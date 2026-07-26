Julian Brandt uchun kurash: Lids Yunayted va Ayaks erkin agentni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·61·Sport
Julian Brandt uchun kurash: Lids Yunayted va Ayaks erkin agentni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund klubining sobiq yarim himoyachisi Julian Brandt faoliyatini Angliya yoki Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda. Hozirda erkin agent maqomida boʻlgan 30 yoshli futbolchi uchun Lids Yunayted va Ayaks klublari oʻrtasida jiddiy raqobat boshlangan. Sky Sports nashrining xabar berishicha, ingliz klubi tajribali pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarini jadallashtirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Julian Brandt Bundesliga giganti bilan shartnomasi yakuniga yetganidan soʻng, transfer bozoridagi eng jozibador bepul variantlardan biriga aylandi. Uning Dortmunddagi faoliyati muvaffaqiyatli kechgan boʻlsa-da, tomonlar hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilishdi. Endilikda futbolchi oʻzining keyingi manzili borasida yakuniy qarorni qabul qilishi lozim. Garchi Ayaks kabi Yevrokuboklar tajribasiga ega klub qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi Angliya futboliga koʻproq moyillik bildirmoqda.

Lids Yunayteddan jiddiy taklif

Lids Yunayted rahbariyati Julian Brandt uchun uch yillik shartnoma taklifini stol ustiga qoʻygan. Jurnalist Luka Bendoni maʼlumotlariga koʻra, futbolchining otasi va agenti Yurgen Brandt shu oy boshida klubning Thorp Arch mashgʻulot bazasiga tashrif buyurgan. Ular klub infratuzilmasi va kelajakdagi loyihalari bilan shaxsan tanishib chiqishgan. Bu esa inglizlarning ushbu transferga qanchalik jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.

Maʼlumki, Julian Brandt 2019-yilda Bayer Leverkuzendan Borussiya Dortmundga 25 million yevro evaziga oʻtgan edi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, 11 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u 2024-yilgi Chempionlar ligasi finalida Real Madridga qarshi bahsda ham ishtirok etgan. Uning yuqori saviyadagi tajribasi Lids uchun tarkibni kuchaytirishda juda muhim hisoblanadi.

Ayaks varianti va futbolchining rekordi

Amsterdamning Ayaks klubi ham Brandtni oʻz safiga chorlashdan toʻxtagani yoʻq. Niderlandiya klubi futbolchiga Yevropa maydonlaridagi nufuzi va uning texnik qobiliyatlariga mos keladigan oʻyin uslubini taklif qilmoqda. Biroq, Brandt faoliyatining ushbu bosqichida oʻzini Angliya chempionatida sinab koʻrishni afzal koʻrayotgani aytilmoqda.

Julian Brandt Bundesliga tarixidagi eng iqtidorli oʻyinchilardan biri sifatida tanilgan. U 21 yoshida Germaniya yuqori divizionida 100 ta oʻyin oʻtkazgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Shuningdek, u Bundesligada 300 ta oʻyin marrasini zabt etgan tarixdagi uchinchi eng yosh oʻyinchidir. Bunday barqarorlik va mahorat har qanday jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishi shubhasiz.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Lids Yunayted ushbu transfer poygasida gʻolib chiqish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda. Erkin agent sifatida bunday darajadagi futbolchini qoʻlga kiritish klub uchun ham moliyaviy, ham sport nuqtai nazaridan ulkan muvaffaqiyat boʻladi. Brandtning qarori yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Julian BrandtLids YunaytedAyaksBorussia DortmundTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi