Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosi
Gollivudning ikki yirik giganti — Warner Bros. Discovery (WBD) va Amazon oʻrtasida jiddiy huquqiy nizo kelib chiqdi. Warner Bros. korporatsiyasi Amazon ustidan sudga shikoyat qilib, uni yuqori lavozimdagi rahbarlarni noqonuniy yoʻllar bilan oʻz tomoniga ogʻdirib olishda ayblamoqda. Ushbu holat kinoindustriya va striming xizmatlari bozoridagi raqobat naqadar keskinlashganini koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Deadline nashri xabariga koʻra, Warner Bros. Discovery taqdim etgan daʼvo arizasida Amazon shartnoma majburiyatlarini buzish, adolatsiz raqobat va xodimlarni "qaroqchilik" yoʻli bilan olib ketishda ayblangan. Mojaro markazida HBO Max marketing boʻlimining sobiq rahbari Pia Barlow turibdi. U yaqinda Amazon MGM Studios jamoasiga qoʻshilgan edi, biroq WBD uning amaldagi shartnomasi hali oʻz kuchida ekanini daʼvo qilmoqda.
Shartnoma muddatlari va huquqiy ziddiyatlarWarner Bros. vakillarining taʼkidlashicha, Pia Barlow bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2027-yilning 31-oktabriga qadar amal qilishi lozim edi. Daʼvoda aytilishicha, Amazon Kaliforniya shtati qonunlarini mensimasdan, xodimlarni amaldagi bitimlarni buzishga undamoqda. Shuningdek, Amazon oʻz tomoniga oʻtgan xodimlarga har qanday huquqiy oqibatlar va jarimalarni qoplab berishni vaʼda qilgani aytilmoqda.
Bundan tashqari, Warner Bros. yana bir yuqori lavozimli xodimi — Francesca Orsi bilan bogʻliq vaziyatni ham misol qilib keltirgan. Maʼlumotlarga koʻra, Amazon uni ham oʻz safiga qoʻshib olishga uringan, ammo Orsi xonim yakunda WBD tarkibida qolishga qaror qilgan. Uning shartnomasi ham 2027-yil dekabrigacha amal qilishi belgilangan edi.
Sanoatdagi oqibatlarUshbu sud jarayoni AQSHning Kaliforniya shtatidagi mehnat qonunchiligi boʻyicha uzoq yillik bahslarni qayta jonlantirishi kutilmoqda. Gap shundaki, shtat qonunlari koʻpincha xodimlarning erkin harakatlanishini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq muddatli shartnomalar (term employment agreements) bu borada alohida huquqiy maqomga ega. Agar Warner Bros. gʻalaba qozonsa, bu boshqa yirik texnologik va mediakompaniyalar uchun ham ogohlantirish boʻladi.
Hozircha Amazon MGM Studios vakillari ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi. Taʼkidlash joizki, Warner Bros. Discovery ayni damda Paramount kompaniyasini sotib olish boʻyicha muzokaralarni vaqtincha toʻxtatgan va oʻz ichki resurslarini himoya qilishga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan HBO va Amazon Prime Video kabi platformalar oʻrtasidagi bu kurash, kelgusida kontent sifatiga va kadrlar almashinuviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…