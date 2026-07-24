Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...
O‘zbekiston muzeylari fondlarida o‘tkazilayotgan xatlov jarayonida jiddiy kamomad holatlari aniqlandi. «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning filiallarida 500 ga yaqin, Sirdaryodagi davlat muzeyida esa 16 ta eksponat fond hisobida qayd etilgan bo‘lsa-da, amalda mavjud emasligi ma’lum bo‘ldi.
Holatlarga huquqiy baho berish uchun tegishli hujjatlar prokuratura organlariga topshirildi. Eksponatlar qachon va qanday sharoitda yo‘qolgani hozircha ochiqlanmagan.
Respublika muzeylarida keng ko‘lamli xatlov o‘tkazilmoqda
Muzey ashyolari va kolleksiyalarining saqlanish holatini o‘rganish maqsadida respublika muzeylari fondlarida xatlov ishlari olib borilmoqda.
Tekshiruv davomida fond hujjatlarida mavjud deb ko‘rsatilgan ayrim ashyolar amalda belgilangan joyda yo‘qligi qayd etildi.
Eng katta kamomad «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning tarkibidagi filiallarda aniqlangan.
Qo‘qonda 500 ga yaqin eksponat mavjud emas
Xatlov komissiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, «Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va uning filiallarida 500 ga yaqin muzey ashyosi topilmagan.
Kamomad qayd etilgan muassasalar qatorida G‘afur G‘ulom nomidagi Qo‘qon adabiyot muzeyi ham bor.
Hozircha quyidagi savollarga rasmiy javob berilmagan:
eksponatlar qachondan beri mavjud emasligi;
ularning tarixiy va moddiy qiymati;
kamomadga qanday omillar sabab bo‘lgani;
ashyolarni qayta topish imkoniyati bor-yo‘qligi.
Sirdaryo muzeyida ham 16 ta ashyo topilmadi
Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida ham fond hisobida mavjud bo‘lgan 16 ta eksponat amalda topilmagan.
Muzey muassasasi
Aniqlangan kamomad
«Qo‘qon» davlat muzey-qo‘riqxonasi va filiallari
500 ga yaqin
Sirdaryo tarixi va madaniyati davlat muzeyi
16 ta
Bu raqamlar xatlov komissiyasi tomonidan qayd etilgan bo‘lib, yo‘qolish sabablari tergov va tekshiruvlar davomida aniqlanishi mumkin.
Hujjatlar prokuraturaga taqdim etildi
Aniqlangan holatlarga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berish va tegishli choralar ko‘rish maqsadida hujjatlar prokuratura organlariga yuborildi.
Hozircha mas’ul shaxslar, ehtimoliy zarar miqdori yoki jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois kamomad holatining aniq sabablari vakolatli organlar tekshiruvidan keyin ma’lum bo‘ladi.
Muzey fondlarini saqlash masalasi yana kun tartibida
Muzey eksponatlari mamlakatning tarixiy va madaniy merosi hisoblanadi. Ularning har biri tegishli tartibda ro‘yxatga olinishi, saqlanishi va harakati nazorat qilinishi lozim.
Xatlov natijalari Qo‘qon va Sirdaryodagi muzey fondlarida nazorat, hisob va saqlash tizimini qayta ko‘rib chiqish zaruratini ko‘rsatmoqda. Tekshiruv yakunlari esa kamomad qanday yuzaga kelgani va unga kimlar mas’ul ekanini oydinlashtirishi kutilmoqda.
Sizningcha, muzey eksponatlari saqlanishi ustidan nazoratni qanday kuchaytirish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…