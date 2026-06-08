Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdi

·32·Texno
Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdi

Dushanba kuni Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida mahsulotlar dizaynini yaratish imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Bu yangilik Redbubble, Bonfire, Spring va Fourthwall kabi onlayn platformalar uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Endilikda foydalanuvchilar Alexa for Shopping orqali oddiy matnli buyruqlar (promtlar) yordamida oʻz gʻoyalarini tayyor mahsulotga aylantirishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi xizmat Amazon’ning Merch on Demand deb nomlangan talabga koʻra chop etish servisi doirasida ishlaydi. Uning yordamida kiyim-kechaklardan tortib idish-tovoqlargacha boʻlgan turli buyumlarga noyob dizaynlar tushirish mumkin. Kompaniya ushbu funksiyani oilaviy tadbirlar uchun maxsus futbolkalar, shaxsiy sovgʻalar yoki uy hayvonlarining surati tushirilgan buyumlar yaratish uchun qulay yechim sifatida taklif qilmoqda.

Dizayn yaratilgandan soʻng, Amazon mahsulotni ishlab chiqarish va Prime yetkazib berish xizmati orqali manzilga yuborishni oʻz zimmasiga oladi. Bu qadam sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan mahsulotlarni bevosita Amazon Shopping ilovasiga integratsiya qiladi va dizayn koʻnikmalariga ega boʻlmagan oddiy isteʼmolchilar uchun toʻsiqlarni olib tashlaydi.

Hozirda ushbu funksiya faqat AQSH hududida amal qilmoqda. Undan foydalanish mutlaqo bepul boʻlib, mijozlar faqat sotib olingan mahsulot uchun haq toʻlaydilar. Foydalanuvchilar Amazon Shopping ilovasidagi Alexa belgisini bosish yoki qidiruv paneliga “customize” soʻzini yozish orqali ushbu boʻlimga oʻtishlari mumkin.

Tizim foydalanuvchi tavsifiga koʻra dizayn variantlarini taklif qiladi, ularni tahrirlash va natijani yaqinlar bilan ulashish imkoniyati mavjud. Qoʻllab-quvvatlanadigan mahsulotlar roʻyxatiga futbolkalar, xudi, svitshotlar, polo koʻylaklar, termostakanlar va suv idishlari kabi koʻplab buyumlar kiritilgan.

AmazonSunʼiy IntellektAlexaMerch On DemandTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54Juno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiJuno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 15:51Sam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiSam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus