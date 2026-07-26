Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosi

·42·Texno
Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosi

Gollivudning ikki yirik giganti — Warner Bros. Discovery (WBD) va Amazon oʻrtasida jiddiy huquqiy nizo kelib chiqdi. Warner Bros. korporatsiyasi Amazon ustidan sudga shikoyat qilib, uni yuqori lavozimdagi rahbarlarni noqonuniy yoʻllar bilan oʻz tomoniga ogʻdirib olishda ayblamoqda. Ushbu holat kinoindustriya va striming xizmatlari bozoridagi raqobat naqadar keskinlashganini koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Deadline nashri xabariga koʻra, Warner Bros. Discovery taqdim etgan daʼvo arizasida Amazon shartnoma majburiyatlarini buzish, adolatsiz raqobat va xodimlarni "qaroqchilik" yoʻli bilan olib ketishda ayblangan. Mojaro markazida HBO Max marketing boʻlimining sobiq rahbari Pia Barlow turibdi. U yaqinda Amazon MGM Studios jamoasiga qoʻshilgan edi, biroq WBD uning amaldagi shartnomasi hali oʻz kuchida ekanini daʼvo qilmoqda.

Shartnoma muddatlari va huquqiy ziddiyatlar

Warner Bros. vakillarining taʼkidlashicha, Pia Barlow bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2027-yilning 31-oktabriga qadar amal qilishi lozim edi. Daʼvoda aytilishicha, Amazon Kaliforniya shtati qonunlarini mensimasdan, xodimlarni amaldagi bitimlarni buzishga undamoqda. Shuningdek, Amazon oʻz tomoniga oʻtgan xodimlarga har qanday huquqiy oqibatlar va jarimalarni qoplab berishni vaʼda qilgani aytilmoqda.

Bundan tashqari, Warner Bros. yana bir yuqori lavozimli xodimi — Francesca Orsi bilan bogʻliq vaziyatni ham misol qilib keltirgan. Maʼlumotlarga koʻra, Amazon uni ham oʻz safiga qoʻshib olishga uringan, ammo Orsi xonim yakunda WBD tarkibida qolishga qaror qilgan. Uning shartnomasi ham 2027-yil dekabrigacha amal qilishi belgilangan edi.

Sanoatdagi oqibatlar

Ushbu sud jarayoni AQSHning Kaliforniya shtatidagi mehnat qonunchiligi boʻyicha uzoq yillik bahslarni qayta jonlantirishi kutilmoqda. Gap shundaki, shtat qonunlari koʻpincha xodimlarning erkin harakatlanishini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq muddatli shartnomalar (term employment agreements) bu borada alohida huquqiy maqomga ega. Agar Warner Bros. gʻalaba qozonsa, bu boshqa yirik texnologik va mediakompaniyalar uchun ham ogohlantirish boʻladi.

Hozircha Amazon MGM Studios vakillari ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi. Taʼkidlash joizki, Warner Bros. Discovery ayni damda Paramount kompaniyasini sotib olish boʻyicha muzokaralarni vaqtincha toʻxtatgan va oʻz ichki resurslarini himoya qilishga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan HBO va Amazon Prime Video kabi platformalar oʻrtasidagi bu kurash, kelgusida kontent sifatiga va kadrlar almashinuviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Warner BrosAmazonSudGollivudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob