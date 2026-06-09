DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandi
Xitoyning DeepSeek kompaniyasi 2026-yil iyun oyi yakunlariga koʻra korporativ sunʼiy intellekt xizmatlari segmentida eng tez oʻsayotgan dasturiy taʼminot yetkazib beruvchisi deb topildi. 50 000 dan ortiq kompaniyalarning real tranzaksiyalarini tahlil qiluvchi Ramp platformasi maʼlumotlariga koʻra, ushbu oʻsish biznesning umumiy hajmini emas, balki mijozlar bazasining kengayish tezligini aks ettiradi. Ramp bosh iqtisodchisi Ara Kharazian taʼkidlashicha, AQSH kompaniyalari allaqachon DeepSeek xizmatlari uchun toʻgʻridan-toʻgʻri haq toʻlamoqda va maʼlumotlarni ushbu platforma orqali uzatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
DeepSeek modeliga boʻlgan qiziqish aprel oyi oxirida DeepSeek V4 versiyasi chiqarilgandan soʻng keskin ortdi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model umumiy sifat jihatidan Gʻarbning yetakchi tizimlaridan biroz ortda qolsa-da, foydalanish xarajatlari sezilarli darajada arzon. Koʻpgina ssenariylarda narxdagi farq unumdorlikdagi farqdan ancha yuqori boʻlib, bu hisoblash xarajatlariga sezgir boʻlgan biznes vakillarini oʻziga jalb qilmoqda. Shu bilan birga, maʼlumotlar xavfsizligi va xorijiy modellarga bogʻlanib qolish xatarlari ham mavjud.
Xitoylik ishlab chiquvchilar, jumladan DeepSeek va Alibaba kompaniyasining Qwen modellari narx samaradorligi boʻyicha oʻz pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. 2025-yil dekabr oyi hisobotiga koʻra, ushbu modellar Hugging Face platformasida yuklab olishlar soni boʻyicha ilk bor amerikalik raqobatchilarini ortda qoldirib, yangi yuklanmalarning 44 foizdan ortigʻini tashkil etdi. Bu tendensiya biznesning eng kuchli modellardan koʻra, minimal xarajat evaziga maqbul sifat beradigan yechimlarni tanlayotganini koʻrsatadi.
Bozorda Fireworks AI, Fal AI va DeepInfra kabi infratuzilma provayderlarining ham oʻrni ortib bormoqda. Ular open-source modellarni yirik yetkazib beruvchilarga qaraganda arzonroq ishga tushirish imkonini beradi. Natijada sunʼiy intellekt bozorida raqobat maksimal sifat poygasidan narx, unumdorlik va infratuzilma nazorati oʻrtasidagi muvozanatga koʻchmoqda. Shu bilan birga, Figma kabi anʼanaviy SaaS vositalariga boʻlgan talab barqaror qolmoqda, bu esa AI hozircha anʼanaviy dasturlarni toʻliq siqib chiqarmaganidan dalolat beradi.
…