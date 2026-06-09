WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davr
Apple kompaniyasining navbatdagi WWDC 2026 konferensiyasi Apple Park qarorgohida start oldi. Bu yilgi tadbir bir necha sabablarga koʻra tarixiy ahamiyatga ega. Birinchidan, bu Tim Cook uchun kompaniya rahbari sifatidagi soʻnggi chiqish boʻldi — u 1-sentabrdan boshqaruvni John Ternusga topshirishini eʼlon qilgan. Ikkinchidan, Apple oʻzining Siri ovozli yordamchisi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini tubdan yangilash orqali Google va boshqa raqobatchilar bilan poygada yetakchilikni qaytarib olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tadbirning asosiy yangiligi Siri yordamchisining Google Gemini texnologiyasi asosida qayta ishlanishi boʻldi. Endilikda Siri yanada aqlli, muloqotga kirishuvchan va vizual intellekt bilan integratsiyalashgan holda alohida ilova koʻrinishida ham taqdim etiladi. Apple vitse-prezidenti Craig Federighi sunʼiy intellekt davrida ham maxfiylik masalasi muhokama qilinmasligini va foydalanuvchi maʼlumotlari faqat soʻrovlarni bajarish uchun ishlatilishini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Dasturiy taʼminot yoʻnalishida iOS 27 taqdim etildi. Yangi operatsion tizim iPhone 11 va undan keyingi barcha modellarda ishlashi maʼlum qilindi. Apple muhandislarining soʻzlariga koʻra, tizim unumdorligi sezilarli darajada oshgan: rasmlar 70 foiz tezroq yuklanadi, AirDrop orqali maʼlumot uzatish 80 foizga tezlashgan. Shuningdek, Liquid Glass dizayn konsepsiyasi yangilanib, foydalanuvchilarga interfeys elementlarini oʻz xohishiga koʻra moslashtirish uchun kengroq imkoniyatlar berildi.
Ota-onalar nazorati boʻyicha ham muhim yangiliklar eʼlon qilindi. Yangi vositalar yordamida ota-onalar farzandlarining kimga qoʻngʻiroq qilishi, qaysi ilova va saytlardan foydalanishini toʻliq nazorat qila oladilar. 13 yoshdan kichik bolalar uchun "Ask to Browse" va "Ask to Buy" funksiyalari avtomatik tarzda faollashtiriladi. Shuningdek, iOS, iPadOS va macOS tizimlarida qidiruv mexanizmi butunlay qayta koʻrib chiqilib, foydalanuvchi qurilmasidagi istalgan maʼlumotni topish jarayoni yanada osonlashtirildi.
…