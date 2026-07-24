Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandi

·14·Jamiyat
Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandi

Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil mehnat qilgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun yangi uy-joy subsidiyasi xizmati ishga tushdi. Endilikda ular ipoteka krediti asosida olinadigan uyning dastlabki badalini qisman qoplash uchun to‘liq onlayn ariza yuborishi mumkin.

Arizasi barcha talablarga mos kelgan nomzodlar orasidan har chorakda 125 nafar g‘olib avtomatik tarzda tanlanadi. Bu jarayon maxsus tasodifiy tanlash dasturi orqali amalga oshiriladi.

Subsidiya kimlarga beriladi?

Yangi imkoniyatdan davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari foydalanishi mumkin.

Asosiy talab — ariza beruvchining davlat tibbiyot muassasasidagi ish staji kamida 15 yil bo‘lishi lozim.

Subsidiya ipoteka krediti asosida xarid qilinadigan uy-joy uchun to‘lanadigan dastlabki badalning bir qismini qoplashga yo‘naltiriladi.

Ariza to‘liq onlayn topshiriladi

Xizmatdan foydalanish uchun idoralarga shaxsan borish talab etilmaydi. Arizalar quyidagi platformalar orqali yuboriladi:

  • my.gov.uz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali;

  • MyGov mobil ilovasi.

Arizani topshirishdan tortib, uni ko‘rib chiqishgacha bo‘lgan jarayon onlayn shaklda amalga oshiriladi.

Uyni istalgan hududdan tanlash mumkin

Dastur doirasida uy-joyni faqat xodim ishlaydigan yoki doimiy ro‘yxatdan o‘tgan hududdan xarid qilish talabi qo‘yilmagan.

Qayd etilishicha, talabgorlar O‘zbekistonning istalgan hududidan uy tanlashi mumkin. Biroq xarid qilinadigan xonadon birlamchi bozorga, ya’ni yangi qurilgan uy-joylarga tegishli bo‘lishi kerak.

Bu imkoniyat tibbiyot xodimlariga ish yoki oilaviy sharoitidan kelib chiqib, o‘ziga qulay hududdan yangi xonadon tanlash imkonini beradi.

Har chorakda 125 nafar g‘olib tanlanadi

Taqdim etilgan arizalar dastlab belgilangan talablar asosida onlayn tekshiriladi.

Barcha shartlarga to‘liq javob bergan ishtirokchilar orasidan har chorakda 125 nafar g‘olib aniqlanadi. Tanlov inson omilisiz, maxsus tasodifiy tanlash dasturi — random.org orqali avtomatik ravishda o‘tkazilishi belgilangan.

Talablarga mos kelish subsidiyani avtomatik olishni kafolatlamaydi. Yakuniy g‘oliblar talablarga javob bergan nomzodlar orasidan tasodifiy tanlanadi.

Ariza berishdan oldin nimalarni tekshirish kerak?

Tibbiyot va farmatsevtika xodimlari onlayn murojaat yuborishdan avval o‘z ish staji haqidagi ma’lumotlar davlat axborot tizimlarida to‘g‘ri aks etganini tekshirib qo‘yishi maqsadga muvofiq.

Shuningdek, arizada so‘raladigan shaxsiy va mehnat faoliyatiga oid ma’lumotlarni xatosiz kiritish muhim. Noto‘g‘ri yoki to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar arizaning talablarga mos deb topilishiga ta’sir qilishi mumkin.

Tibbiyot xodimlari uchun yangi uy-joy imkoniyati

Mazkur xizmat davlat tibbiyot muassasalarida uzoq yillar mehnat qilgan mutaxassislarni uy-joy bilan ta’minlashni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Arizalarning to‘liq onlayn qabul qilinishi jarayonni soddalashtirsa, respublika bo‘ylab yangi qurilgan uylarni tanlash imkoniyati dastur qamrovini kengaytiradi. Biroq har chorakdagi o‘rinlar soni 125 ta bilan cheklangani sababli, barcha talablarga javob bergan nomzodlar ham tanlov bosqichidan o‘tadi.

Sizningcha, har chorakda 125 nafar g‘olib uchun ajratilgan kvota yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni tibbiyot sohasida ishlaydigan yaqinlaringizga yuboring.

O'zbekistonmy.gov.uzMyGov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi