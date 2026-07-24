Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi
Kolumbiyalik mashhur xonanda Shakira 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati davomida tijoriy hamkorliklar va reklama loyihalari orqali katta miqdorda daromad olgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Daily Mirror nashri xabar tarqatdi.
Manba ma’lumotlariga ko‘ra, san’atkor turnir davomida xalqaro brendlar bilan tuzilgan hamkorlik kelishuvlari, reklama kampaniyalari va homiylik shartnomalari hisobiga taxminan 17,5 million yevro daromad topgan. Bu ko‘rsatkich Jahon chempionati nafaqat futbolchilar, balki dunyoga mashhur san’atkorlar uchun ham katta tijoriy imkoniyatlar yaratishini yana bir bor tasdiqlaydi.
Qayd etilishicha, Shakira musobaqa davomida bir qator yirik kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, o‘zining yuqori media qiymati va jahon miqyosidagi mashhurligini yana bir bor namoyon etgan. Uning turnir atrofidagi faolligi ham brendlar, ham muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilgan.
Kolumbiyalik yulduz dastlab Jahon chempionatining ochilish marosimida sahnaga chiqib, o‘z chiqishi bilan katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Keyinchalik esa FIFA uni turnirning hal qiluvchi final uchrashuvidagi shou dasturida ham ishtirok etish uchun taklif qildi.
Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan final bahsining tanaffus qismida Shakira bilan bir qatorda kanadalik mashhur xonanda Jastin Biber, Janubiy Koreyaning mashhur BTS pop guruhi hamda amerikalik pop yulduz Madonna ham sahna ko‘rinishlari bilan muxlislarga bayramona kayfiyat ulashdi.
Shu tariqa, 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat futbol maydonidagi keskin bahslar, balki dunyo yulduzlari ishtirokidagi yorqin shou dasturlari va yirik tijoriy hamkorliklari bilan ham yodda qoldi.
…