Artemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdi

·44·Texno
Artemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdi

NASAning Artemis 2 missiyasi uchuvchisi Viktor Glover AQSH kosmik agentligini Oyga insonli parvozlarni qayta tiklash strategiyasini qayta koʻrib chiqishga chaqirdi. Astronavtning fikricha, ilk ekipajlarni darhol Oyni janubiy qutbiga yuborish oʻrniga, avvaliga ekvatorga yaqinroq hududlarga qoʻnish xavfsizroq va samaraliroq boʻladi. Bu haqda ixbt.com nashri NASA Exploration Science Forum tadbiriga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Glover oʻz taklifini NASA rahbariyatiga yoʻllar ekan, asosiy eʻtiborni xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, Oyni ekvatorial qismi avvalgi Apollo dasturi orqali yaxshi oʻrganilgan va u yerdagi sharoitlar astronavtlar uchun ancha qulay. Agar agentlikning asosiy maqsadi imkon qadar tezroq Oy yuzasiga qaytish boʻlsa, tanish va yoritilgan hududlarni tanlash mantiqiyroq qadam boʻladi.

Janubiy qutbdagi qiyinchiliklar va xavflar

NASAning hozirgi rejalariga koʻra, Artemis missiyalari doirasida aynan janubiy qutbga qoʻnish koʻzda tutilgan. Biroq Viktor Glover bu hududning oʻziga xos murakkabliklari borligini taʻkidlamoqda. Xususan, janubiy qutbda Quyosh ufqqa juda yaqin joylashgani sababli, uzoq davom etuvchi quyuq soyalar hosil boʻladi. Bu holat nafaqat apparatlarning qoʻnishini, balki astronavtlarning harakatlanishi va texnikalarning ishlashini ham jiddiy qiyinlashtiradi.

Yana bir muhim jihat — ekipajning ortga qaytish imkoniyatidir. Hozirgi loyihada Gateway orbital stansiyasi bilan bogʻliq yuqori choʻzilgan orbita (NRHO) qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Bunday trayektoriya tufayli astronavtlar Oy yuzasida ortga qaytish uchun qulay vaqtni kutib, bir haftagacha qolib ketishlari mumkin. Ekvatorial hududlarda esa favqulodda vaziyatlarda Yerga qaytish imkoniyatlari kengroq boʻladi.

Bosqichma-bosqich rivojlanish strategiyasi

Gloverning fikricha, NASA murakkab qutb missiyalariga oʻtishdan oldin tajriba toʻplashi zarur. Avvaliga oddiyroq sharoitlarda qoʻnish va yashash koʻnikmalarini shakllantirib, soʻngra qiyinroq ekspeditsiyalarga oʻtish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv missiya muvaffaqiyatini kafolatlash bilan birga, inson hayotini saqlashda muhim rol oʻynaydi.

Shuni taʻkidlash kerakki, bu taklif hozircha astronavtning shaxsiy pozitsiyasi hisoblanadi. NASA rasman oʻz rejalarini oʻzgartirgani yoʻq va janubiy qutbni kelajakdagi Artemis missiyalari uchun asosiy marra sifatida koʻrmoqda. Chunki aynan shu hududda muzlagan suv zaxiralari borligi taxmin qilinadi, bu esa kelajakdagi uzoq muddatli bazalar uchun hayotiy muhim manbadir.

NASAArtemisOyKosmosAstronavt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob