Rivian AQSH hukumatini sudga berdi: Kompaniya millionlab dollar tovon talab qilmoqda

·312·Texno
Rivian AQSH hukumatini sudga berdi: Kompaniya millionlab dollar tovon talab qilmoqda

Elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchi Amerikaning Rivian kompaniyasi AQSH hukumatiga qarshi daʼvo arizasi bilan chiqdi. Kompaniya sobiq prezident Donald Trump davrida joriy etilgan va keyinchalik noqonuniy deb topilgan bojxona toʻlovlarini toʻliq qaytarib olishni maqsad qilgan. Ushbu huquqiy harakat Rivian uchun moliyaviy barqarorlikni taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, gap Trump maʼmuriyatining "Ozodlik kuni" (Liberation Day) soliqlari doirasida undirilgan mablagʻlar haqida bormoqda. AQSH Oliy sudi ushbu bojlarni konstitutsiyaga zid deb topgan boʻlsa-da, koʻplab kompaniyalar hali ham oʻz pullarini qaytarib olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rivian moliyaviy direktori Claire McDonough aprel oyida kompaniya "oʻn millionlab dollar" miqdoridagi mablagʻni qaytarib olishni kutayotganini taʼkidlagan edi.

Moliyaviy barqarorlik va yangi modellar

Rivian hozirda oʻzining birinchi ommaviy bozorga moʻljallangan R2 yoʻltanlamas modelini ishlab chiqarish jarayonida turibdi. Kompaniya joriy yil yakuniga qadar 20 000 dan 25 000 tagacha avtomobil yetkazib berishni rejalashtirgan. Biroq, avtonom boshqaruv texnologiyalariga yoʻnaltirilayotgan katta sarmoyalar tufayli kompaniyaning sof foydaga chiqishi 2028-yilga boribgina amalga oshishi prognoz qilinmoqda.

AQSH Xalqaro savdo sudiga topshirilgan daʼvo arizasida AQSH hukumati bilan bir qatorda Bojxona va chegaralarni himoya qilish xizmati (CBP) hamda uning komissari Rodney Scott javobgar sifatida koʻrsatilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, CBP hozirgacha 121 milliard dollardan ortiq qaytarilishi mumkin boʻlgan mablagʻlar boʻyicha arizalarni qayta ishlashga qabul qilgan.

Cato instituti tahlilchilarining qayd etishicha, shu vaqtgacha faqat 71 milliard dollar qaytarilgan. Bu esa import qiluvchi kompaniyalar uchun toʻlovlarni qaytarib olish jarayonida sunʼiy toʻsiqlar va byurokratik qiyinchiliklar mavjudligidan dalolat beradi. Rivian advokatlari Oliy sud qaroriga qaramay, alohida sud daʼvosi boʻlmasdan turib mablagʻlarning qaytarilishi kafolatlanmaganini taʼkidlamoqda.

Rivian rahbari RJ Scaringe oʻtgan yili Reuters agentligiga bergan intervyusida ushbu bojlar sababli har bir avtomobil tannarxi bir necha ming dollarga oshganini aytgan edi. Garchi kompaniya 2025-yil oxiriga kelib ushbu taʼsirni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, oʻtmishdagi yoʻqotishlarni qoplash hozirgi iqtisodiy vaziyatda oʻta muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda Rivian oʻz pul zaxiralarini toʻldirish uchun 1,3 milliard dollarlik aksiyalarini sotishga majbur boʻldi. Agar sud kompaniya foydasiga qaror chiqarsa, ushbu mablagʻlar yangi modellarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa Tesla kabi gigantlar bilan raqobatlashayotgan brend uchun strategik gʻalaba boʻlishi mumkin.

RivianAQSHIqtisodiyotElektromobilSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob