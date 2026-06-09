Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradi

·0·Texno
Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradi

Chexiya oʻz tarixida ilk bor Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) milliy astronavtini yuborishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mamlakat bosh vaziri Petr Fiala maʼlum qilishicha, tayyorgarlik jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlansa, harbiy uchuvchi Aleš Svoboda ushbu missiya ishtirokchisiga aylanadi. Parvoz 2027-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha Yevropa kosmik agentligi va XKSga tijoriy missiyalarni tashkil etish bilan shugʻullanuvchi Vast kompaniyasi oʻrtasidagi kelishuv tufayli amalga oshmoqda. Hukumat rahbarining soʻzlariga koʻra, bunday loyihada ishtirok etish Chexiya ilmiy tashkilotlari, universitetlari va texnologik kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Ushbu kosmik ekspeditsiya, avvalambor, chex olimlari va tadqiqotchilariga sanoat, sogʻliqni saqlash hamda boshqa muhim sohalarda qoʻllaniladigan texnologiyalarni ishlab chiqishda qatnashish imkonini beradi. Bu Chexiyaning zamonaviy va eng rivojlangan loyihalarning bir qismi boʻla olishini namoyish etadi.

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Aleš Svoboda Falcon 9 raketasi yordamida orbitaga chiqariladigan SpaceX Dragon kosmik kemasini boshqaradi. Ekipaj tarkibi toʻrt kishidan iborat boʻladi. Hozirda fransiyalik astronavt Thomas Pesquet missiya komandiri etib tayinlangani tasdiqlangan.

ChexiyaKosmosSpaceXDragonAstronavt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Bugun, 01:54Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiMercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiBugun, 00:50Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiGalaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiBugun, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus