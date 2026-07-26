Yuventus darvozabon qidirmoqda: Turindagi asosiy nishon PSJ posboni boʻlib turibdi
Italiyaning Yuventus klubi darvozabon pozitsiyasini kuchaytirish maqsadida oʻz safiga yangi nomlarni qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Turinliklar eʼtibori ayni damda Pari Sen-Jermen aʼzosi Lucas Chevalierga qaratilgan boʻlib, u jamoaning uzoq muddatli birinchi raqamli posboniga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Foot Mercato nashri xabar berishicha, Yuventus sport direktori Frederic Massara ayni damda bir nechta variantlarni koʻrib chiqmoqda. Michele Di Gregorio kutilgan ishonchni oqlay olmagach, klub rahbariyati bozorga qaytishga qaror qildi. Lucas Chevalier roʻyxatdagi eng yuqori pogʻonalardan birini egallab turibdi, biroq bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi.
24 yoshli Chevalier oʻtgan yozda Lill safidan 40 million yevro evaziga PSJga koʻchib oʻtgan edi. Uning parijliklar bilan shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. Bu esa Yuventus transfer uchun katta mablagʻ sarflashiga toʻgʻri kelishini anglatadi. Shuningdek, turinliklar Emiliano Martinez va Guglielmo Vicario kabi tajribali posbonlarni ham kuzatib bormoqda.
Transfer bozoridagi zanjir reaksiyasiQiziqarli jihati shundaki, Yuventus va PSJ ayni damda Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun ham kurash olib bormoqda. Yaponiya terma jamoasi aʼzosi A Seriyadagi oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan. Agar PSJ Suzukini sotib olishga muvaffaq boʻlsa, bu Lucas Chevalierning Turinga yoʻl olishiga zamin yaratishi mumkin.
Chevalier uchun Parijdagi dastlabki mavsum biroz murakkab kechdi. U jamoaga kelganida asosiy darvozabon boʻlishi kutilgan edi, biroq Rossiya terma jamoasi aʼzosi Matvey Safonov bilan raqobatda oʻz oʻrnini yoʻqotib qoʻydi. Bundan tashqari, Jahon chempionati arafasida olingan jarohat uning sport formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Yuventus faqat darvozabon pozitsiyasi bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub hujum chizigʻini ham kuchaytirish ustida ishlamoqda. La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee yana Italiyaga qaytishga rozi boʻlgan. Niderlandiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini topa olmagani sababli, ijara asosida Yuventusga oʻtishi kutilmoqda.
Mavsumning hal qiluvchi pallasi yaqinlashar ekan, Yuventus rahbariyati tarkibni sifatli oʻyinchilar bilan toʻldirishga harakat qilmoqda. Lucas Chevalier transferi amalga oshsa, bu jamoaning kelgusi yillardagi mudofaa barqarorligini taʼminlashi mumkin. Hozircha muzokaralar davom etmoqda va yakuniy qaror yaqin haftalarda qabul qilinadi.
…