Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi

·238·Madaniyat
Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi

Kolumbiyalik mashhur xonanda Shakira 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati davomida tijoriy hamkorliklar va reklama loyihalari orqali katta miqdorda daromad olgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Daily Mirror nashri xabar tarqatdi.

Manba ma’lumotlariga ko‘ra, san’atkor turnir davomida xalqaro brendlar bilan tuzilgan hamkorlik kelishuvlari, reklama kampaniyalari va homiylik shartnomalari hisobiga taxminan 17,5 million yevro daromad topgan. Bu ko‘rsatkich Jahon chempionati nafaqat futbolchilar, balki dunyoga mashhur san’atkorlar uchun ham katta tijoriy imkoniyatlar yaratishini yana bir bor tasdiqlaydi.

Qayd etilishicha, Shakira musobaqa davomida bir qator yirik kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, o‘zining yuqori media qiymati va jahon miqyosidagi mashhurligini yana bir bor namoyon etgan. Uning turnir atrofidagi faolligi ham brendlar, ham muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilgan.

Kolumbiyalik yulduz dastlab Jahon chempionatining ochilish marosimida sahnaga chiqib, o‘z chiqishi bilan katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Keyinchalik esa FIFA uni turnirning hal qiluvchi final uchrashuvidagi shou dasturida ham ishtirok etish uchun taklif qildi.

Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan final bahsining tanaffus qismida Shakira bilan bir qatorda kanadalik mashhur xonanda Jastin Biber, Janubiy Koreyaning mashhur BTS pop guruhi hamda amerikalik pop yulduz Madonna ham sahna ko‘rinishlari bilan muxlislarga bayramona kayfiyat ulashdi.

Shu tariqa, 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat futbol maydonidagi keskin bahslar, balki dunyo yulduzlari ishtirokidagi yorqin shou dasturlari va yirik tijoriy hamkorliklari bilan ham yodda qoldi.

ShakiraFIFAJustin BieberBTSMadonna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiRa’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiKecha, 22:36BabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaBabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaKecha, 22:27Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Kecha, 19:34Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Kecha, 14:21“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”Kecha, 14:12Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Kecha, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)