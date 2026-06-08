Apple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqda
Apple oʻtgan yilgi WWDC anjumanida Liquid Glass deb nomlangan yangi dizayn konsepsiyasini taqdim etganida, foydalanuvchilarning munosabati turlicha boʻlgan edi. Baʼzilar shaffof va zamonaviy koʻrinishni maʼqullagan boʻlsa, boshqalar matnlarni oʻqish qiyinlashganidan shikoyat qilishdi. Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 tadbirida kompaniya ushbu dizayn boʻyicha muhim yangilanishlarni eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple vakillarining soʻzlariga koʻra, Liquid Glass asoslari oʻqish qulayligini (readability) taʼminlash uchun qayta koʻrib chiqilgan. Endilikda tizim murakkab kontentni orqa fonda xiralashtirish (diffusing) orqali panellar oʻrtasida chuqurlik va aniq chegaralarni hosil qiladi. Bu esa foydalanuvchilarga maʼlumotlarni osonroq qabul qilish imkonini beradi.
Eng muhimi, Apple ushbu yangi koʻrinishni majburiy qilmaydi. Kompaniya foydalanuvchilarning xohishidan kelib chiqib, maxsus slayder va sozlamalarni joriy etdi. Endi Liquid Glass koʻrinishini oʻta shaffof holatdan to toʻliq rangli holatgacha oʻzgartirish mumkin boʻladi. Bu funksiya ham iOS, ham macOS tizimlarida amal qiladi.
Shuningdek, Apple ilova piktogrammalarini (icons) yanada nafis va yaxlit koʻrinishga keltirishini maʼlum qildi. Dasturchilar uchun esa Liquid Glass sozlamalari oʻz ilovalarida dastlabki kundanoq ishlashi kafolatlangan. Kompaniya ushbu oʻzgarishlarni foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida amalga oshirganini alohida taʼkidlab oʻtdi.
…