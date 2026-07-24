Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandi

·42·Texno
Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandi

Sunʼiy intellektga asoslangan sugʻurta xizmatlarini taklif etuvchi Corgi startapi texnologiya olamida haqiqiy shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Atigi sakkiz hafta ichida kompaniya oʻz qiymatini ikki baravarga oshirib, investorlardan navbatdagi sarmoyalarni jalb etishga muvaffaq boʻldi. Forbes nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi moliyalashtirish bosqichidan soʻng startapning umumiy bozor qiymati 4 milliard dollarga yetgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Corgi kompaniyasining oʻsish surʼatlari hatto hozirgi sunʼiy intellekt bumu davrida ham mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Y Combinator akseleratori bitiruvchisi hisoblangan ushbu loyiha joriy yilning yanvar oyida 108 million dollar investitsiya jalb qilgan edi. May oyi oxirida esa kompaniya 2,6 milliard dollarga baholangan boʻlsa, oradan ikki oy oʻtmasdan bu koʻrsatkich rekord darajaga yetdi. Bunday tezkor kapitallashuv zamonaviy texnologik startaplar tarixida kam kuzatiladigan hodisadir.

Daromadning keskin oʻsishi va investorlar ishonchi

Kompaniya qiymatining bunday sakrashiga uning moliyaviy natijalari asos boʻlmoqda. Yetti oy avval Corgi asoschilari yillik daromad koʻrsatkichi 40 million dollarga yetganini maʼlum qilishgan edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, startap yil yakuniga qadar yillik tushumni 450 million dollargacha yetkazishni rejalashtirmoqda. Bunday oʻsish surʼati TCV va Kindred Ventures kabi yirik venchur jamgʻarmalarini loyihaga katta mablagʻ tikishga undamoqda.

Corgi startapi asosan startaplar va texnologik kompaniyalar uchun sugʻurta xizmatlarini taqdim etadi. Uning asosiy yoʻnalishlari quyidagilardan iborat:

  • Umumiy javobgarlik sugʻurtasi;
  • Texnologik intsidentlar va kiberxavfsizlik bilan bogʻliq sugʻurta;
  • Xodimlarni boshqarishdagi huquqiy javobgarlik;
  • Tadbirkorlar uchun ijara va avtotransport sugʻurtasi.
Startapning asosiy ustunligi sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanishidadir. ChatGPT va boshqa zamonaviy texnologiyalar kabi, Corgi tizimi mijozlarga bir necha daqiqa ichida sugʻurta narxlarini hisoblab beradi va sugʻurta toʻlovlarini amalga oshirish jarayonini maksimal darajada tezlashtiradi. Bu anʼanaviy sugʻurta kompaniyalaridagi byurokratiya va uzoq kutish vaqtini bartaraf etadi.

Xavf-xatarlar va oʻziga xos biznes modeli

Corgi faoliyati "Risk Retention Group" (RRG) deb ataluvchi maxsus tuzilmaga asoslangan. Bu model bir sohadagi kompaniyalarning oʻz resurslarini birlashtirib, jamoaviy sugʻurta jamgʻarmasini tashkil etishini anglatadi. Bunday tuzilmalar anʼanaviy sugʻurta kompaniyalari kabi qatʼiy davlat nazoratiga olinmaydi, bu esa ularga moslashuvchanlik beradi, biroq maʼlum xavflarni ham keltirib chiqaradi.

RRG modelining asosiy xatari shundaki, agar sugʻurta hodisalari juda koʻp yuz bersa va jamgʻarmadagi mablagʻlar yetmasa, davlat tomonidan kafolatlangan yordam koʻrsatilmaydi. Bunday holatda aʼzo kompaniyalar zararni oʻz yonlaridan qoplashlariga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, Corgi oʻzining sunʼiy intellekt tahlillari orqali risklarni aniq hisoblay olishiga ishonmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham sugʻurta xizmatlarini raqamlashtirish va sunʼiy intellektni joriy etish masalasi tobora dolzarb boʻlib bormoqda. Corgi kabi startaplarning muvaffaqiyati mahalliy sugʻurta bozori ishtirokchilari uchun ham yangi texnologik standartlarni belgilab berishi mumkin. Hozircha kompaniya asosan Gʻarb bozorlarida faoliyat yuritayotgan boʻlsa-da, uning oʻsish strategiyasi butun dunyo boʻylab sugʻurta sohasini oʻzgartirib yuborish salohiyatiga ega.

CorgiStartapSunʼiy IntellektSugʻurtaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob