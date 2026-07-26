Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?
Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi yangi davrni oddiy va’dalar bilan emas, keskin shartlar bilan boshladi. U Fransiyadan hozircha kuchsizroq ekanini tan oldi, tarkibda hech kimga kafolat bermasligini aytdi va ommaviy bosim oilasigacha yetib borsa, lavozimni kompensatsiya talab qilmasdan tark etishini ochiq bildirdi.
59 yoshli mutaxassis uchun bu navbatdagi ish emas. Klopp Germaniya terma jamoasini murabbiylik faoliyatining eng yuqori nuqtasi va ehtimol, so‘nggi manzili sifatida ko‘rmoqda.
Germaniyada yangi bosqich rasman boshlandi
Germaniya futbol ittifoqi Yurgen Klopp bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. U 2026 yil 15 avgustdan Yulian Nagelsmann o‘rnini egallab, jamoani Yevro-2028 hamda 2030 yilgi jahon chempionatiga tayyorlaydi. Kloppning shtabiga Pep Leynders, Peter Kravis va Sven Bender kiritildi.
Yangi bosh murabbiy o‘zining birinchi vazifasini juda aniq belgiladi:
«Birinchi maqsadim — Germaniyani yaxshiroq futbol o‘ynaydigan jamoaga aylantirish».
Klopp hoziroq 57 nafar maydon futbolchisidan iborat kengaytirilgan ro‘yxat tuzgan. Uning ta’kidlashicha, Germaniya sharafini himoya qilish huquqiga ega har bir o‘yinchi diqqat bilan kuzatiladi va terma jamoa eshigi barcha uchun ochiq bo‘ladi.
«Biz Fransiya emasmiz, lekin ularni yenga olamiz»
Klopp Germaniyaning hozirgi imkoniyatlarini ortiqcha maqtamadi. U jamoa Fransiya bilan individual mahorat borasida teng emasligini tan oldi, ammo bu raqibni mag‘lub etib bo‘lmaydi, degani emasligini urg‘uladi.
«Hozir biz Fransiya kabi kuchli emasmiz. Lekin ularni mag‘lub eta olamiz».
Murabbiyning fikricha, Germaniya boshqa termalardagi yulduzlarga qarab qolmasligi kerak. Asosiy vazifa — mavjud futbolchilarga mos, raqib uchun noqulay va aniq taniladigan o‘yin uslubini yaratish.
Klopp rejasining asosiy elementlari:
maydonda yuqori intensivlik;
raqibdan ko‘proq harakat qilish;
to‘p yo‘qotilgandan keyingi faol pressing;
himoyada barqaror tartib;
o‘yinni o‘zi boshqarishga intilish;
nomiga emas, tayyorligiga qarab futbolchi tanlash.
Germaniya 2026 yil 20 iyulda yangilangan FIFA reytingida 12-o‘ringa tushgan. Demak, Klopp aytganidek, ayni paytda 11 ta terma jamoa nemislardan yuqorida turibdi.
Terma jamoada «daxlsizlar» bo‘lmaydi
Klopp avvalgi xizmatlar yoki klubdagi maqom terma jamoaga avtomatik yo‘llanma bermasligini bildirdi. Maydonga faqat g‘alabaga chanqoq, yuqori sur’atda ishlaydigan va milliy libosni kiyganda yanada kuchayadigan futbolchilar chiqadi.
«Germaniya uchun o‘ynashdan faxrlanishingni aytish yetarli emas. Buni maydonda ko‘rsatish kerak».
Kloppning talabi
Futbolchidan kutiladigan natija
Yuqori intensivlik
To‘liq kuch bilan harakatlanish
G‘alabaga chanqoqlik
Har bir to‘p uchun kurashish
Taktik intizom
Jamoaviy rejaga amal qilish
Milliy libosga munosabat
So‘z bilan emas, o‘yin bilan isbotlash
Barqaror forma
Klubda muntazam yuqori saviya ko‘rsatish
Klopp Germaniyada va xorijda harakat qilayotgan nomzodlarning uchrashuvlariga shaxsan borishini ham aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bugundan barcha uchun yangi start berildi.
OAVga qo‘yilgan keskin shart
Taqdimotning eng ko‘p muhokama qilingan qismi Kloppning jurnalistlarga murojaati bo‘ldi. U Nagelsmann va Tomas Tuxel atrofidagi bosimni ko‘rganini aytib, professional tanqidni qabul qilishini, ammo shaxsiy hayoti va oilasiga aralashishga toqat qilmasligini ta’kidladi.
«Agar oilamni tinch qo‘ymasangiz, men ketaman».
Klopp o‘z ishiga yopishib olmasligini ham yashirmadi. Agar Germaniya futbol ittifoqi va keng jamoatchilik uni vazifaga munosib emas deb hisoblasa, kompensatsiya talab qilmasdan lavozimni bo‘shatishga tayyorligini bildirdi.
Bu bayonot oddiy emotsiya emas. Klopp terma jamoadagi ishonch ikki tomonlama bo‘lishi kerakligini ko‘rsatmoqda: murabbiy natija uchun javob beradi, futbol muhiti esa professional chegarani buzmasligi lozim.
Kloppning Germaniyadan keyingi rejasi yo‘q
Yurgen Klopp terma jamoadagi faoliyatidan keyin boshqa klub yoki milliy jamoani boshqarishni rejalashtirmayotganini aytdi.
«Germaniya terma jamoasidan keyin Yurgen Kloppning murabbiylik faoliyati bo‘lmaydi».
U bu vazifani o‘z karyerasining mutlaq cho‘qqisi deb atadi. Ideal ssenariyda Klopp Germaniyani yana dunyo futboli yetakchilari qatoriga olib chiqib, murabbiylik faoliyatini shu yerda yakunlamoqchi.
Germaniyaga yulduzlar emas, yangi shaxsiyat kerak
Klopp Germaniyani bir kunda Fransiya, Ispaniya yoki Argentina darajasiga olib chiqishni va’da qilmadi. Aksincha, u mavjud muammolarni yashirmasdan, jamoa hozir dunyoning birinchi raqamli termasi emasligini tan oldi.
Biroq uning asosiy g‘oyasi oddiy: Germaniya boshqalarning futbolchilarini havas qilishni to‘xtatib, raqiblarni yengishga qodir o‘z uslubini yaratishi kerak. Intensivlik, jasorat, ochiq raqobat va milliy libosga haqiqiy munosabat — Klopp davrining birinchi to‘rt ustuni bo‘ladi.
Endi so‘zlar aytildi. Haqiqiy bahoni esa terma jamoaning maydondagi qiyofasi beradi.
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniyani yana jahon chempioniga aylantira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram orqali futbol muxlislariga ulashing.
…