Bluesky oʻzining Attie sunʼiy intellekt yordamchisini ochiq tadqiqot vositasiga aylantirdi

·49·Texno
Bluesky oʻzining Attie sunʼiy intellekt yordamchisini ochiq tadqiqot vositasiga aylantirdi

Bluesky ijtimoiy tarmogʻi oʻzining Attie deb nomlanuvchi sunʼiy intellekt yordamchisini sezilarli darajada yangiladi. Endilikda ushbu vosita nafaqat shaxsiy tasmalar yaratish, balki butun platforma boʻylab maʼlumotlarni tahlil qiluvchi ochiq tadqiqot instrumenti vazifasini ham bajaradi. Bu qadam ijtimoiy tarmoqning ochiq AT Protocol ekotizimida foydalanuvchilar uchun axborot qidirish va tahlil qilish jarayonini tubdan osonlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi Quests funksiyasi foydalanuvchilarga Bluesky tarmogʻi (shuningdek, "Atmosfera" deb ham ataladi) boʻylab tarqalayotgan yangiliklar va maʼlumotlar haqida ochiq savollar berish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim nafaqat Bluesky ilovasi, balki AT Protocol negizida ishlovchi boshqa barcha servislar bilan ham integratsiya qilingan. Bu esa foydalanuvchilarga ochiq ijtimoiy veb-makonida nimalar sodir boʻlayotganini chuqur oʻrganish imkonini beradi.

Axborot xavfsizligi va notoʻgʻri maʼlumotlarga qarshi kurash

Bluesky innovatsiyalar boʻyicha direktori Jay Graberning taʼkidlashicha, Attie yordamchisi internetdagi shovqin va notoʻgʻri maʼlumotlar (misinformatsiya) koʻpayib borayotgan bir paytda haqiqatni topishga yordam beruvchi qurolga aylanishi kerak. Foydalanuvchilar endi sunʼiy intellektdan trenddagi mavzularni tahlil qilishni yoki maʼlum bir soha va hududdagi eng nufuzli akkauntlarni aniqlab berishni soʻrashlari mumkin.

"Bizning maqsadimiz — dunyoni tushunishga yordam beradigan vositalar odamlarni chalkashtirib yuboradigan texnologiyalardan koʻra foydaliroq ekanini isbotlashdir", — deydi Graber. Uning soʻzlariga koʻra, Attie texnik bilimlarga ega boʻlmagan oddiy foydalanuvchilar uchun ham AT Protocol imkoniyatlaridan foydalanish va oʻz raqamli muhitini shaxsiylashtirish uchun toʻsiqlarni olib tashlaydi.

Strategik oʻsish va monetizatsiya rejalari

Bluesky foydalanuvchilari soni oʻtgan yilning oktyabr oyida 40 millionga yetganidan soʻng, oʻsish surʼati biroz sekinlashgan. Hozirda platformada 45,6 millionga yaqin roʻyxatdan oʻtgan hisoblar mavjud. Shu sababli, kompaniya yangi foydalanuvchilarni jalb qilish va kelajakda daromad keltirishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha xizmatlarni ishlab chiqishga eʼtibor qaratmoqda. Attie hozircha bepul boʻlsa-da, kelajakda u pullik servisga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Hozirda Attie yordamchisining yangilangan talqini beta-test bosqichida turibdi. Unga kirishni xohlovchilar maxsus kutish roʻyxatiga yozilishlari kerak va yaqin haftalar ichida foydalanuvchilar guruh-guruh boʻlib tizimga kiritiladi. Shuningdek, loyiha doirasida yangi logotip va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus funksiyalar ham joriy etilishi rejalashtirilgan.

Bluesky hamjamiyatining aksariyat qismi sunʼiy intellekt texnologiyalariga iqtisodiy va ekologik sabablarga koʻra ehtiyotkorlik bilan yondashsa-da, kompaniya rahbariyati platformaning yashovchanligini taʼminlash uchun innovatsiyalar va foydalanuvchilar qarashlari oʻrtasida muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Attie loyihasining muvaffaqiyati Bluesky ijtimoiy tarmogʻining raqobatdosh platformalar orasidagi oʻrnini mustahkamlashi kutilmoqda.

BlueskySunʼiy IntellektAttieTexnologiyaIjtimoiy Tarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob