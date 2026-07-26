Julian Brandt uchun kurash: Lids Yunayted va Ayaks erkin agentni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund klubining sobiq yarim himoyachisi Julian Brandt faoliyatini Angliya yoki Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda. Hozirda erkin agent maqomida boʻlgan 30 yoshli futbolchi uchun Lids Yunayted va Ayaks klublari oʻrtasida jiddiy raqobat boshlangan. Sky Sports nashrining xabar berishicha, ingliz klubi tajribali pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarini jadallashtirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Julian Brandt Bundesliga giganti bilan shartnomasi yakuniga yetganidan soʻng, transfer bozoridagi eng jozibador bepul variantlardan biriga aylandi. Uning Dortmunddagi faoliyati muvaffaqiyatli kechgan boʻlsa-da, tomonlar hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilishdi. Endilikda futbolchi oʻzining keyingi manzili borasida yakuniy qarorni qabul qilishi lozim. Garchi Ayaks kabi Yevrokuboklar tajribasiga ega klub qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi Angliya futboliga koʻproq moyillik bildirmoqda.
Lids Yunayteddan jiddiy taklifLids Yunayted rahbariyati Julian Brandt uchun uch yillik shartnoma taklifini stol ustiga qoʻygan. Jurnalist Luka Bendoni maʼlumotlariga koʻra, futbolchining otasi va agenti Yurgen Brandt shu oy boshida klubning Thorp Arch mashgʻulot bazasiga tashrif buyurgan. Ular klub infratuzilmasi va kelajakdagi loyihalari bilan shaxsan tanishib chiqishgan. Bu esa inglizlarning ushbu transferga qanchalik jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.
Maʼlumki, Julian Brandt 2019-yilda Bayer Leverkuzendan Borussiya Dortmundga 25 million yevro evaziga oʻtgan edi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, 11 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u 2024-yilgi Chempionlar ligasi finalida Real Madridga qarshi bahsda ham ishtirok etgan. Uning yuqori saviyadagi tajribasi Lids uchun tarkibni kuchaytirishda juda muhim hisoblanadi.
Ayaks varianti va futbolchining rekordiAmsterdamning Ayaks klubi ham Brandtni oʻz safiga chorlashdan toʻxtagani yoʻq. Niderlandiya klubi futbolchiga Yevropa maydonlaridagi nufuzi va uning texnik qobiliyatlariga mos keladigan oʻyin uslubini taklif qilmoqda. Biroq, Brandt faoliyatining ushbu bosqichida oʻzini Angliya chempionatida sinab koʻrishni afzal koʻrayotgani aytilmoqda.
Julian Brandt Bundesliga tarixidagi eng iqtidorli oʻyinchilardan biri sifatida tanilgan. U 21 yoshida Germaniya yuqori divizionida 100 ta oʻyin oʻtkazgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Shuningdek, u Bundesligada 300 ta oʻyin marrasini zabt etgan tarixdagi uchinchi eng yosh oʻyinchidir. Bunday barqarorlik va mahorat har qanday jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishi shubhasiz.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Lids Yunayted ushbu transfer poygasida gʻolib chiqish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda. Erkin agent sifatida bunday darajadagi futbolchini qoʻlga kiritish klub uchun ham moliyaviy, ham sport nuqtai nazaridan ulkan muvaffaqiyat boʻladi. Brandtning qarori yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…