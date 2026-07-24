ITER loyihasida muhim qadam: Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori halqasi yopildi

·47·Texno
ITER loyihasida muhim qadam: Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori halqasi yopildi

Fransiya janubida barpo etilayotgan ITER xalqaro termoyadro loyihasi qurilish maydonchasida kelajak reaktorini yigʻishning eng muhim bosqichlaridan biri yakunlandi. Muhandislar tokamakning markaziy shaxtasiga vakuum kamerasining soʻnggi, toʻqqizinchi sektorini oʻrnatib, uni yaxlit halqa shakliga keltirishdi. Bu voqea insoniyatni cheksiz va toza energiya manbai sari yana bir qadam yaqinlashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu gigant konstruksiya tor — sodda qilib aytganda "bulochka" (bublik) shaklida boʻlib, uning ichida kelajakda 100 million darajadan yuqori haroratgacha qizdirilgan plazma ushlab turiladi. Bu Quyosh markazidagi haroratdan ham bir necha barobar issiqroqdir. Toʻliq yigʻilgandan soʻng, vakuum kamerasining umumiy vazni qariyb 5000 tonnani tashkil etadi.

Muhandislik sanʼati va yuqori aniqlik

Har bir sektor shunchaki kamera qismi emas, balki vakuum qobigʻi, issiqlik ekranlari va oʻta oʻtkazuvchan magnit tizimi elementlarini oʻz ichiga olgan murakkab muhandislik modulidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, har bir modulning balandligi 11,3 metr, kengligi 6,6 metr va vazni taxminan 400 tonnaga teng. Shunday ulkan hajmga qaramay, barcha detallar zargarlik aniqligida birlashtirilishi talab etiladi.

Loyiha doirasidagi eng katta qiyinchilik konstruksiyalarning massasida emas, balki ularni oʻrnatishdagi oʻta yuqori aniqlikda boʻldi. Hatto minimal darajadagi ogʻish ham oʻta issiq plazmani ushlab turuvchi magnit tizimining ishiga xalal berishi mumkin. Agar plazma reaktor devorlariga tegib ketsa, jarayon toʻxtaydi va qurilma shikastlanadi.

Vakuum kamerasining toʻqqizta sektoridan toʻrttasi Janubiy Koreyaning HD Hyundai kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Dastlabki ikki sektor 2010-yilda buyurtma qilingan edi, keyinchalik Yevropa pudratchilari oʻrniga yana ikki modulni tayyorlash ham ushbu kompaniyaga topshirildi. 2024-yilga kelib barcha konstruksiyalar ITER maydonchasiga muvaffaqiyatli yetkazib berildi.

Kelajak energiyasi sari yoʻl

Vakuum kamerasini yigʻishning yakunlanishi loyihaning asosiy bosqichlaridan biri hisoblanadi. Endilikda muhandislar ichki tizimlarni montaj qilish, magnit tizimining qolgan elementlarini oʻrnatish va reaktorni ilk sinovlarga tayyorlash ishlarini boshlashadi. Bu jarayonlar yakunlangach, insoniyat tarixidagi eng yirik ilmiy tajribalardan biri boshlanadi.

ITER loyihasi yetti ishtirokchi — Yevropa Ittifoqi, AQSH, Rossiya, Xitoy, Yaponiya, Hindiston va Janubiy Koreya hamkorligida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

  • Uzoq muddatli boshqariladigan termoyadro sintezini namoyish etish;
  • Tijoriy termoyadro elektr stansiyalarini yaratish uchun texnologik asos yaratish;
  • Ekologik toza va deyarli tugamaydigan energiya manbasiga ega boʻlish.
Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, dunyo energetika tizimi butunlay oʻzgarishi mumkin. Termoyadro sintezi anʼanaviy atom elektr stansiyalaridan farqli oʻlaroq, xavfsizroq va radioaktiv chiqindilar muammosidan xoli hisoblanadi. Bu esa global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda insoniyatning eng kuchli quroliga aylanadi.

ITERTexnologiyaEnergetikaTermoyadroIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob