«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi

·42·Dunyo
«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi

Tomonlarning bayonotlariga ko‘ra, Rubio va Lavrov o‘rtasidagi muzokaralarda biror yutuqqa erishilmagan
Foto: EPA

Dunyo nigohi yana bir bor yopiq eshiklar ortidagi diplomatik kurashlarga qaratildi. AQSH davlat kotibi Marko Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Filippindagi ASЕAN sammiti doirasida Ukrainadagi urushni tugatish bo‘yicha kutilmagan muzokara o‘tkazdi. Uchrashuv yakunida Vashington avvalgi barcha takliflar barbod bo‘lganini va endi «yangi g‘oyalar» zarurligini tan oldi. Xo‘sh, Ankorijdagi kelishuvlar nega ish bermadi va kremlning asosiy talabi nimadan iborat?

Zamin.uz kunning eng muhim va yopiq diplomatik tafsilotlarini bir joyga jamladi.

Rubio va Lavrov uchrashuvi: Avvalgi rejalar bekor qilindimi?

Uchrashuvdan so‘ng AQSH davlat kotibi Marko Rubio o‘tgan yili Ankorijda Donald Tramp va Vladimir Putin o‘rtasida kechgan sammit tinchlik keltirmaganini ochiq tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, eski takliflar Ukraina uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmas edi va hozir ham vaziyat o‘zgarmagan.

Marko Rubio:

«Mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish uchun bizga yangi g‘oyalar kerak bo‘ladi. Ilgari muhokama qilingan shartlarni Ukraina hech qachon qabul qilmaydi».

Sergey Lavrov esa uchrashuvdan so‘ng ochiq bayonot berishdan tiyildi. RF TIV faqatgina amerikalik hamkasbga «frontdagi haqiqiy vaziyat» yetkazilgani va Yevropa davlatlarining beqarorlashtiruvchi siyosatidan shikoyat qilingani haqida qisqa press-reliz e’lon qildi.

Zelenskiy, Kushner va Bakudagi «sirli diplomatiya»

Lavrov va Rubio uchrashuvidan bir necha soat oldin Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Trampning maxsus vakillari Jared Kushner va Stiv Uitkoff bilan telefon orqali muloqot qildi.

Suhbat chog‘ida amerikalik vositachilar keyingi muzokaralarning bir nechta yangi variantlarini taqdim etgani aytilmoqda.

Kutilmagan yangilik shundaki, parallel ravishda Ozarboyjonda ham sirli maslahatlashuvlar bo‘lib o‘tdi. Bakuga Rossiyaning sobiq bosh vaziri Viktor Zubkov va Germaniyaning sobiq yuqori lavozimli mulozimlari kelishgan. Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev ham ushbu uchrashuvlar urushni tugatish bo‘yicha yashirin muzokaralar ekanini bilvosita tasdiqladi.

Dmitriy Peskov (RF prezidenti matbuot kotibi):

«Ortiqcha optimizmga berilmaslik kerak, hozircha yangi dinamika haqida gapirishga erta. Ammo biz Vashington vakillari Kushner va Uitkoffning Moskvaga tashrifini kutmoqdamiz».

Muzokaralar nega boshi berk ko‘chaga kirib qoldi?

Yevropa va AQSH OAVlarining (Reuters, Bloomberg) insayd manbalariga ko‘ra, tinchlik kelishuvi oldidagi eng katta g‘ov — hududiy masalalar bo‘lib qolmoqda.

Tomonlar

Asosiy pozitsiya va talablar

Rossiya (Vladimir Putin)

Donetsk oblastini to‘liq o‘z nazoratiga olishda qat’iy. Sumi va Dnipropetrovskdagi bosib olingan hududlarni qaytarish rejada yo‘q.

Ukraina (Volodimir Zelenskiy)

Hududiy yon berishlarni qat’iy rad etadi. Faqat adolatli tinchlik va xalqaro kafolatlar tarafdori.

AQSH (Tramp ma’muriyati)

«Yangi g‘oyalar» qidirmoqda, front chizig‘ini muzlatish va Yaqin Sharqdagi inqiroz fonida tezroq bitimga erishishga urinmoqda.

Manbalarga ko‘ra, Vladimir Putin front chizig‘ini shunchaki muzlatib, o‘t ochishni to‘xtatishni taklif qilgan o‘z maslahatchilarini keskin tanqid qilgan va Donbass masalasida murosasiz pozitsiyani egallagan.

Sizningcha, «yangi g‘oyalar» urushni to‘xtata oladimi?

Katta siyosatda perde ortidagi o‘yinlar kuchaymoqda. Vashington, Moskva va Kiyev o‘rtasidagi keyingi qadamlar yaqin haftalarda urush taqdirini hal qilishi mumkin.

Bu muhim geosiyosiy insaydlar do‘stlaringiz va yaqinlaringiz uchun ham qiziqmi? Maqolani darhol kundalik Telegram-chatingizga va guruhlarga ulashing!

Sizningcha, tomonlar yaqin orada murosaga kela oladimi yoki muzokaralar yana to‘xtab qoladimi? o‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Marco RubioSergey LavrovVladimir PutinVolodymyr ZelenskyDonald Trump
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindiDunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi