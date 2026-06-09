DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandi

·0·Texno
DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandi

Xitoyning DeepSeek kompaniyasi 2026-yil iyun oyi yakunlariga koʻra korporativ sunʼiy intellekt xizmatlari segmentida eng tez oʻsayotgan dasturiy taʼminot yetkazib beruvchisi deb topildi. 50 000 dan ortiq kompaniyalarning real tranzaksiyalarini tahlil qiluvchi Ramp platformasi maʼlumotlariga koʻra, ushbu oʻsish biznesning umumiy hajmini emas, balki mijozlar bazasining kengayish tezligini aks ettiradi. Ramp bosh iqtisodchisi Ara Kharazian taʼkidlashicha, AQSH kompaniyalari allaqachon DeepSeek xizmatlari uchun toʻgʻridan-toʻgʻri haq toʻlamoqda va maʼlumotlarni ushbu platforma orqali uzatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

DeepSeek modeliga boʻlgan qiziqish aprel oyi oxirida DeepSeek V4 versiyasi chiqarilgandan soʻng keskin ortdi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model umumiy sifat jihatidan Gʻarbning yetakchi tizimlaridan biroz ortda qolsa-da, foydalanish xarajatlari sezilarli darajada arzon. Koʻpgina ssenariylarda narxdagi farq unumdorlikdagi farqdan ancha yuqori boʻlib, bu hisoblash xarajatlariga sezgir boʻlgan biznes vakillarini oʻziga jalb qilmoqda. Shu bilan birga, maʼlumotlar xavfsizligi va xorijiy modellarga bogʻlanib qolish xatarlari ham mavjud.

Xitoylik ishlab chiquvchilar, jumladan DeepSeek va Alibaba kompaniyasining Qwen modellari narx samaradorligi boʻyicha oʻz pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. 2025-yil dekabr oyi hisobotiga koʻra, ushbu modellar Hugging Face platformasida yuklab olishlar soni boʻyicha ilk bor amerikalik raqobatchilarini ortda qoldirib, yangi yuklanmalarning 44 foizdan ortigʻini tashkil etdi. Bu tendensiya biznesning eng kuchli modellardan koʻra, minimal xarajat evaziga maqbul sifat beradigan yechimlarni tanlayotganini koʻrsatadi.

Bozorda Fireworks AI, Fal AI va DeepInfra kabi infratuzilma provayderlarining ham oʻrni ortib bormoqda. Ular open-source modellarni yirik yetkazib beruvchilarga qaraganda arzonroq ishga tushirish imkonini beradi. Natijada sunʼiy intellekt bozorida raqobat maksimal sifat poygasidan narx, unumdorlik va infratuzilma nazorati oʻrtasidagi muvozanatga koʻchmoqda. Shu bilan birga, Figma kabi anʼanaviy SaaS vositalariga boʻlgan talab barqaror qolmoqda, bu esa AI hozircha anʼanaviy dasturlarni toʻliq siqib chiqarmaganidan dalolat beradi.

DeepSeekSunʼiy IntellektRampDeepSeek V4Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24Apple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiApple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiBugun, 20:22Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus