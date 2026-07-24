Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiya

·229·Texno
Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiya

Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Honor kompaniyasi oʻzining global brend strategiyasini butunlay yangilaganini eʼlon qildi. Ushbu keng koʻlamli rebrending nafaqat vizual koʻrinishni, balki kompaniyaning kelajakdagi rivojlanish falsafasini ham oʻz ichiga oladi. Endilikda Honor oddiy smartfon ishlab chiqaruvchisidan sunʼiy intellektga asoslangan global ekotizim yetakchisiga aylanishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning yangi qiyofasida eng sezilarli oʻzgarish uning logotipida yuz berdi. Endilikda brendning matnli yozuvi maxsus grafik belgi bilan toʻldiriladi. Shu bilan birga, Honor oʻzining anʼanaviy koʻk rangidan voz kechib, yanada yorqinroq va ifodaliroq boʻlgan Pantone 2193C rangini asosiy korporativ rang sifatida tanladi. Bu oʻzgarishlar brendning zamonaviy va dinamik qiyofasini aks ettirishi kutilmoqda.

Yangi shior va inson markazlashgan texnologiyalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning koʻp yillik "Go Beyond" (Yana-da ilgariga) shiori oʻrnini endi "Dare to be" (Boʻlishga jurʼat qil) iborasi egalladi. Ushbu yangi shior isteʼmolchilarni oʻz salohiyatini roʻyobga chiqarishga va jasur boʻlishga undashni koʻzda tutadi. Honor vakillarining taʼkidlashicha, yangi bosqichda inson manfaatlari va uning ehtiyojlariga yoʻnaltirilgan texnologiyalarni yaratish ustuvor vazifa boʻlib qoladi.

Oʻzbekiston bozorida ham mustahkam oʻringa ega boʻlgan Honor uchun ushbu rebrending strategik ahamiyatga ega. Kompaniya endilikda faqat apparat vositalari bilan cheklanib qolmasdan, aqlli qurilmalar oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yaxshilaydigan dasturiy yechimlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirishga eʼtibor qaratadi. Bu esa mahalliy foydalanuvchilar uchun yanada mukammalroq va oʻzaro bogʻlangan gadjetlar ekotizimini taqdim etishni anglatadi.

Kompaniyaning yangi strategiyasi quyidagi asosiy yoʻnalishlarni qamrab oladi:

  • Brendning vizual identifikatsiyasini zamonaviylashtirish;
  • Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini barcha qurilmalarga integratsiya qilish;
  • Isteʼmolchi tajribasini yaxshilashga qaratilgan innovatsiyalar;
  • Global miqyosda ekotizim yetakchiligiga erishish.
Mutaxassislarning fikricha, Honor mustaqil brend sifatida shakllanib boʻlgach, endi oʻzining xususiy va betakror imidjini yaratishga harakat qilmoqda. Avvalgi yillarda Huawei soyasida qolgan brend, hozirda oʻzining texnologik mustaqilligini va bozordagi oʻziga xos oʻrnini mana shunday vizual va falsafiy oʻzgarishlar orqali namoyish etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Honor kompaniyasining rebrendingi shunchaki ranglar almashinuvi emas, balki global texnologiya bozoridagi raqobatga yangicha yondashuvdir. "Dare to be" falsafasi ostida ishlab chiqariladigan yangi mahsulotlar yaqin oylarda jahon va Oʻzbekiston doʻkonlari peshtaxtalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

HonorRebrendingTexnologiyaSmartfonSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob