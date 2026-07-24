Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi yirik texnologik gigantlarni energiya manbalari borasidagi strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi oʻn yillik aʼzolikdan soʻng, 100 foiz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oʻtishni maqsad qilgan RE100 xalqaro tashabbusini tark etdi. Bu qaror kompaniyaning oʻz maʼlumotlar markazlarini quvvatlantirish uchun tabiiy gazdan foydalanishni keskin oshirayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, Meta va RE100 oʻrtasidagi aloqalarning uzilishi oʻzaro kelishuv asosida yuz bergan. Britaniyaning Climate Group notijorat tashkiloti tomonidan muvofiqlashtiriladigan ushbu ittifoq Apple, Google va Microsoft kabi 400 dan ortiq yirik kompaniyalarni birlashtirgan. Metaʼning ushbu safdan chiqishi uning ekologik barqarorlik borasidagi vaʼdalari va real harakatlari oʻrtasidagi tafovutni koʻrsatmoqda.
Tabiiy gazga boʻlgan ehtiyojning ortishiSoʻnggi bir yil ichida Meta oʻndan ortiq tabiiy gaz elektr stansiyalari qurilishini moliyalashtirdi. Kompaniyaning Luiziana shtatidagi Hyperion maʼlumotlar markazi loyihasi doirasida 10 ta gaz stansiyasi qurilishi rejalashtirilgan boʻlib, ular jami 7,5 gigavatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Taqqoslash uchun, bu miqdor AQSHning butun bir Janubiy Dakota shtati isteʼmol qiladigan quvvatdan ham koʻproqdir. Shuningdek, Ogayo shtatida ham 200 megavattli gaz loyihasi ishga tushirilgan.
Ekspertlarning fikricha, bunday keskin burilishga RE100 tashkilotining hisobot berish tartibini qatʼiylashtirgani sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Yangilangan qoidalarga koʻra, kompaniyalar qayta tiklanuvchi energiya maqsadlariga erishish boʻyicha yanada shaffof va aniq maʼlumotlarni taqdim etishlari shart. Meta esa oʻz navbatida 2020-yilga qadar toʻliq yashil energiyaga oʻtishni vaʼda qilgan edi, biroq sunʼiy intellekt poygasi bu rejalarni oʻzgartirib yubordi.
Ekologik oqibatlar va xavotirlarGarchi tabiiy gaz koʻmirga nisbatan toza yoqilgʻi hisoblansa-da, u baribir atrof-muhitga sezilarli darajada zarar yetkazadi. Tadqiqotlarga koʻra, faqat gaz bilan ishlaydigan 1 gigavattli maʼlumotlar markazi yiliga yuzlab tonna azot oksidi, uglerod oksidi va zararli zarralarni havoga chiqaradi. Bu moddalar inson salomatligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, nafas yoʻllari va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi isbotlangan.
Hozircha Meta vakillari kompaniya hali ham 100 foiz toza va qayta tiklanuvchi energiya maqsadlariga sodiq ekanini taʼkidlamoqda. Biroq, gaz stansiyalarining keng koʻlamli qurilishi fonida bu bayonotlar koʻplab savollarni tugʻdirmoqda. Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham global gigantlarning ushbu tajribasi energiya balansi va ekologik xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimligini koʻrsatadi.
…