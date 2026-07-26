Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlar

·39·Texno
Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlar

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining giganti Intel korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha kutilmagan moliyaviy natijalarni eʼlon qildi. Kompaniya tushumi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 25 foizga oʻsib, 16 milliard dollardan oshdi. Bu 2011-yildan buyon qayd etilgan eng yuqori oʻsish surʼati boʻlib, texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning har bir aksiya uchun sof foydasi 0,42 dollarni tashkil etdi. Bu tahlilchilar bashorat qilgan koʻrsatkichdan ikki baravar koʻpdir. Biroq, bunday ijobiy hisobotga qaramay, investorlar kompaniya kelajagiga shubha bilan qarashda davom etmoqda. Natijada Intel aksiyalari hisobotdan soʻng dastlab koʻtarilib, keyin keskin pasayishni boshladi va iyul oyi davomida umumiy qiymatining 28 foizini yoʻqotdi.

Kompaniya muvaffaqiyatining asosiy drayveri sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari (Data Center) uchun moʻljallangan texnologiyalar boʻldi. Ushbu boʻlimning daromadi 59 foizga oshib, 6 milliard dollardan oshib ketdi. Shuningdek, shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar ishlab chiqarish biznesi 13 foizga, shartnoma asosida chip tayyorlash (foundry) yoʻnalishi esa 31 foizga oʻsgan.

Sunʼiy intellekt va ishlab chiqarish quvvatlari

Intel rahbariyati uzoq yillardan beri ilk bor maʼlumotlar markazlari segmentida mahsulot taqchilligiga duch kelayotganini bildirdi. Bu talabning taklifdan ancha yuqori ekanligini anglatadi. Lip-Bu Tan tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarni qisqartirish dasturi va bozorning jonlanishi natijasida kompaniyaning yalpi rentabelligi oʻtgan yilgi 3 foizdan 42 foizgacha tiklandi.

Kompaniya kelasi chorak uchun ham optimistik prognozlar bermoqda. Uchinchi chorakda tushum 16-17 milliard dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa bozor kutganidan ancha yuqori. Shuningdek, Intel 10 ta yirik uzoq muddatli shartnomalar imzolaganini maʼlum qildi, bu esa ishlab chiqarish zanjirining barqarorlashayotganidan dalolat beradi.

Investorlarni nima xavotirga solmoqda?

Bozor ishtirokchilarining asosiy shubhasi Intel kompaniyasining eng zamonaviy texnologik jarayonlar asosida chip ishlab chiqarish boʻyicha yirik mijozlarni jalb qila olishi bilan bogʻliq. Hozircha shartnoma asosida ishlab chiqarish boʻyicha ochiq eʼlon qilingan yagona yirik mijoz Fortinet boʻlib qolmoqda, biroq u ham eng ilgʻor emas, balki nisbatan eskiroq texnologiyalardan foydalanadi.

Bundan tashqari, uchinchi chorakda shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar savdosi xotira modullari (RAM) taqchilligi sababli toʻxtab qolishi mumkinligi haqida ogohlantirish berildi. Mutaxassislarning fikricha, Intel aksiyalarining kelajagi joriy foydaga emas, balki kompaniyaning shartnoma asosida chip ishlab chiqarish (foundry) boʻyicha NVIDIA yoki Apple kabi gigantlar bilan raqobatlasha olishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

IntelTexnologiyaSunʼiy IntellektProtsessorBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob