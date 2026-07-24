Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini boshqarishi kutilmoqda

·59·Sport
Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini boshqarishi kutilmoqda

Italiya milliy jamoasida bosh murabbiylik lavozimi uchun asosiy nomzod aniqlangani aytilmoqda. OAV ma’lumotlariga ko‘ra, terma jamoani Andrea Pirlo qabul qilishi va u bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzolanishi mumkin.

Hozircha tayinlov rasman tasdiqlanmagan. Biroq Italiya futbol rahbariyati yaqin kunlarda qarorni e’lon qilishi kutilmoqda.

Pirlo bilan uzoq muddatli shartnoma rejalashtirilgan

Manbalarga ko‘ra, Italiya terma jamoasi rahbariyati Andrea Pirlo nomzodida to‘xtagan.

Mutaxassis bilan 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan mehnat shartnomasi imzolanishi rejalashtirilmoqda. Bu federatsiya yangi murabbiyga qisqa muddatli yechim emas, balki uzoq davom etadigan loyiha sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, shartnoma imzolangani yoki tomonlar barcha masalalar bo‘yicha kelishuvga erishgani haqida rasmiy xabar hali berilmagan.

Italiya yana jahon chempionatidan chetda qoldi

Murabbiylar almashinuvi Italiya terma jamoasining jahon chempionati saralashidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizligidan keyin kun tartibiga chiqdi.

Italyanlar Bosniya va Gersegovinaga qarshi hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlangan, penaltilar seriyasida esa Italiya 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan.

Natijada jamoa yana bir bor jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmadi.

Gattuzo davri yakunlanishi mumkin

Saralash bosqichida Italiya terma jamoasini Djennaro Gattuzo boshqargan.

Jahon chempionatiga chiqish vazifasi bajarilmaganidan keyin murabbiyning kelajagi so‘roq ostida qoldi. Pirloning tayinlanishi rasman tasdiqlansa, u Gattuzoning o‘rnini egallaydi.

Terma jamoadagi vaziyat

Ma’lumot

Ehtimoliy yangi murabbiy

Andrea Pirlo

Shartnoma muddati

2030 yil yozigacha

Amaldagi murabbiy

Djennaro Gattuzo

Saralashdagi hal qiluvchi natija

Bosniyaga penaltilarda 1:4

Rasmiy e’lon

Hozircha berilmagan

Pirlo oldida qanday vazifalar turadi?

Tayinlov amalga oshsa, Pirlo Italiya futboli uchun murakkab davrda ish boshlaydi.

Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo‘lishi kutilmoqda:

  • terma jamoani ruhiy jihatdan tiklash;

  • yangi avlod futbolchilarini asosiy tarkibga olib kirish;

  • barqaror o‘yin uslubini shakllantirish;

  • Italiyani yirik turnirlarga qaytarish;

  • 2030 yilgi jahon chempionati uchun kuchli jamoa tayyorlash.

Pirlo uchun bu klub futbolidagi tajribasini milliy jamoa darajasida namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.

Rasmiy tasdiq kutilmoqda

OAV Pirloning tayinlovini yaqin kunlarda rasman e’lon qilish mumkinligini bildirmoqda. Biroq federatsiya bayonoti chiqmaguncha, bu xabar yakuniy qaror sifatida qabul qilinmaydi.

Italiya muxlislari uchun eng katta savol esa o‘zgarishsiz qolmoqda: yangi murabbiy jamoani uzoq davom etgan inqirozdan olib chiqa oladimi?

Sizningcha, Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi