Sunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordi

·28·Texno
Sunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordi

Global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi maʼlumotlarni saqlash qurilmalari segmentida kutilmagan burilish yasadi. Soʻnggi yillarda SSD toʻplagichlari tomonidan siqib chiqarilayotgan anʼanaviy qattiq disklar (HDD) endilikda yirik maʼlumotlar markazlari (data-centr) uchun eng zaruriy mahsulotga aylandi. The Elec nashri xabariga koʻra, sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish zarurati tufayli HDD butlovchi qismlarini ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar oʻz quvvatlarini keskin oshirishga kirishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaponiyaning TDK, Resonac va HOYA kabi sanoat gigantlari qattiq disklar uchun magnit kallaklar, plastinalar va shisha asoslar ishlab chiqarishni kengaytirmoqda. Bu holat AI tizimlari qayta ishlaydigan ulkan hajmdagi maʼlumotlarni arzon va ishonchli saqlashga boʻlgan ehtiyoj ortib borayotgani bilan izohlanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, shaxsiy kompyuterlar segmentida HDD oʻz oʻrnini deyarli yoʻqotgan boʻlsa-da, korporativ sektorda uning ahamiyati qayta tiklanmoqda.

Yangi texnologik poyga va 100 terabaytlik marra

TrendForce tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, korporativ darajadagi HDD qurilmalarining yetkazib berilishi 2025-yildan 2030-yilgacha har yili oʻrtacha 23 foizga oʻsib boradi. Bunday yuqori surʼat ishlab chiqaruvchilarni sigʻim borasida yangi rekordlarni oʻrnatishga undamoqda. Hozirda Western Digital, Seagate va Toshiba kabi bozor yetakchilari 100 TB sigʻimga ega qattiq disklarni yaratish ustida faol ish olib bormoqda.

Xususan, Western Digital ayni paytda 40 TB hajmli disklarni sinovdan oʻtkazmoqda va joriy yilning ikkinchi yarmida ularni ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Kompaniya 2029-yilga borib 100 TB sigʻimli HDD modellarini taqdim etishni maqsad qilgan. Seagate esa HAMR (issiqlik yordamida magnit yozish) texnologiyasi asosida 44 TB gacha boʻlgan qurilmalarni allaqachon bulutli xizmat provayderlariga yetkazib berishni boshlagan.

Ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar

Talabning ortishi butun butlovchi qismlar zanjiriga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Resonac kompaniyasi magnit plastinalar ishlab chiqarishni yiliga 160 milliondan 210 million donaga oshirishini maʼlum qildi. HOYA korporatsiyasi esa Vyetnamda HDD uchun shisha substratlar ishlab chiqaradigan yangi zavod qurilishiga taxminan 50 milliard iyen miqdorida investitsiya kiritmoqda. Shuningdek, JX Advanced Metals va Nitto Denko kabi korxonalar ham magnit qoplamalar va moslashuvchan bosma platalar uchun materiallar ishlab chiqarishni kengaytirmoqda.

Nega SSD emas, aynan HDD tanlanmoqda? Buning asosiy sababi iqtisodiy samaradorlikdadir. Zamonaviy maʼlumotlar markazlarida SSD qurilmalari tezkor hisob-kitoblar uchun ishlatilsa, HDD ulkan maʼlumotlar massivlarini va zaxira nusxalarini saqlash uchun qoʻllaniladi. Bir terabayt maʼlumotni saqlash tannarxi HDDda ancha past boʻlib qolayotgani, AI kompaniyalari uchun xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya bilvosita oʻz aksini topishi mumkin. Mahalliy server infratuzilmalari va maʼlumotlarni saqlash tizimlarini modernizatsiya qilishda yuqori sigʻimli qattiq disklarning ommalashishi, korporativ segmentda saqlash xarajatlarining barqarorlashuviga xizmat qiladi. Kelgusi yillarda 30-40 TB sigʻimli disklar standartga aylanishi kutilmoqda.

TexnologiyaSunʼiy IntellektHDDData-centrInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob