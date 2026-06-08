WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdi
WhatsApp messenjeri butun dunyo boʻylab koʻplab kiberhujumlarda ayblangan NSO Group josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchisi bilan bogʻliq yangi xakerlik kampaniyasini bartaraf etganini maʼlum qildi. Meta kompaniyasiga tegishli ilova NSOʻni WhatsApp va uning foydalanuvchilariga hujum qilishni taqiqlovchi sud qarorini buzganlikda ayblab, kompaniyani sudga nisbatan hurmatsizlikda javobgarlikka tortishni soʻramoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dushanba kuni eʼlon qilingan bayonotga koʻra, foydalanuvchilarning xabarlari asosida oʻtkazilgan tekshiruv natijasida NSO bilan bogʻliq fishing urinishlari aniqlangan va toʻxtatilgan. Xakerlar foydalanuvchilarni WhatsAppʻdan tashqaridagi zararli havolalarga oʻtishga majburlashga uringan. Shuningdek, kompaniya hujumchilar tomonidan yaratilgan test akkauntlari va guruhlarni ham oʻchirib tashlaganini bildirdi.
Ushbu hujumlar 2024-yilda Iordaniyada kuzatilgan fishing kampaniyasiga oʻxshash boʻlib, unda foydalanuvchi qurilmasini NSOʻning Pegasus josuslik dasturi bilan zararlash koʻzlangan edi. Oʻtgan yili WhatsApp va NSO oʻrtasidagi koʻp yillik sud jarayoni doirasida sud josuslik dasturi ishlab chiqaruvchisiga messenjer foydalanuvchilarini nishonga olishni butunlay taqiqlagan edi.
Soʻnggi oʻn yil ichida xavfsizlik tadqiqotchilari va jurnalistlar hukumat xakerlari NSO dasturlari yordamida muxolifatchilar, inson huquqlari faollari va siyosiy raqiblarning telefonlarini buzib kirgan oʻnlab holatlarni hujjatlashtirishgan. Bunga javoban AQSH hukumati NSOʻni qora roʻyxatga kiritgan va boshqa josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilariga nisbatan sanksiyalar joriy etgan.
Hozirda NSO Group Amerika bozoriga kirish va oʻz obroʻsini tiklashga urinayotgan boʻlsa-da, AQSH Savdo vazirligi kompaniyani cheklovlar roʻyxatidan chiqarishga shoshilmayapti. WhatsApp esa oʻz foydalanuvchilarini himoya qilish uchun kiberhujumlarni ochiqlash va yangi xavfsizlik funksiyalarini joriy etishda davom etmoqda.
…