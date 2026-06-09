Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradi
Chexiya oʻz tarixida ilk bor Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) milliy astronavtini yuborishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mamlakat bosh vaziri Petr Fiala maʼlum qilishicha, tayyorgarlik jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlansa, harbiy uchuvchi Aleš Svoboda ushbu missiya ishtirokchisiga aylanadi. Parvoz 2027-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha Yevropa kosmik agentligi va XKSga tijoriy missiyalarni tashkil etish bilan shugʻullanuvchi Vast kompaniyasi oʻrtasidagi kelishuv tufayli amalga oshmoqda. Hukumat rahbarining soʻzlariga koʻra, bunday loyihada ishtirok etish Chexiya ilmiy tashkilotlari, universitetlari va texnologik kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Ushbu kosmik ekspeditsiya, avvalambor, chex olimlari va tadqiqotchilariga sanoat, sogʻliqni saqlash hamda boshqa muhim sohalarda qoʻllaniladigan texnologiyalarni ishlab chiqishda qatnashish imkonini beradi. Bu Chexiyaning zamonaviy va eng rivojlangan loyihalarning bir qismi boʻla olishini namoyish etadi.
Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Aleš Svoboda Falcon 9 raketasi yordamida orbitaga chiqariladigan SpaceX Dragon kosmik kemasini boshqaradi. Ekipaj tarkibi toʻrt kishidan iborat boʻladi. Hozirda fransiyalik astronavt Thomas Pesquet missiya komandiri etib tayinlangani tasdiqlangan.
…