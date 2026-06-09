Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdi

·0·Texno
Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdi

Dushanba kuni boʻlib oʻtgan Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) anjumani kutilmagan tarzda boshlandi. Kompaniya sunʻiy intellekt asosidagi yangilangan Siri haqida darhol eʻlon qilish oʻrniga, dasturiy taʻminot muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident Craig Federighi nutqining birinchi qismini mavjud kamchiliklarni tuzatishga bagʻishladi. Soʻnggi ikki yil davomida Apple sunʻiy intellekt poygasida yetib olishga harakat qilar ekan, uning asosiy dasturlarida foydalanuvchilarning noroziligiga sabab boʻlgan koʻplab muammolar toʻplanib qolgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Anjumanda Apple oʻz xatolarini ochiq tan olmagan boʻlsa-da, taqdimotning tuzilishi buni yaqqol koʻrsatdi. Kompaniya yangi funksiyalardan oldin tizimdagi tuzatishlarni birinchi oʻringa qoʻydi. Federighi oʻz nutqida eng yaxshi operatsion tizimlar nafaqat katta kashfiyotlar, balki mayda detallarga eʻtibor qaratish orqali yaratilishini taʻkidladi. Bu bayonot Apple kabi yirik kompaniya uchun oʻz kamchiliklarini tan olishga juda yaqin qadam sifatida baholanmoqda.

Taqdimotda foydalanuvchilar tomonidan keskin tanqid qilingan Liquid Glass dizayn tili boʻyicha ham oʻzgarishlar eʻlon qilindi. iOS 26 bilan kirib kelgan ushbu dizayn oʻqish va foydalanishda noqulayliklar keltirib chiqargan edi. Apple foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda, endilikda Liquid Glass koʻrinishini maxsus slayder yordamida toʻliq sozlash yoki eski holatiga qaytarish imkoniyatini taqdim etdi.

Shuningdek, macOS tizimidagi asboblar paneli yanada tushunarli holatga keltirildi va ilova piktogrammalari aniqroq koʻrinish oldi. Apple unumdorlik masalasiga ham alohida toʻxtaldi: endi iPhone va iPad ilovalari 30 foiz tezroq ishga tushadi, suratlar kutubxonada 70 foiz tezroq paydo boʻladi. Koʻp hollarda nosozliklar bilan ishlaydigan AirDrop orqali fayl almashish tezligi esa 80 foizga oshirildi.

AppleWWDCSiriiPhoneAirDrop
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus