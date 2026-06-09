WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davr

·80·Texno
WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davr

Apple kompaniyasining navbatdagi WWDC 2026 konferensiyasi Apple Park qarorgohida start oldi. Bu yilgi tadbir bir necha sabablarga koʻra tarixiy ahamiyatga ega. Birinchidan, bu Tim Cook uchun kompaniya rahbari sifatidagi soʻnggi chiqish boʻldi — u 1-sentabrdan boshqaruvni John Ternusga topshirishini eʼlon qilgan. Ikkinchidan, Apple oʻzining Siri ovozli yordamchisi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini tubdan yangilash orqali Google va boshqa raqobatchilar bilan poygada yetakchilikni qaytarib olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tadbirning asosiy yangiligi Siri yordamchisining Google Gemini texnologiyasi asosida qayta ishlanishi boʻldi. Endilikda Siri yanada aqlli, muloqotga kirishuvchan va vizual intellekt bilan integratsiyalashgan holda alohida ilova koʻrinishida ham taqdim etiladi. Apple vitse-prezidenti Craig Federighi sunʼiy intellekt davrida ham maxfiylik masalasi muhokama qilinmasligini va foydalanuvchi maʼlumotlari faqat soʻrovlarni bajarish uchun ishlatilishini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Dasturiy taʼminot yoʻnalishida iOS 27 taqdim etildi. Yangi operatsion tizim iPhone 11 va undan keyingi barcha modellarda ishlashi maʼlum qilindi. Apple muhandislarining soʻzlariga koʻra, tizim unumdorligi sezilarli darajada oshgan: rasmlar 70 foiz tezroq yuklanadi, AirDrop orqali maʼlumot uzatish 80 foizga tezlashgan. Shuningdek, Liquid Glass dizayn konsepsiyasi yangilanib, foydalanuvchilarga interfeys elementlarini oʻz xohishiga koʻra moslashtirish uchun kengroq imkoniyatlar berildi.

Ota-onalar nazorati boʻyicha ham muhim yangiliklar eʼlon qilindi. Yangi vositalar yordamida ota-onalar farzandlarining kimga qoʻngʻiroq qilishi, qaysi ilova va saytlardan foydalanishini toʻliq nazorat qila oladilar. 13 yoshdan kichik bolalar uchun "Ask to Browse" va "Ask to Buy" funksiyalari avtomatik tarzda faollashtiriladi. Shuningdek, iOS, iPadOS va macOS tizimlarida qidiruv mexanizmi butunlay qayta koʻrib chiqilib, foydalanuvchi qurilmasidagi istalgan maʼlumotni topish jarayoni yanada osonlashtirildi.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus