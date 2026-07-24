Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini boshqarishi kutilmoqda
Italiya milliy jamoasida bosh murabbiylik lavozimi uchun asosiy nomzod aniqlangani aytilmoqda. OAV ma’lumotlariga ko‘ra, terma jamoani Andrea Pirlo qabul qilishi va u bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzolanishi mumkin.
Hozircha tayinlov rasman tasdiqlanmagan. Biroq Italiya futbol rahbariyati yaqin kunlarda qarorni e’lon qilishi kutilmoqda.
Pirlo bilan uzoq muddatli shartnoma rejalashtirilgan
Manbalarga ko‘ra, Italiya terma jamoasi rahbariyati Andrea Pirlo nomzodida to‘xtagan.
Mutaxassis bilan 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan mehnat shartnomasi imzolanishi rejalashtirilmoqda. Bu federatsiya yangi murabbiyga qisqa muddatli yechim emas, balki uzoq davom etadigan loyiha sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
Shu bilan birga, shartnoma imzolangani yoki tomonlar barcha masalalar bo‘yicha kelishuvga erishgani haqida rasmiy xabar hali berilmagan.
Italiya yana jahon chempionatidan chetda qoldi
Murabbiylar almashinuvi Italiya terma jamoasining jahon chempionati saralashidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizligidan keyin kun tartibiga chiqdi.
Italyanlar Bosniya va Gersegovinaga qarshi hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlangan, penaltilar seriyasida esa Italiya 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan.
Natijada jamoa yana bir bor jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmadi.
Gattuzo davri yakunlanishi mumkin
Saralash bosqichida Italiya terma jamoasini Djennaro Gattuzo boshqargan.
Jahon chempionatiga chiqish vazifasi bajarilmaganidan keyin murabbiyning kelajagi so‘roq ostida qoldi. Pirloning tayinlanishi rasman tasdiqlansa, u Gattuzoning o‘rnini egallaydi.
Terma jamoadagi vaziyat
Ma’lumot
Ehtimoliy yangi murabbiy
Andrea Pirlo
Shartnoma muddati
2030 yil yozigacha
Amaldagi murabbiy
Djennaro Gattuzo
Saralashdagi hal qiluvchi natija
Bosniyaga penaltilarda 1:4
Rasmiy e’lon
Hozircha berilmagan
Pirlo oldida qanday vazifalar turadi?
Tayinlov amalga oshsa, Pirlo Italiya futboli uchun murakkab davrda ish boshlaydi.
Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo‘lishi kutilmoqda:
terma jamoani ruhiy jihatdan tiklash;
yangi avlod futbolchilarini asosiy tarkibga olib kirish;
barqaror o‘yin uslubini shakllantirish;
Italiyani yirik turnirlarga qaytarish;
2030 yilgi jahon chempionati uchun kuchli jamoa tayyorlash.
Pirlo uchun bu klub futbolidagi tajribasini milliy jamoa darajasida namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.
Rasmiy tasdiq kutilmoqda
OAV Pirloning tayinlovini yaqin kunlarda rasman e’lon qilish mumkinligini bildirmoqda. Biroq federatsiya bayonoti chiqmaguncha, bu xabar yakuniy qaror sifatida qabul qilinmaydi.
Italiya muxlislari uchun eng katta savol esa o‘zgarishsiz qolmoqda: yangi murabbiy jamoani uzoq davom etgan inqirozdan olib chiqa oladimi?
Sizningcha, Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…