orqali Chili klubi oʻz tarkibini xalqaro darajadagi tajribali ijrochi bilan kuchaytirib oldi.
…