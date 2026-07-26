Jahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qoʻshildi

·73·Sport
Jahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qoʻshildi

Jahon chempionatidagi ajoyib oʻyinlari bilan butun dunyo eʼtiborini tortgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha oʻziga yangi jamoa topdi. 40 yoshli tajribali posbon Janubiy Amerikaning eng nomdor klublaridan biri — Chilining Colo-Colo jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer futbol olami uchun kutilmagan yangilik boʻldi, boisi faxriy darvozabon erkin agent maqomida Chili chempionatiga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Josimar Dias, futbol jamoatchiligiga Vozinha nomi bilan tanilgan ushbu posbon, Chili klubi bilan 18 oylik shartnomaga qoʻl qoʻydi. Colo-Colo oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi aʼzoni "Xush kelibsiz. Biz sizni kutmoqdamiz" degan qisqa va samimiy xabar bilan qarshi oldi. Hozirda ushbu jamoa Chili chempionatida yaqin taʼqibchisidan 13 ochko oldinda borib, turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar yulduzi va Lionel Messi bilan toʻqnashuv

Vozinhaning mashhurligi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan soʻnggi Jahon chempionatidan soʻng misli koʻrilmagan darajada oʻsdi. Musobaqadan oldin uning Instagram sahifasida 50 mingga yaqin obunachi boʻlgan boʻlsa, Ispaniyaga qarshi oʻyindan soʻng bu koʻrsatkich 14 millionga yetdi. Hozirgi kunda uning auditoriyasi 29,5 milliondan oshib ketgan. Bu futbolchining nafaqat maydondagi, balki madaniy maydondagi taʼsirini ham koʻrsatib beradi.

Turnirning nimchorak finalida Kabo-Verde terma jamoasi Argentina bilan toʻqnash kelganida, Vozinha haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. U oʻyin davomida sakkizta seyv amalga oshirdi, shundan toʻrttasi bevosita Lionel Messi tomonidan yoʻllangan zarbalar edi. Ayniqsa, Messining oʻziga xos uslubdagi jarima zarbasini qaytarib qolgani uzoq vaqt yodda qoladigan boʻldi. Garchi uning jamoasi 2:3 hisobida magʻlub boʻlgan boʻlsa-da, Vozinha uchrashuvning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri sifatida eʼtirof etildi.

Oʻyindan soʻng Lionel Messi va Vozinha oʻrtasida samimiy muloqot boʻlib oʻtgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi afrikalik darvozabonni quchoqlab, uning oʻyiniga yuqori baho bergan. "Messi menga: 'Sen ajoyibsan. Xalqing sen bilan faxrlanishi kerak', dedi. Bu men uchun unutilmas lahza boʻldi", — deya eslaydi Vozinha. Shuningdek, u afsonaviy argentinalik bilan futbolka almashishga ham muvaffaq boʻlgan.

Vozinhaning kelajagi borasida turli taxminlar mavjud edi. Xususan, u AQSHning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, 34 karra Chili chempioni va bir bor Kopa Libertadores gʻolibi hisoblangan Colo-Colo varianti darvozabon uchun ustuvor boʻlib chiqdi. Bu transfer orqali Chili klubi oʻz tarkibini xalqaro darajadagi tajribali ijrochi bilan kuchaytirib oldi.

VozinhaColo-ColoLionel MessiTransferJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi