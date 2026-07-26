Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildi

·59·Texno
Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildi

Insoniyat oʻn yilliklar davomida oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalarni notoʻgʻri usullar bilan qidirgan boʻlishi mumkin. Yangi ilmiy tadqiqot mualliflari koinotda aqlli hayot belgilarini izlashga boʻlgan yondashuvni tubdan qayta koʻrib chiqishni taklif qilmoqdalar. Ularning fikricha, biz kutayotgan murakkab va oʻta qisqa lazer impulslari oʻrniga, ancha sodda va arzonroq texnologiyalarga eʼtibor qaratish lozim. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar iqtisodiy omilni asosiy dalil sifatida keltirishmoqda. Agar texnologik jihatdan rivojlangan sivilizatsiya resurslarni tejashni istasa, u qimmatbaho femtosekundli uzatgichlar oʻrniga asrlar davomida xizmat qiladigan mikrosekundli yoki millisekundli lazer mayoqlarini qurishi ehtimoli yuqori. Bunday avtonom qurilmalar ancha chidamli va uzoq masofalarga signal yuborish uchun qulayroq hisoblanadi.

Olimlarning taxminicha, bu kabi lazer mayoqlari yulduzlarning yaqinida emas, balki yulduzlararo orbitalarda, masalan, insoniyatning Voyager apparatlari harakatlanayotgan trayektoriyalarga oʻxshash hududlarda joylashtirilgan boʻlishi mumkin. Bu usul signalni yulduzning kuchli yorugʻligidan ajratib olishni osonlashtiradi va murakkab filtrlash tizimlariga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.

Nega biz ularni hali topa olmadik?

Muammo signallarning yoʻqligida emas, balki bizning qidiruv usullarimizdagi kamchiliklarda boʻlishi mumkin. Hozirgi kunda osmonni kuzatishda qoʻllaniladigan ekspozitsiya vaqti bir necha soniyadan soatlargacha davom etadi. Bunday uzoq vaqt oraligʻida mikrosekundlik chaqnashlar shunchaki "yuvilib" ketadi va fon shovqinidan farq qilmay qoladi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, mavjud SETI dasturlari koinotning mikrosekundlik diapazoniga nisbatan deyarli "koʻr" holatidadir.

Ushbu boʻshliqni toʻldirish uchun Cosmic Lighthouses ("Koinot mayoqlari") loyihasi taklif etilmoqda. Loyiha doirasida uchta zamonaviy texnologiyadan foydalanish koʻzda tutilgan:

  • Oʻta qisqa chaqnashlarni qayd eta oladigan CMOS-matritsalar;
  • Keng koʻlamli kuzatuv imkonini beruvchi difraksion-refraksion MODE-linzalar;
  • Katta hajmdagi maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlovchi zamonaviy NVIDIA va boshqa turdagi grafik protsessorlar (GPU).

Hisob-kitoblarga koʻra, hatto diametri 1 metr boʻlgan oddiy yerusti teleskopi ham 100 MW quvvatga ega lazer mayoqni 72 yorugʻlik yili masofasidan aniqlay oladi. Bu masofa ichida taxminan 3000 ta yaqin yulduz tizimlari mavjud. Bir haftalik kuzatuvlar davomida takrorlanuvchi impulslar toʻplansa, signalning haqiqiyligini ilmiy jihatdan isbotlash imkoniyati tugʻiladi.

Ushbu loyiha nafaqat oʻzga sayyoraliklarni topish, balki umumiy astronomiya uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mikrosekundlik diapazonni oʻrganish orqali olimlar koinotdagi hozircha nomaʼlum boʻlgan tezkor astrofizik jarayonlarni kashf etishlari mumkin. Hatto sunʼiy mayoqlar topilmagan taqdirda ham, bu tadqiqot koinot haqidagi bilimlarimizni sezilarli darajada boyitadi.

KoinotAstronomiyaSETILazerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob