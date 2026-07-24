Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)
Foto: Saida Mirziyoyeva / Telegram
Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent shahridagi qator hududlarni ko‘zdan kechirib, poytaxtda yashil maydonlarni ko‘paytirish bo‘yicha rejalarni muhokama qildi. Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘dan tortib, Ekopark va Mirzo Ulug‘bek nomidagi bog‘gacha bo‘lgan bir nechta maskanni yangilash hamda kengaytirish ko‘zda tutilmoqda.
Asosiy maqsad — shahar aholisi uchun ko‘proq ochiq, xavfsiz va qulay dam olish hududlarini yaratish. Saida Mirziyoyeva bu masalalarni kechiktirmasdan hal etish zarurligini ta’kidladi.
«Toshkentda yashil hududlar nihoyatda kam»
Saida Mirziyoyeva o‘z ijtimoiy tarmoqdagi postida poytaxt jadal rivojlanayotgani, biroq yashil maydonlar yetarli emasligiga e’tibor qaratdi.
«Toshkent jadal rivojlanmoqda, ammo, ayni paytda, shahrimizda yashil hududlar nihoyatda kam. Yangi istirohat bog‘lari barpo etish va atrof-muhitni ko‘kalamzorlashtirish — poytaxt kelajagi uchun eng zarur ustuvor yo‘nalishlardan», — deyiladi postda.
Uning ta’kidlashicha, shahardagi har bir obyektning o‘z xususiyati bor. Ammo umumiy maqsad ularni aholi manfaatiga xizmat qiladigan zamonaviy va qulay maskanlarga aylantirishdan iborat.
Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘ yangilanishi mumkin
Prezident administratsiyasi rahbari o‘z jamoasi bilan Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘ni ko‘zdan kechirdi.
Bu hududda barcha fuqarolar erkin dam olishi, sayr qilishi va bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi uchun zarur sharoitlar yaratish rejalashtirilmoqda.
Loyiha doirasida bog‘ning aniq qanday ko‘rinishda yangilanishi, yangi infratuzilma va xizmat turlari bo‘yicha hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.
Qaysi hududlarni o‘zgartirish muhokama qilindi?
Tashrif davomida poytaxtning yana bir nechta muhim hududini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqildi.
Jumladan:
Sayilgoh ko‘chasini yangilash;
Amir Temur shohko‘chasi va unga tutash hududlarni obodonlashtirish;
Bobur nomidagi Ekopark maydonini kengaytirish;
Mirzo Ulug‘bek nomidagi bog‘ hududini kengaytirish.
Ushbu hududlarda mavjud infratuzilmadan samarali foydalanish, ko‘kalamzorlashtirish ishlarini kuchaytirish va piyodalar uchun qulay muhit yaratish masalalari muhokama qilingan.
Asosiy maqsad — «yashil shahar» maqomini qaytarish
Saida Mirziyoyeva poytaxtni yana yashil, ochiq va aholi uchun qulay shaharga aylantirish ustuvor vazifa ekanini bildirdi.
«Asosiy vazifamiz — poytaxtimizga “yashil shahar” maqomini qaytarish, odamlar mazmunli hordiq chiqarishi va sayr qilishi uchun imkon qadar ko‘proq ochiq maydonlar yaratishdir».
Uning so‘zlariga ko‘ra, qulay va xavfsiz muhitni rivojlantirish, ko‘kalamzorlashtirishni izchil davom ettirish hamda mavjud hududlardan oqilona foydalanish zarur.
Ishlarni zudlik bilan boshlash ta’kidlandi
Poytaxt aholisining turmush sifatini yaxshilash uchun yashil hududlar masalasini tezkor hal etish muhimligi qayd etildi.
Shaharda yangi binolar va yo‘llar qurilishi bilan bir qatorda, aholi dam olishi, bolalar o‘ynashi va piyoda sayr qilishi mumkin bo‘lgan bog‘lar ham yetarli bo‘lishi lozim.
Endi muhokama qilingan loyihalarning aniq muddatlari, moliyalashtirish manbalari va yakuniy ko‘rinishi keyingi bosqichlarda ma’lum qilinishi kutilmoqda.
Sizningcha, Toshkentning qaysi hududida yangi katta bog‘ barpo etilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…