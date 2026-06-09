AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqda
AQSH maʻmuriyati Huawei kompaniyasiga qarshi kurashning yangi bosqichini boshladi. Bu safar Vashington NATO boʻyicha ittifoqchilaridan 5G tarmoqlaridagi Xitoy uskunalarini almashtirish uchun mudofaa xarajatlaridan foydalanishni talab qilmoqda. Huawei va ZTE kabi texnologik gigantlar uzoq vaqtdan beri foydalanuvchilar maʻlumotlari xavfsizligiga tahdid sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Germaniya va Ispaniya kabi davlatlar hali ham Huawei yechimlariga sezilarli darajada bogʻliq boʻlib qolmoqda. AQSH Davlat departamenti koordinatori Joshua Yangning taʻkidlashicha, NATO davlatlari yalpi ichki mahsulotning 3,5 foizigacha oshirilgan mudofaa budjetini Xitoy texnologiyalarini demontaj qilishga yoʻnaltirishi lozim. Bu, ayniqsa, Yevropa Ittifoqining taqiq rejalariga qarshi chiqqan Berlin uchun jiddiy bosim hisoblanadi.
Eslatib oʻtamiz, 2019-yilda Donald Tramp maʻmuriyati Huawei kompaniyasini "qora roʻyxat"ga kiritib, uni Amerika texnologiyalaridan mahrum qilgan edi. Shundan soʻng kompaniya oʻzining HarmonyOS operatsion tizimini yaratishga va ichki bozorga sarmoya kiritishga majbur boʻldi. AQSH rasmiylari telekommunikatsiya uskunalari orqali josuslik qilinishi va intellektual mulk oʻgʻirlanishidan xavotir bildirib keladi.
Sanksiyalarga qaramay, Huawei yarimoʻtkazgichlar sohasida muvaffaqiyatli rivojlanishda davom etmoqda. Kompaniyaning yangi Kirin chiplari "Logic Folding" texnologiyasi asosida yaratilmoqda. Ushbu innovatsiya Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtish va Xitoyning texnologik mustaqilligini taʻminlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
…