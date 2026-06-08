WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdi

·33·Texno
WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdi

WhatsApp messenjeri butun dunyo boʻylab koʻplab kiberhujumlarda ayblangan NSO Group josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchisi bilan bogʻliq yangi xakerlik kampaniyasini bartaraf etganini maʼlum qildi. Meta kompaniyasiga tegishli ilova NSOʻni WhatsApp va uning foydalanuvchilariga hujum qilishni taqiqlovchi sud qarorini buzganlikda ayblab, kompaniyani sudga nisbatan hurmatsizlikda javobgarlikka tortishni soʻramoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dushanba kuni eʼlon qilingan bayonotga koʻra, foydalanuvchilarning xabarlari asosida oʻtkazilgan tekshiruv natijasida NSO bilan bogʻliq fishing urinishlari aniqlangan va toʻxtatilgan. Xakerlar foydalanuvchilarni WhatsAppʻdan tashqaridagi zararli havolalarga oʻtishga majburlashga uringan. Shuningdek, kompaniya hujumchilar tomonidan yaratilgan test akkauntlari va guruhlarni ham oʻchirib tashlaganini bildirdi.

Ushbu hujumlar 2024-yilda Iordaniyada kuzatilgan fishing kampaniyasiga oʻxshash boʻlib, unda foydalanuvchi qurilmasini NSOʻning Pegasus josuslik dasturi bilan zararlash koʻzlangan edi. Oʻtgan yili WhatsApp va NSO oʻrtasidagi koʻp yillik sud jarayoni doirasida sud josuslik dasturi ishlab chiqaruvchisiga messenjer foydalanuvchilarini nishonga olishni butunlay taqiqlagan edi.

Soʻnggi oʻn yil ichida xavfsizlik tadqiqotchilari va jurnalistlar hukumat xakerlari NSO dasturlari yordamida muxolifatchilar, inson huquqlari faollari va siyosiy raqiblarning telefonlarini buzib kirgan oʻnlab holatlarni hujjatlashtirishgan. Bunga javoban AQSH hukumati NSOʻni qora roʻyxatga kiritgan va boshqa josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilariga nisbatan sanksiyalar joriy etgan.

Hozirda NSO Group Amerika bozoriga kirish va oʻz obroʻsini tiklashga urinayotgan boʻlsa-da, AQSH Savdo vazirligi kompaniyani cheklovlar roʻyxatidan chiqarishga shoshilmayapti. WhatsApp esa oʻz foydalanuvchilarini himoya qilish uchun kiberhujumlarni ochiqlash va yangi xavfsizlik funksiyalarini joriy etishda davom etmoqda.

WhatsAppNSO GroupPegasusKiberxavfsizlikMeta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiAmazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiBugun, 15:51Juno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiJuno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 15:51Sam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiSam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus