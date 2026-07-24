Bluesky oʻzining Attie sunʼiy intellekt yordamchisini ochiq tadqiqot vositasiga aylantirdi
Bluesky ijtimoiy tarmogʻi oʻzining Attie deb nomlanuvchi sunʼiy intellekt yordamchisini sezilarli darajada yangiladi. Endilikda ushbu vosita nafaqat shaxsiy tasmalar yaratish, balki butun platforma boʻylab maʼlumotlarni tahlil qiluvchi ochiq tadqiqot instrumenti vazifasini ham bajaradi. Bu qadam ijtimoiy tarmoqning ochiq AT Protocol ekotizimida foydalanuvchilar uchun axborot qidirish va tahlil qilish jarayonini tubdan osonlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi Quests funksiyasi foydalanuvchilarga Bluesky tarmogʻi (shuningdek, "Atmosfera" deb ham ataladi) boʻylab tarqalayotgan yangiliklar va maʼlumotlar haqida ochiq savollar berish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim nafaqat Bluesky ilovasi, balki AT Protocol negizida ishlovchi boshqa barcha servislar bilan ham integratsiya qilingan. Bu esa foydalanuvchilarga ochiq ijtimoiy veb-makonida nimalar sodir boʻlayotganini chuqur oʻrganish imkonini beradi.
Axborot xavfsizligi va notoʻgʻri maʼlumotlarga qarshi kurashBluesky innovatsiyalar boʻyicha direktori Jay Graberning taʼkidlashicha, Attie yordamchisi internetdagi shovqin va notoʻgʻri maʼlumotlar (misinformatsiya) koʻpayib borayotgan bir paytda haqiqatni topishga yordam beruvchi qurolga aylanishi kerak. Foydalanuvchilar endi sunʼiy intellektdan trenddagi mavzularni tahlil qilishni yoki maʼlum bir soha va hududdagi eng nufuzli akkauntlarni aniqlab berishni soʻrashlari mumkin.
"Bizning maqsadimiz — dunyoni tushunishga yordam beradigan vositalar odamlarni chalkashtirib yuboradigan texnologiyalardan koʻra foydaliroq ekanini isbotlashdir", — deydi Graber. Uning soʻzlariga koʻra, Attie texnik bilimlarga ega boʻlmagan oddiy foydalanuvchilar uchun ham AT Protocol imkoniyatlaridan foydalanish va oʻz raqamli muhitini shaxsiylashtirish uchun toʻsiqlarni olib tashlaydi.
Strategik oʻsish va monetizatsiya rejalariBluesky foydalanuvchilari soni oʻtgan yilning oktyabr oyida 40 millionga yetganidan soʻng, oʻsish surʼati biroz sekinlashgan. Hozirda platformada 45,6 millionga yaqin roʻyxatdan oʻtgan hisoblar mavjud. Shu sababli, kompaniya yangi foydalanuvchilarni jalb qilish va kelajakda daromad keltirishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha xizmatlarni ishlab chiqishga eʼtibor qaratmoqda. Attie hozircha bepul boʻlsa-da, kelajakda u pullik servisga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
Hozirda Attie yordamchisining yangilangan talqini beta-test bosqichida turibdi. Unga kirishni xohlovchilar maxsus kutish roʻyxatiga yozilishlari kerak va yaqin haftalar ichida foydalanuvchilar guruh-guruh boʻlib tizimga kiritiladi. Shuningdek, loyiha doirasida yangi logotip va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus funksiyalar ham joriy etilishi rejalashtirilgan.
Bluesky hamjamiyatining aksariyat qismi sunʼiy intellekt texnologiyalariga iqtisodiy va ekologik sabablarga koʻra ehtiyotkorlik bilan yondashsa-da, kompaniya rahbariyati platformaning yashovchanligini taʼminlash uchun innovatsiyalar va foydalanuvchilar qarashlari oʻrtasida muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Attie loyihasining muvaffaqiyati Bluesky ijtimoiy tarmogʻining raqobatdosh platformalar orasidagi oʻrnini mustahkamlashi kutilmoqda.
…