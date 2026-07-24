Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdi

·23·Texno
Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi yirik texnologik gigantlarni energiya manbalari borasidagi strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi oʻn yillik aʼzolikdan soʻng, 100 foiz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oʻtishni maqsad qilgan RE100 xalqaro tashabbusini tark etdi. Bu qaror kompaniyaning oʻz maʼlumotlar markazlarini quvvatlantirish uchun tabiiy gazdan foydalanishni keskin oshirayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Meta va RE100 oʻrtasidagi aloqalarning uzilishi oʻzaro kelishuv asosida yuz bergan. Britaniyaning Climate Group notijorat tashkiloti tomonidan muvofiqlashtiriladigan ushbu ittifoq Apple, Google va Microsoft kabi 400 dan ortiq yirik kompaniyalarni birlashtirgan. Metaʼning ushbu safdan chiqishi uning ekologik barqarorlik borasidagi vaʼdalari va real harakatlari oʻrtasidagi tafovutni koʻrsatmoqda.

Tabiiy gazga boʻlgan ehtiyojning ortishi

Soʻnggi bir yil ichida Meta oʻndan ortiq tabiiy gaz elektr stansiyalari qurilishini moliyalashtirdi. Kompaniyaning Luiziana shtatidagi Hyperion maʼlumotlar markazi loyihasi doirasida 10 ta gaz stansiyasi qurilishi rejalashtirilgan boʻlib, ular jami 7,5 gigavatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Taqqoslash uchun, bu miqdor AQSHning butun bir Janubiy Dakota shtati isteʼmol qiladigan quvvatdan ham koʻproqdir. Shuningdek, Ogayo shtatida ham 200 megavattli gaz loyihasi ishga tushirilgan.

Ekspertlarning fikricha, bunday keskin burilishga RE100 tashkilotining hisobot berish tartibini qatʼiylashtirgani sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Yangilangan qoidalarga koʻra, kompaniyalar qayta tiklanuvchi energiya maqsadlariga erishish boʻyicha yanada shaffof va aniq maʼlumotlarni taqdim etishlari shart. Meta esa oʻz navbatida 2020-yilga qadar toʻliq yashil energiyaga oʻtishni vaʼda qilgan edi, biroq sunʼiy intellekt poygasi bu rejalarni oʻzgartirib yubordi.

Ekologik oqibatlar va xavotirlar

Garchi tabiiy gaz koʻmirga nisbatan toza yoqilgʻi hisoblansa-da, u baribir atrof-muhitga sezilarli darajada zarar yetkazadi. Tadqiqotlarga koʻra, faqat gaz bilan ishlaydigan 1 gigavattli maʼlumotlar markazi yiliga yuzlab tonna azot oksidi, uglerod oksidi va zararli zarralarni havoga chiqaradi. Bu moddalar inson salomatligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, nafas yoʻllari va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi isbotlangan.

Hozircha Meta vakillari kompaniya hali ham 100 foiz toza va qayta tiklanuvchi energiya maqsadlariga sodiq ekanini taʼkidlamoqda. Biroq, gaz stansiyalarining keng koʻlamli qurilishi fonida bu bayonotlar koʻplab savollarni tugʻdirmoqda. Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham global gigantlarning ushbu tajribasi energiya balansi va ekologik xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimligini koʻrsatadi.

MetaRE100EkologiyaSunʼiy IntellektEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24Sunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordiSunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob