Real Madrid Manchester Siti yulduzi Rodri transferini yakunlashga yaqin turibdi

·47·Sport
Real Madrid Manchester Siti yulduzi Rodri transferini yakunlashga yaqin turibdi

Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirish arafasida turibdi. Ispaniyaning "Sport" nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri tez orada "qirollik klubi" aʼzosiga aylanishi mumkin. Ketma-ket ikki mavsumdan buyon yirik sovrinlarsiz qolayotgan Madrid grandi tarkibni tubdan isloh qilish doirasida ushbu transferni ustuvor vazifa deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rodri uzoq vaqtdan beri Madrid skautlari nazoratida boʻlib kelgan, biroq uning jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki va barqaror oʻyini Florentino Perezni qatʼiy choralar koʻrishga undadi. Hozirda muzokaralar yakuniy pallaga kirgan boʻlib, bitimni rasmiylashtirish uchun faqatgina tomonlarning imzosi talab etilmoqda. Futbolchining oʻzi ham vataniga qaytishni va faoliyatini aynan Madridda davom ettirishni istayotgani transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshirmoqda.

Strategik tanlov va ichki kelishuv

Qiziqarli jihati shundaki, Rodri transferi Florentino Perez uchun biroz noqulay vaziyatni ham yuzaga keltirgan. Gap shundaki, futbolchi bir necha yil avval Perezning prezidentlik saylovlaridagi raqibi Enrike Rikelme tomonidan asosiy saylovoldi vaʼdasi sifatida koʻrsatilgan edi. Shunga qaramay, Rodrining mahorati va jamoaga keltirishi mumkin boʻlgan foydasi barcha shaxsiy qarashlardan ustun keldi. Ayni damda Valdebebasda ushbu transfer boʻyicha toʻliq konsensusga erishilgan.

Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqan. Murabbiy Rodrini soʻnggi yillarda jamoada yetishmayotgan "chuqur pleymeyker" (deep-lying playmaker) vazifasini mukammal bajara oladigan yagona nomzod sifatida koʻrmoqda. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va oʻyin tempini nazorat qilishi Real Madrid oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.

Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi

Kelayotgan hafta Real Madrid uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Klub rahbariyati strategik jihatdan muhim boʻlgan ikki transferni, jumladan Rodri bilan bogʻliq kelishuvni yakunlamoqchi. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Madrid klubi inglizlarni qoniqtiradigan moliyaviy taklif tayyorlab qoʻygan.

Ushbu transfer nafaqat Real Madrid tarkibini kuchaytiradi, balki butun Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini ham oʻzgartirib yuborishi mumkin. Rodri kabi tayanch yarim himoyachisining ketishi Pep Guardiola boshqaruvidagi Manchester Siti uchun jiddiy yoʻqotish boʻlishi tayin. Oʻz navbatida, Madrid klubi ushbu xarid orqali oʻzining gegemonlik maqomini tiklashni maqsad qilgan.

Real MadridManchester SitiRodriTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi