Rivian AQSH hukumatini sudga berdi: Kompaniya millionlab dollar tovon talab qilmoqda
Elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchi Amerikaning Rivian kompaniyasi AQSH hukumatiga qarshi daʼvo arizasi bilan chiqdi. Kompaniya sobiq prezident Donald Trump davrida joriy etilgan va keyinchalik noqonuniy deb topilgan bojxona toʻlovlarini toʻliq qaytarib olishni maqsad qilgan. Ushbu huquqiy harakat Rivian uchun moliyaviy barqarorlikni taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, gap Trump maʼmuriyatining "Ozodlik kuni" (Liberation Day) soliqlari doirasida undirilgan mablagʻlar haqida bormoqda. AQSH Oliy sudi ushbu bojlarni konstitutsiyaga zid deb topgan boʻlsa-da, koʻplab kompaniyalar hali ham oʻz pullarini qaytarib olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rivian moliyaviy direktori Claire McDonough aprel oyida kompaniya "oʻn millionlab dollar" miqdoridagi mablagʻni qaytarib olishni kutayotganini taʼkidlagan edi.
Moliyaviy barqarorlik va yangi modellarRivian hozirda oʻzining birinchi ommaviy bozorga moʻljallangan R2 yoʻltanlamas modelini ishlab chiqarish jarayonida turibdi. Kompaniya joriy yil yakuniga qadar 20 000 dan 25 000 tagacha avtomobil yetkazib berishni rejalashtirgan. Biroq, avtonom boshqaruv texnologiyalariga yoʻnaltirilayotgan katta sarmoyalar tufayli kompaniyaning sof foydaga chiqishi 2028-yilga boribgina amalga oshishi prognoz qilinmoqda.
AQSH Xalqaro savdo sudiga topshirilgan daʼvo arizasida AQSH hukumati bilan bir qatorda Bojxona va chegaralarni himoya qilish xizmati (CBP) hamda uning komissari Rodney Scott javobgar sifatida koʻrsatilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, CBP hozirgacha 121 milliard dollardan ortiq qaytarilishi mumkin boʻlgan mablagʻlar boʻyicha arizalarni qayta ishlashga qabul qilgan.
Cato instituti tahlilchilarining qayd etishicha, shu vaqtgacha faqat 71 milliard dollar qaytarilgan. Bu esa import qiluvchi kompaniyalar uchun toʻlovlarni qaytarib olish jarayonida sunʼiy toʻsiqlar va byurokratik qiyinchiliklar mavjudligidan dalolat beradi. Rivian advokatlari Oliy sud qaroriga qaramay, alohida sud daʼvosi boʻlmasdan turib mablagʻlarning qaytarilishi kafolatlanmaganini taʼkidlamoqda.
Rivian rahbari RJ Scaringe oʻtgan yili Reuters agentligiga bergan intervyusida ushbu bojlar sababli har bir avtomobil tannarxi bir necha ming dollarga oshganini aytgan edi. Garchi kompaniya 2025-yil oxiriga kelib ushbu taʼsirni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, oʻtmishdagi yoʻqotishlarni qoplash hozirgi iqtisodiy vaziyatda oʻta muhim ahamiyatga ega.
Bugungi kunda Rivian oʻz pul zaxiralarini toʻldirish uchun 1,3 milliard dollarlik aksiyalarini sotishga majbur boʻldi. Agar sud kompaniya foydasiga qaror chiqarsa, ushbu mablagʻlar yangi modellarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa Tesla kabi gigantlar bilan raqobatlashayotgan brend uchun strategik gʻalaba boʻlishi mumkin.
…