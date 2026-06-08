Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdi
Dushanba kuni Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida mahsulotlar dizaynini yaratish imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Bu yangilik Redbubble, Bonfire, Spring va Fourthwall kabi onlayn platformalar uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Endilikda foydalanuvchilar Alexa for Shopping orqali oddiy matnli buyruqlar (promtlar) yordamida oʻz gʻoyalarini tayyor mahsulotga aylantirishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi xizmat Amazon’ning Merch on Demand deb nomlangan talabga koʻra chop etish servisi doirasida ishlaydi. Uning yordamida kiyim-kechaklardan tortib idish-tovoqlargacha boʻlgan turli buyumlarga noyob dizaynlar tushirish mumkin. Kompaniya ushbu funksiyani oilaviy tadbirlar uchun maxsus futbolkalar, shaxsiy sovgʻalar yoki uy hayvonlarining surati tushirilgan buyumlar yaratish uchun qulay yechim sifatida taklif qilmoqda.
Dizayn yaratilgandan soʻng, Amazon mahsulotni ishlab chiqarish va Prime yetkazib berish xizmati orqali manzilga yuborishni oʻz zimmasiga oladi. Bu qadam sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan mahsulotlarni bevosita Amazon Shopping ilovasiga integratsiya qiladi va dizayn koʻnikmalariga ega boʻlmagan oddiy isteʼmolchilar uchun toʻsiqlarni olib tashlaydi.
Hozirda ushbu funksiya faqat AQSH hududida amal qilmoqda. Undan foydalanish mutlaqo bepul boʻlib, mijozlar faqat sotib olingan mahsulot uchun haq toʻlaydilar. Foydalanuvchilar Amazon Shopping ilovasidagi Alexa belgisini bosish yoki qidiruv paneliga “customize” soʻzini yozish orqali ushbu boʻlimga oʻtishlari mumkin.
Tizim foydalanuvchi tavsifiga koʻra dizayn variantlarini taklif qiladi, ularni tahrirlash va natijani yaqinlar bilan ulashish imkoniyati mavjud. Qoʻllab-quvvatlanadigan mahsulotlar roʻyxatiga futbolkalar, xudi, svitshotlar, polo koʻylaklar, termostakanlar va suv idishlari kabi koʻplab buyumlar kiritilgan.
…