Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdi
Dushanba kuni boʻlib oʻtgan Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) anjumani kutilmagan tarzda boshlandi. Kompaniya sunʻiy intellekt asosidagi yangilangan Siri haqida darhol eʻlon qilish oʻrniga, dasturiy taʻminot muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident Craig Federighi nutqining birinchi qismini mavjud kamchiliklarni tuzatishga bagʻishladi. Soʻnggi ikki yil davomida Apple sunʻiy intellekt poygasida yetib olishga harakat qilar ekan, uning asosiy dasturlarida foydalanuvchilarning noroziligiga sabab boʻlgan koʻplab muammolar toʻplanib qolgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Anjumanda Apple oʻz xatolarini ochiq tan olmagan boʻlsa-da, taqdimotning tuzilishi buni yaqqol koʻrsatdi. Kompaniya yangi funksiyalardan oldin tizimdagi tuzatishlarni birinchi oʻringa qoʻydi. Federighi oʻz nutqida eng yaxshi operatsion tizimlar nafaqat katta kashfiyotlar, balki mayda detallarga eʻtibor qaratish orqali yaratilishini taʻkidladi. Bu bayonot Apple kabi yirik kompaniya uchun oʻz kamchiliklarini tan olishga juda yaqin qadam sifatida baholanmoqda.
Taqdimotda foydalanuvchilar tomonidan keskin tanqid qilingan Liquid Glass dizayn tili boʻyicha ham oʻzgarishlar eʻlon qilindi. iOS 26 bilan kirib kelgan ushbu dizayn oʻqish va foydalanishda noqulayliklar keltirib chiqargan edi. Apple foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda, endilikda Liquid Glass koʻrinishini maxsus slayder yordamida toʻliq sozlash yoki eski holatiga qaytarish imkoniyatini taqdim etdi.
Shuningdek, macOS tizimidagi asboblar paneli yanada tushunarli holatga keltirildi va ilova piktogrammalari aniqroq koʻrinish oldi. Apple unumdorlik masalasiga ham alohida toʻxtaldi: endi iPhone va iPad ilovalari 30 foiz tezroq ishga tushadi, suratlar kutubxonada 70 foiz tezroq paydo boʻladi. Koʻp hollarda nosozliklar bilan ishlaydigan AirDrop orqali fayl almashish tezligi esa 80 foizga oshirildi.
…