Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkin
AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun haydovchi va yoʻlovchilarning transport vositasidan xavfsiz chiqib ketishini taʼminlovchi yangi talablarni ishlab chiqishni boshlamoqda. Bloomberg nashri xabariga koʻra, ushbu tashabbus Tesla kabi zamonaviy elektromobillarda qoʻllaniladigan elektron eshik tutqichlari bilan bogʻliq qator baxtsiz hodisalar, jumladan, oʻlim bilan yakunlangan holatlardan soʻng kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qoidalarni ishlab chiqish jarayoni 2022-yilda ishlab chiqarilgan Tesla Model 3 avtomobillaridagi favqulodda mexanik ochish mexanizmi ustidan tushgan shikoyat va petitsiyaga javoban boshlandi. Petitsiya mualliflari ushbu dizayn federal motorli transport vositalari xavfsizligi standartlariga javob bermasligini taʼkidlashgan. NHTSA aniq bir model boʻyicha nuqsonlarni tekshirishdan koʻra, butun sanoat uchun umumiy qoidalarni qayta koʻrib chiqish maqsadga muvofiq degan xulosaga keldi.
Elektron tizimlardagi nosozliklar xavfiHozirgi vaqtda koʻplab elektromobillarda, xususan Tesla modellarida kuzov bilan bir tekisda joylashgan (flush) elektron tutqichlar qoʻllaniladi. Biroq, Bloomberg oʻtkazgan surishtiruvlar shuni koʻrsatdiki, YTH sodir boʻlganda yoki akkumulyator tizimida kuchlanish pasayib ketganda, ushbu elektron qulflar ishlamay qolishi mumkin. Bu esa odamlarning avtomobil ichida qolib ketishiga va qutqaruv ishlarining qiyinlashishiga sabab boʻlmoqda.
NHTSA maʼlumotlariga koʻra, avvalroq Tesla eshiklari bilan bogʻliq toʻqqizta holat boʻyicha surishtiruv oʻtkazilgan. Ayrim holatlarda haydovchilar mashinaga kira olmagan, baʼzida esa yosh bolalar qulflangan salonda qolib ketgan. Garchi Tesla avtomobillarida mexanik ochish dastasining qoʻshimcha varianti mavjud boʻlsa-da, ular koʻpincha yashirin joylashgan va favqulodda vaziyatda yoʻlovchilar ularni topishga ulgurmasligi mumkin.
Sanoatdagi oʻzgarishlar va ishlab chiqaruvchilar munosabatiAgar NHTSA yangi standartlarni qabul qilsa, barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilari ularga rioya qilishga majbur boʻladi. Bu nafaqat Tesla, balki shunga oʻxshash texnologiyadan foydalanayotgan boshqa brendlarga ham taʼsir qiladi. Masalan, Rivian kompaniyasi oʻzining yangi R2 SUV modelida mexanik ochish dastasini koʻrinadiganroq va elektron tugmaga yaqinroq joyga koʻchirishini maʼlum qilgan.
Tesla dizayneri Franz von Holzhausen ham oʻtgan yili kompaniya eshik tutqichlari dizaynini qayta koʻrib chiqish ustida ishlayotganini taʼkidlagan edi. Mutaxassislarning fikricha, avtomobilsozlikda estetik koʻrinish va aerodinamika xavfsizlikdan ustun turmasligi kerak. Yangi qoidalar aynan mana shu muvozanatni tiklashga xizmat qiladi.
Hozircha qoidalarni ishlab chiqish jarayoni boshlangani ularning darhol kuchga kirishini anglatmaydi. NHTSA barcha xavf-xatarlarni tahlil qilib, ishlab chiqaruvchilar uchun eng maqbul va xavfsiz yechimlarni belgilab berishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa zamonaviy elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu xavfsizlik masalalari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.
…