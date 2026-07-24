Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)

·73·O‘zbekiston
Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)

Foto: Saida Mirziyoyeva / Telegram

Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent shahridagi qator hududlarni ko‘zdan kechirib, poytaxtda yashil maydonlarni ko‘paytirish bo‘yicha rejalarni muhokama qildi. Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘dan tortib, Ekopark va Mirzo Ulug‘bek nomidagi bog‘gacha bo‘lgan bir nechta maskanni yangilash hamda kengaytirish ko‘zda tutilmoqda.

Asosiy maqsad — shahar aholisi uchun ko‘proq ochiq, xavfsiz va qulay dam olish hududlarini yaratish. Saida Mirziyoyeva bu masalalarni kechiktirmasdan hal etish zarurligini ta’kidladi.

«Toshkentda yashil hududlar nihoyatda kam»

Saida Mirziyoyeva o‘z ijtimoiy tarmoqdagi postida poytaxt jadal rivojlanayotgani, biroq yashil maydonlar yetarli emasligiga e’tibor qaratdi.

«Toshkent jadal rivojlanmoqda, ammo, ayni paytda, shahrimizda yashil hududlar nihoyatda kam. Yangi istirohat bog‘lari barpo etish va atrof-muhitni ko‘kalamzorlashtirish — poytaxt kelajagi uchun eng zarur ustuvor yo‘nalishlardan», — deyiladi postda.

Uning ta’kidlashicha, shahardagi har bir obyektning o‘z xususiyati bor. Ammo umumiy maqsad ularni aholi manfaatiga xizmat qiladigan zamonaviy va qulay maskanlarga aylantirishdan iborat.

Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)

Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘ yangilanishi mumkin

Prezident administratsiyasi rahbari o‘z jamoasi bilan Afrosiyob ko‘chasidagi bog‘ni ko‘zdan kechirdi.

Bu hududda barcha fuqarolar erkin dam olishi, sayr qilishi va bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi uchun zarur sharoitlar yaratish rejalashtirilmoqda.

Loyiha doirasida bog‘ning aniq qanday ko‘rinishda yangilanishi, yangi infratuzilma va xizmat turlari bo‘yicha hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.

Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)

Qaysi hududlarni o‘zgartirish muhokama qilindi?

Tashrif davomida poytaxtning yana bir nechta muhim hududini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqildi.

Jumladan:

  • Sayilgoh ko‘chasini yangilash;

  • Amir Temur shohko‘chasi va unga tutash hududlarni obodonlashtirish;

  • Bobur nomidagi Ekopark maydonini kengaytirish;

  • Mirzo Ulug‘bek nomidagi bog‘ hududini kengaytirish.

Ushbu hududlarda mavjud infratuzilmadan samarali foydalanish, ko‘kalamzorlashtirish ishlarini kuchaytirish va piyodalar uchun qulay muhit yaratish masalalari muhokama qilingan.

Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)

Asosiy maqsad — «yashil shahar» maqomini qaytarish

Saida Mirziyoyeva poytaxtni yana yashil, ochiq va aholi uchun qulay shaharga aylantirish ustuvor vazifa ekanini bildirdi.

«Asosiy vazifamiz — poytaxtimizga “yashil shahar” maqomini qaytarish, odamlar mazmunli hordiq chiqarishi va sayr qilishi uchun imkon qadar ko‘proq ochiq maydonlar yaratishdir».

Uning so‘zlariga ko‘ra, qulay va xavfsiz muhitni rivojlantirish, ko‘kalamzorlashtirishni izchil davom ettirish hamda mavjud hududlardan oqilona foydalanish zarur.

Ishlarni zudlik bilan boshlash ta’kidlandi

Poytaxt aholisining turmush sifatini yaxshilash uchun yashil hududlar masalasini tezkor hal etish muhimligi qayd etildi.

Shaharda yangi binolar va yo‘llar qurilishi bilan bir qatorda, aholi dam olishi, bolalar o‘ynashi va piyoda sayr qilishi mumkin bo‘lgan bog‘lar ham yetarli bo‘lishi lozim.

Endi muhokama qilingan loyihalarning aniq muddatlari, moliyalashtirish manbalari va yakuniy ko‘rinishi keyingi bosqichlarda ma’lum qilinishi kutilmoqda.

Sizningcha, Toshkentning qaysi hududida yangi katta bog‘ barpo etilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Saida MirziyoyevaToshkentMirzo Ulugbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiAnomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi