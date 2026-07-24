Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandi
Sunʼiy intellektga asoslangan sugʻurta xizmatlarini taklif etuvchi Corgi startapi texnologiya olamida haqiqiy shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Atigi sakkiz hafta ichida kompaniya oʻz qiymatini ikki baravarga oshirib, investorlardan navbatdagi sarmoyalarni jalb etishga muvaffaq boʻldi. Forbes nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi moliyalashtirish bosqichidan soʻng startapning umumiy bozor qiymati 4 milliard dollarga yetgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Corgi kompaniyasining oʻsish surʼatlari hatto hozirgi sunʼiy intellekt bumu davrida ham mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Y Combinator akseleratori bitiruvchisi hisoblangan ushbu loyiha joriy yilning yanvar oyida 108 million dollar investitsiya jalb qilgan edi. May oyi oxirida esa kompaniya 2,6 milliard dollarga baholangan boʻlsa, oradan ikki oy oʻtmasdan bu koʻrsatkich rekord darajaga yetdi. Bunday tezkor kapitallashuv zamonaviy texnologik startaplar tarixida kam kuzatiladigan hodisadir.
Daromadning keskin oʻsishi va investorlar ishonchiKompaniya qiymatining bunday sakrashiga uning moliyaviy natijalari asos boʻlmoqda. Yetti oy avval Corgi asoschilari yillik daromad koʻrsatkichi 40 million dollarga yetganini maʼlum qilishgan edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, startap yil yakuniga qadar yillik tushumni 450 million dollargacha yetkazishni rejalashtirmoqda. Bunday oʻsish surʼati TCV va Kindred Ventures kabi yirik venchur jamgʻarmalarini loyihaga katta mablagʻ tikishga undamoqda.
Corgi startapi asosan startaplar va texnologik kompaniyalar uchun sugʻurta xizmatlarini taqdim etadi. Uning asosiy yoʻnalishlari quyidagilardan iborat:
- Umumiy javobgarlik sugʻurtasi;
- Texnologik intsidentlar va kiberxavfsizlik bilan bogʻliq sugʻurta;
- Xodimlarni boshqarishdagi huquqiy javobgarlik;
- Tadbirkorlar uchun ijara va avtotransport sugʻurtasi.
Xavf-xatarlar va oʻziga xos biznes modeliCorgi faoliyati "Risk Retention Group" (RRG) deb ataluvchi maxsus tuzilmaga asoslangan. Bu model bir sohadagi kompaniyalarning oʻz resurslarini birlashtirib, jamoaviy sugʻurta jamgʻarmasini tashkil etishini anglatadi. Bunday tuzilmalar anʼanaviy sugʻurta kompaniyalari kabi qatʼiy davlat nazoratiga olinmaydi, bu esa ularga moslashuvchanlik beradi, biroq maʼlum xavflarni ham keltirib chiqaradi.
RRG modelining asosiy xatari shundaki, agar sugʻurta hodisalari juda koʻp yuz bersa va jamgʻarmadagi mablagʻlar yetmasa, davlat tomonidan kafolatlangan yordam koʻrsatilmaydi. Bunday holatda aʼzo kompaniyalar zararni oʻz yonlaridan qoplashlariga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, Corgi oʻzining sunʼiy intellekt tahlillari orqali risklarni aniq hisoblay olishiga ishonmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham sugʻurta xizmatlarini raqamlashtirish va sunʼiy intellektni joriy etish masalasi tobora dolzarb boʻlib bormoqda. Corgi kabi startaplarning muvaffaqiyati mahalliy sugʻurta bozori ishtirokchilari uchun ham yangi texnologik standartlarni belgilab berishi mumkin. Hozircha kompaniya asosan Gʻarb bozorlarida faoliyat yuritayotgan boʻlsa-da, uning oʻsish strategiyasi butun dunyo boʻylab sugʻurta sohasini oʻzgartirib yuborish salohiyatiga ega.
…