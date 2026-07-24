«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi
Tomonlarning bayonotlariga ko‘ra, Rubio va Lavrov o‘rtasidagi muzokaralarda biror yutuqqa erishilmagan
Foto: EPA
Dunyo nigohi yana bir bor yopiq eshiklar ortidagi diplomatik kurashlarga qaratildi. AQSH davlat kotibi Marko Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Filippindagi ASЕAN sammiti doirasida Ukrainadagi urushni tugatish bo‘yicha kutilmagan muzokara o‘tkazdi. Uchrashuv yakunida Vashington avvalgi barcha takliflar barbod bo‘lganini va endi «yangi g‘oyalar» zarurligini tan oldi. Xo‘sh, Ankorijdagi kelishuvlar nega ish bermadi va kremlning asosiy talabi nimadan iborat?
Zamin.uz kunning eng muhim va yopiq diplomatik tafsilotlarini bir joyga jamladi.
Rubio va Lavrov uchrashuvi: Avvalgi rejalar bekor qilindimi?
Uchrashuvdan so‘ng AQSH davlat kotibi Marko Rubio o‘tgan yili Ankorijda Donald Tramp va Vladimir Putin o‘rtasida kechgan sammit tinchlik keltirmaganini ochiq tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, eski takliflar Ukraina uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmas edi va hozir ham vaziyat o‘zgarmagan.
Marko Rubio:
«Mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish uchun bizga yangi g‘oyalar kerak bo‘ladi. Ilgari muhokama qilingan shartlarni Ukraina hech qachon qabul qilmaydi».
Sergey Lavrov esa uchrashuvdan so‘ng ochiq bayonot berishdan tiyildi. RF TIV faqatgina amerikalik hamkasbga «frontdagi haqiqiy vaziyat» yetkazilgani va Yevropa davlatlarining beqarorlashtiruvchi siyosatidan shikoyat qilingani haqida qisqa press-reliz e’lon qildi.
Zelenskiy, Kushner va Bakudagi «sirli diplomatiya»
Lavrov va Rubio uchrashuvidan bir necha soat oldin Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Trampning maxsus vakillari Jared Kushner va Stiv Uitkoff bilan telefon orqali muloqot qildi.
Suhbat chog‘ida amerikalik vositachilar keyingi muzokaralarning bir nechta yangi variantlarini taqdim etgani aytilmoqda.
Kutilmagan yangilik shundaki, parallel ravishda Ozarboyjonda ham sirli maslahatlashuvlar bo‘lib o‘tdi. Bakuga Rossiyaning sobiq bosh vaziri Viktor Zubkov va Germaniyaning sobiq yuqori lavozimli mulozimlari kelishgan. Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev ham ushbu uchrashuvlar urushni tugatish bo‘yicha yashirin muzokaralar ekanini bilvosita tasdiqladi.
Dmitriy Peskov (RF prezidenti matbuot kotibi):
«Ortiqcha optimizmga berilmaslik kerak, hozircha yangi dinamika haqida gapirishga erta. Ammo biz Vashington vakillari Kushner va Uitkoffning Moskvaga tashrifini kutmoqdamiz».
Muzokaralar nega boshi berk ko‘chaga kirib qoldi?
Yevropa va AQSH OAVlarining (Reuters, Bloomberg) insayd manbalariga ko‘ra, tinchlik kelishuvi oldidagi eng katta g‘ov — hududiy masalalar bo‘lib qolmoqda.
Tomonlar
Asosiy pozitsiya va talablar
Rossiya (Vladimir Putin)
Donetsk oblastini to‘liq o‘z nazoratiga olishda qat’iy. Sumi va Dnipropetrovskdagi bosib olingan hududlarni qaytarish rejada yo‘q.
Ukraina (Volodimir Zelenskiy)
Hududiy yon berishlarni qat’iy rad etadi. Faqat adolatli tinchlik va xalqaro kafolatlar tarafdori.
AQSH (Tramp ma’muriyati)
«Yangi g‘oyalar» qidirmoqda, front chizig‘ini muzlatish va Yaqin Sharqdagi inqiroz fonida tezroq bitimga erishishga urinmoqda.
Manbalarga ko‘ra, Vladimir Putin front chizig‘ini shunchaki muzlatib, o‘t ochishni to‘xtatishni taklif qilgan o‘z maslahatchilarini keskin tanqid qilgan va Donbass masalasida murosasiz pozitsiyani egallagan.
Sizningcha, «yangi g‘oyalar» urushni to‘xtata oladimi?
Katta siyosatda perde ortidagi o‘yinlar kuchaymoqda. Vashington, Moskva va Kiyev o‘rtasidagi keyingi qadamlar yaqin haftalarda urush taqdirini hal qilishi mumkin.
Bu muhim geosiyosiy insaydlar do‘stlaringiz va yaqinlaringiz uchun ham qiziqmi? Maqolani darhol kundalik Telegram-chatingizga va guruhlarga ulashing!
Sizningcha, tomonlar yaqin orada murosaga kela oladimi yoki muzokaralar yana to‘xtab qoladimi? o‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…