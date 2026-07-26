Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlar
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining giganti Intel korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha kutilmagan moliyaviy natijalarni eʼlon qildi. Kompaniya tushumi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 25 foizga oʻsib, 16 milliard dollardan oshdi. Bu 2011-yildan buyon qayd etilgan eng yuqori oʻsish surʼati boʻlib, texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning har bir aksiya uchun sof foydasi 0,42 dollarni tashkil etdi. Bu tahlilchilar bashorat qilgan koʻrsatkichdan ikki baravar koʻpdir. Biroq, bunday ijobiy hisobotga qaramay, investorlar kompaniya kelajagiga shubha bilan qarashda davom etmoqda. Natijada Intel aksiyalari hisobotdan soʻng dastlab koʻtarilib, keyin keskin pasayishni boshladi va iyul oyi davomida umumiy qiymatining 28 foizini yoʻqotdi.
Kompaniya muvaffaqiyatining asosiy drayveri sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari (Data Center) uchun moʻljallangan texnologiyalar boʻldi. Ushbu boʻlimning daromadi 59 foizga oshib, 6 milliard dollardan oshib ketdi. Shuningdek, shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar ishlab chiqarish biznesi 13 foizga, shartnoma asosida chip tayyorlash (foundry) yoʻnalishi esa 31 foizga oʻsgan.
Sunʼiy intellekt va ishlab chiqarish quvvatlariIntel rahbariyati uzoq yillardan beri ilk bor maʼlumotlar markazlari segmentida mahsulot taqchilligiga duch kelayotganini bildirdi. Bu talabning taklifdan ancha yuqori ekanligini anglatadi. Lip-Bu Tan tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarni qisqartirish dasturi va bozorning jonlanishi natijasida kompaniyaning yalpi rentabelligi oʻtgan yilgi 3 foizdan 42 foizgacha tiklandi.
Kompaniya kelasi chorak uchun ham optimistik prognozlar bermoqda. Uchinchi chorakda tushum 16-17 milliard dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa bozor kutganidan ancha yuqori. Shuningdek, Intel 10 ta yirik uzoq muddatli shartnomalar imzolaganini maʼlum qildi, bu esa ishlab chiqarish zanjirining barqarorlashayotganidan dalolat beradi.
Investorlarni nima xavotirga solmoqda?Bozor ishtirokchilarining asosiy shubhasi Intel kompaniyasining eng zamonaviy texnologik jarayonlar asosida chip ishlab chiqarish boʻyicha yirik mijozlarni jalb qila olishi bilan bogʻliq. Hozircha shartnoma asosida ishlab chiqarish boʻyicha ochiq eʼlon qilingan yagona yirik mijoz Fortinet boʻlib qolmoqda, biroq u ham eng ilgʻor emas, balki nisbatan eskiroq texnologiyalardan foydalanadi.
Bundan tashqari, uchinchi chorakda shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar savdosi xotira modullari (RAM) taqchilligi sababli toʻxtab qolishi mumkinligi haqida ogohlantirish berildi. Mutaxassislarning fikricha, Intel aksiyalarining kelajagi joriy foydaga emas, balki kompaniyaning shartnoma asosida chip ishlab chiqarish (foundry) boʻyicha NVIDIA yoki Apple kabi gigantlar bilan raqobatlasha olishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…