Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandi
Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil mehnat qilgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun yangi uy-joy subsidiyasi xizmati ishga tushdi. Endilikda ular ipoteka krediti asosida olinadigan uyning dastlabki badalini qisman qoplash uchun to‘liq onlayn ariza yuborishi mumkin.
Arizasi barcha talablarga mos kelgan nomzodlar orasidan har chorakda 125 nafar g‘olib avtomatik tarzda tanlanadi. Bu jarayon maxsus tasodifiy tanlash dasturi orqali amalga oshiriladi.
Subsidiya kimlarga beriladi?
Yangi imkoniyatdan davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari foydalanishi mumkin.
Asosiy talab — ariza beruvchining davlat tibbiyot muassasasidagi ish staji kamida 15 yil bo‘lishi lozim.
Subsidiya ipoteka krediti asosida xarid qilinadigan uy-joy uchun to‘lanadigan dastlabki badalning bir qismini qoplashga yo‘naltiriladi.
Ariza to‘liq onlayn topshiriladi
Xizmatdan foydalanish uchun idoralarga shaxsan borish talab etilmaydi. Arizalar quyidagi platformalar orqali yuboriladi:
Arizani topshirishdan tortib, uni ko‘rib chiqishgacha bo‘lgan jarayon onlayn shaklda amalga oshiriladi.
Uyni istalgan hududdan tanlash mumkin
Dastur doirasida uy-joyni faqat xodim ishlaydigan yoki doimiy ro‘yxatdan o‘tgan hududdan xarid qilish talabi qo‘yilmagan.
Qayd etilishicha, talabgorlar O‘zbekistonning istalgan hududidan uy tanlashi mumkin. Biroq xarid qilinadigan xonadon birlamchi bozorga, ya’ni yangi qurilgan uy-joylarga tegishli bo‘lishi kerak.
Bu imkoniyat tibbiyot xodimlariga ish yoki oilaviy sharoitidan kelib chiqib, o‘ziga qulay hududdan yangi xonadon tanlash imkonini beradi.
Har chorakda 125 nafar g‘olib tanlanadi
Taqdim etilgan arizalar dastlab belgilangan talablar asosida onlayn tekshiriladi.
Barcha shartlarga to‘liq javob bergan ishtirokchilar orasidan har chorakda 125 nafar g‘olib aniqlanadi. Tanlov inson omilisiz, maxsus tasodifiy tanlash dasturi — random.org orqali avtomatik ravishda o‘tkazilishi belgilangan.
Talablarga mos kelish subsidiyani avtomatik olishni kafolatlamaydi. Yakuniy g‘oliblar talablarga javob bergan nomzodlar orasidan tasodifiy tanlanadi.
Ariza berishdan oldin nimalarni tekshirish kerak?
Tibbiyot va farmatsevtika xodimlari onlayn murojaat yuborishdan avval o‘z ish staji haqidagi ma’lumotlar davlat axborot tizimlarida to‘g‘ri aks etganini tekshirib qo‘yishi maqsadga muvofiq.
Shuningdek, arizada so‘raladigan shaxsiy va mehnat faoliyatiga oid ma’lumotlarni xatosiz kiritish muhim. Noto‘g‘ri yoki to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar arizaning talablarga mos deb topilishiga ta’sir qilishi mumkin.
Tibbiyot xodimlari uchun yangi uy-joy imkoniyati
Mazkur xizmat davlat tibbiyot muassasalarida uzoq yillar mehnat qilgan mutaxassislarni uy-joy bilan ta’minlashni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.
Arizalarning to‘liq onlayn qabul qilinishi jarayonni soddalashtirsa, respublika bo‘ylab yangi qurilgan uylarni tanlash imkoniyati dastur qamrovini kengaytiradi. Biroq har chorakdagi o‘rinlar soni 125 ta bilan cheklangani sababli, barcha talablarga javob bergan nomzodlar ham tanlov bosqichidan o‘tadi.
Sizningcha, har chorakda 125 nafar g‘olib uchun ajratilgan kvota yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni tibbiyot sohasida ishlaydigan yaqinlaringizga yuboring.
…