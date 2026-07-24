Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiya
Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Honor kompaniyasi oʻzining global brend strategiyasini butunlay yangilaganini eʼlon qildi. Ushbu keng koʻlamli rebrending nafaqat vizual koʻrinishni, balki kompaniyaning kelajakdagi rivojlanish falsafasini ham oʻz ichiga oladi. Endilikda Honor oddiy smartfon ishlab chiqaruvchisidan sunʼiy intellektga asoslangan global ekotizim yetakchisiga aylanishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning yangi qiyofasida eng sezilarli oʻzgarish uning logotipida yuz berdi. Endilikda brendning matnli yozuvi maxsus grafik belgi bilan toʻldiriladi. Shu bilan birga, Honor oʻzining anʼanaviy koʻk rangidan voz kechib, yanada yorqinroq va ifodaliroq boʻlgan Pantone 2193C rangini asosiy korporativ rang sifatida tanladi. Bu oʻzgarishlar brendning zamonaviy va dinamik qiyofasini aks ettirishi kutilmoqda.
Yangi shior va inson markazlashgan texnologiyalarixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning koʻp yillik "Go Beyond" (Yana-da ilgariga) shiori oʻrnini endi "Dare to be" (Boʻlishga jurʼat qil) iborasi egalladi. Ushbu yangi shior isteʼmolchilarni oʻz salohiyatini roʻyobga chiqarishga va jasur boʻlishga undashni koʻzda tutadi. Honor vakillarining taʼkidlashicha, yangi bosqichda inson manfaatlari va uning ehtiyojlariga yoʻnaltirilgan texnologiyalarni yaratish ustuvor vazifa boʻlib qoladi.
Oʻzbekiston bozorida ham mustahkam oʻringa ega boʻlgan Honor uchun ushbu rebrending strategik ahamiyatga ega. Kompaniya endilikda faqat apparat vositalari bilan cheklanib qolmasdan, aqlli qurilmalar oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yaxshilaydigan dasturiy yechimlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirishga eʼtibor qaratadi. Bu esa mahalliy foydalanuvchilar uchun yanada mukammalroq va oʻzaro bogʻlangan gadjetlar ekotizimini taqdim etishni anglatadi.
Kompaniyaning yangi strategiyasi quyidagi asosiy yoʻnalishlarni qamrab oladi:
- Brendning vizual identifikatsiyasini zamonaviylashtirish;
- Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini barcha qurilmalarga integratsiya qilish;
- Isteʼmolchi tajribasini yaxshilashga qaratilgan innovatsiyalar;
- Global miqyosda ekotizim yetakchiligiga erishish.
Xulosa qilib aytganda, Honor kompaniyasining rebrendingi shunchaki ranglar almashinuvi emas, balki global texnologiya bozoridagi raqobatga yangicha yondashuvdir. "Dare to be" falsafasi ostida ishlab chiqariladigan yangi mahsulotlar yaqin oylarda jahon va Oʻzbekiston doʻkonlari peshtaxtalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.
…