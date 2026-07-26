Yuventus darvozabon qidirmoqda: Turindagi asosiy nishon PSJ posboni boʻlib turibdi

·51·Sport
Yuventus darvozabon qidirmoqda: Turindagi asosiy nishon PSJ posboni boʻlib turibdi

Italiyaning Yuventus klubi darvozabon pozitsiyasini kuchaytirish maqsadida oʻz safiga yangi nomlarni qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Turinliklar eʼtibori ayni damda Pari Sen-Jermen aʼzosi Lucas Chevalierga qaratilgan boʻlib, u jamoaning uzoq muddatli birinchi raqamli posboniga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot Mercato nashri xabar berishicha, Yuventus sport direktori Frederic Massara ayni damda bir nechta variantlarni koʻrib chiqmoqda. Michele Di Gregorio kutilgan ishonchni oqlay olmagach, klub rahbariyati bozorga qaytishga qaror qildi. Lucas Chevalier roʻyxatdagi eng yuqori pogʻonalardan birini egallab turibdi, biroq bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi.

24 yoshli Chevalier oʻtgan yozda Lill safidan 40 million yevro evaziga PSJga koʻchib oʻtgan edi. Uning parijliklar bilan shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. Bu esa Yuventus transfer uchun katta mablagʻ sarflashiga toʻgʻri kelishini anglatadi. Shuningdek, turinliklar Emiliano Martinez va Guglielmo Vicario kabi tajribali posbonlarni ham kuzatib bormoqda.

Transfer bozoridagi zanjir reaksiyasi

Qiziqarli jihati shundaki, Yuventus va PSJ ayni damda Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun ham kurash olib bormoqda. Yaponiya terma jamoasi aʼzosi A Seriyadagi oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan. Agar PSJ Suzukini sotib olishga muvaffaq boʻlsa, bu Lucas Chevalierning Turinga yoʻl olishiga zamin yaratishi mumkin.

Chevalier uchun Parijdagi dastlabki mavsum biroz murakkab kechdi. U jamoaga kelganida asosiy darvozabon boʻlishi kutilgan edi, biroq Rossiya terma jamoasi aʼzosi Matvey Safonov bilan raqobatda oʻz oʻrnini yoʻqotib qoʻydi. Bundan tashqari, Jahon chempionati arafasida olingan jarohat uning sport formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Yuventus faqat darvozabon pozitsiyasi bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub hujum chizigʻini ham kuchaytirish ustida ishlamoqda. La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee yana Italiyaga qaytishga rozi boʻlgan. Niderlandiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini topa olmagani sababli, ijara asosida Yuventusga oʻtishi kutilmoqda.

Mavsumning hal qiluvchi pallasi yaqinlashar ekan, Yuventus rahbariyati tarkibni sifatli oʻyinchilar bilan toʻldirishga harakat qilmoqda. Lucas Chevalier transferi amalga oshsa, bu jamoaning kelgusi yillardagi mudofaa barqarorligini taʼminlashi mumkin. Hozircha muzokaralar davom etmoqda va yakuniy qaror yaqin haftalarda qabul qilinadi.

YuventusPSJTransferLucas ChevalierFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi