Real Madrid Manchester Siti yulduzi Rodri transferini yakunlashga yaqin turibdi
Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirish arafasida turibdi. Ispaniyaning "Sport" nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri tez orada "qirollik klubi" aʼzosiga aylanishi mumkin. Ketma-ket ikki mavsumdan buyon yirik sovrinlarsiz qolayotgan Madrid grandi tarkibni tubdan isloh qilish doirasida ushbu transferni ustuvor vazifa deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rodri uzoq vaqtdan beri Madrid skautlari nazoratida boʻlib kelgan, biroq uning jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki va barqaror oʻyini Florentino Perezni qatʼiy choralar koʻrishga undadi. Hozirda muzokaralar yakuniy pallaga kirgan boʻlib, bitimni rasmiylashtirish uchun faqatgina tomonlarning imzosi talab etilmoqda. Futbolchining oʻzi ham vataniga qaytishni va faoliyatini aynan Madridda davom ettirishni istayotgani transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshirmoqda.
Strategik tanlov va ichki kelishuvQiziqarli jihati shundaki, Rodri transferi Florentino Perez uchun biroz noqulay vaziyatni ham yuzaga keltirgan. Gap shundaki, futbolchi bir necha yil avval Perezning prezidentlik saylovlaridagi raqibi Enrike Rikelme tomonidan asosiy saylovoldi vaʼdasi sifatida koʻrsatilgan edi. Shunga qaramay, Rodrining mahorati va jamoaga keltirishi mumkin boʻlgan foydasi barcha shaxsiy qarashlardan ustun keldi. Ayni damda Valdebebasda ushbu transfer boʻyicha toʻliq konsensusga erishilgan.
Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqan. Murabbiy Rodrini soʻnggi yillarda jamoada yetishmayotgan "chuqur pleymeyker" (deep-lying playmaker) vazifasini mukammal bajara oladigan yagona nomzod sifatida koʻrmoqda. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va oʻyin tempini nazorat qilishi Real Madrid oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.
Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiKelayotgan hafta Real Madrid uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Klub rahbariyati strategik jihatdan muhim boʻlgan ikki transferni, jumladan Rodri bilan bogʻliq kelishuvni yakunlamoqchi. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Madrid klubi inglizlarni qoniqtiradigan moliyaviy taklif tayyorlab qoʻygan.
Ushbu transfer nafaqat Real Madrid tarkibini kuchaytiradi, balki butun Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini ham oʻzgartirib yuborishi mumkin. Rodri kabi tayanch yarim himoyachisining ketishi Pep Guardiola boshqaruvidagi Manchester Siti uchun jiddiy yoʻqotish boʻlishi tayin. Oʻz navbatida, Madrid klubi ushbu xarid orqali oʻzining gegemonlik maqomini tiklashni maqsad qilgan.
…