Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkin

·41·Texno
Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkin

AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun haydovchi va yoʻlovchilarning transport vositasidan xavfsiz chiqib ketishini taʼminlovchi yangi talablarni ishlab chiqishni boshlamoqda. Bloomberg nashri xabariga koʻra, ushbu tashabbus Tesla kabi zamonaviy elektromobillarda qoʻllaniladigan elektron eshik tutqichlari bilan bogʻliq qator baxtsiz hodisalar, jumladan, oʻlim bilan yakunlangan holatlardan soʻng kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qoidalarni ishlab chiqish jarayoni 2022-yilda ishlab chiqarilgan Tesla Model 3 avtomobillaridagi favqulodda mexanik ochish mexanizmi ustidan tushgan shikoyat va petitsiyaga javoban boshlandi. Petitsiya mualliflari ushbu dizayn federal motorli transport vositalari xavfsizligi standartlariga javob bermasligini taʼkidlashgan. NHTSA aniq bir model boʻyicha nuqsonlarni tekshirishdan koʻra, butun sanoat uchun umumiy qoidalarni qayta koʻrib chiqish maqsadga muvofiq degan xulosaga keldi.

Elektron tizimlardagi nosozliklar xavfi

Hozirgi vaqtda koʻplab elektromobillarda, xususan Tesla modellarida kuzov bilan bir tekisda joylashgan (flush) elektron tutqichlar qoʻllaniladi. Biroq, Bloomberg oʻtkazgan surishtiruvlar shuni koʻrsatdiki, YTH sodir boʻlganda yoki akkumulyator tizimida kuchlanish pasayib ketganda, ushbu elektron qulflar ishlamay qolishi mumkin. Bu esa odamlarning avtomobil ichida qolib ketishiga va qutqaruv ishlarining qiyinlashishiga sabab boʻlmoqda.

NHTSA maʼlumotlariga koʻra, avvalroq Tesla eshiklari bilan bogʻliq toʻqqizta holat boʻyicha surishtiruv oʻtkazilgan. Ayrim holatlarda haydovchilar mashinaga kira olmagan, baʼzida esa yosh bolalar qulflangan salonda qolib ketgan. Garchi Tesla avtomobillarida mexanik ochish dastasining qoʻshimcha varianti mavjud boʻlsa-da, ular koʻpincha yashirin joylashgan va favqulodda vaziyatda yoʻlovchilar ularni topishga ulgurmasligi mumkin.

Sanoatdagi oʻzgarishlar va ishlab chiqaruvchilar munosabati

Agar NHTSA yangi standartlarni qabul qilsa, barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilari ularga rioya qilishga majbur boʻladi. Bu nafaqat Tesla, balki shunga oʻxshash texnologiyadan foydalanayotgan boshqa brendlarga ham taʼsir qiladi. Masalan, Rivian kompaniyasi oʻzining yangi R2 SUV modelida mexanik ochish dastasini koʻrinadiganroq va elektron tugmaga yaqinroq joyga koʻchirishini maʼlum qilgan.

Tesla dizayneri Franz von Holzhausen ham oʻtgan yili kompaniya eshik tutqichlari dizaynini qayta koʻrib chiqish ustida ishlayotganini taʼkidlagan edi. Mutaxassislarning fikricha, avtomobilsozlikda estetik koʻrinish va aerodinamika xavfsizlikdan ustun turmasligi kerak. Yangi qoidalar aynan mana shu muvozanatni tiklashga xizmat qiladi.

Hozircha qoidalarni ishlab chiqish jarayoni boshlangani ularning darhol kuchga kirishini anglatmaydi. NHTSA barcha xavf-xatarlarni tahlil qilib, ishlab chiqaruvchilar uchun eng maqbul va xavfsiz yechimlarni belgilab berishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa zamonaviy elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu xavfsizlik masalalari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

TeslaNHTSAXavfsizlikElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob