Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...

·16·Jamiyat
Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...

O‘zbekiston muzeylari fondlarida o‘tkazilayotgan xatlov jarayonida jiddiy kamomad holatlari aniqlandi. «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning filiallarida 500 ga yaqin, Sirdaryodagi davlat muzeyida esa 16 ta eksponat fond hisobida qayd etilgan bo‘lsa-da, amalda mavjud emasligi ma’lum bo‘ldi.

Holatlarga huquqiy baho berish uchun tegishli hujjatlar prokuratura organlariga topshirildi. Eksponatlar qachon va qanday sharoitda yo‘qolgani hozircha ochiqlanmagan.

Respublika muzeylarida keng ko‘lamli xatlov o‘tkazilmoqda

Muzey ashyolari va kolleksiyalarining saqlanish holatini o‘rganish maqsadida respublika muzeylari fondlarida xatlov ishlari olib borilmoqda.

Tekshiruv davomida fond hujjatlarida mavjud deb ko‘rsatilgan ayrim ashyolar amalda belgilangan joyda yo‘qligi qayd etildi.

Eng katta kamomad «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning tarkibidagi filiallarda aniqlangan.

Qo‘qonda 500 ga yaqin eksponat mavjud emas

Xatlov komissiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning filiallarida 500 ga yaqin muzey ashyosi topilmagan.

Kamomad qayd etilgan muassasalar qatorida G‘afur G‘ulom nomidagi Qo‘qon adabiyot muzeyi ham bor.

Hozircha quyidagi savollarga rasmiy javob berilmagan:

  • eksponatlar qachondan beri mavjud emasligi;

  • ularning tarixiy va moddiy qiymati;

  • kamomadga qanday omillar sabab bo‘lgani;

  • ashyolarni qayta topish imkoniyati bor-yo‘qligi.

Sirdaryo muzeyida ham 16 ta ashyo topilmadi

Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida ham fond hisobida mavjud bo‘lgan 16 ta eksponat amalda topilmagan.

Muzey muassasasi

Aniqlangan kamomad

«Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va filiallari

500 ga yaqin

Sirdaryo tarixi va madaniyati davlat muzeyi

16 ta

Bu raqamlar xatlov komissiyasi tomonidan qayd etilgan bo‘lib, yo‘qolish sabablari tergov va tekshiruvlar davomida aniqlanishi mumkin.

Hujjatlar prokuraturaga taqdim etildi

Aniqlangan holatlarga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berish va tegishli choralar ko‘rish maqsadida hujjatlar prokuratura organlariga yuborildi.

Hozircha mas’ul shaxslar, ehtimoliy zarar miqdori yoki jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois kamomad holatining aniq sabablari vakolatli organlar tekshiruvidan keyin ma’lum bo‘ladi.

Muzey fondlarini saqlash masalasi yana kun tartibida

Muzey eksponatlari mamlakatning tarixiy va madaniy merosi hisoblanadi. Ularning har biri tegishli tartibda ro‘yxatga olinishi, saqlanishi va harakati nazorat qilinishi lozim.

Xatlov natijalari Qo‘qon va Sirdaryodagi muzey fondlarida nazorat, hisob va saqlash tizimini qayta ko‘rib chiqish zaruratini ko‘rsatmoqda. Tekshiruv yakunlari esa kamomad qanday yuzaga kelgani va unga kimlar mas’ul ekanini oydinlashtirishi kutilmoqda.

Sizningcha, muzey eksponatlari saqlanishi ustidan nazoratni qanday kuchaytirish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekistonQo'qonSirdaryoG'afur G'ulom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi