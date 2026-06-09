AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqda

·0·Texno
AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqda

AQSH maʻmuriyati Huawei kompaniyasiga qarshi kurashning yangi bosqichini boshladi. Bu safar Vashington NATO boʻyicha ittifoqchilaridan 5G tarmoqlaridagi Xitoy uskunalarini almashtirish uchun mudofaa xarajatlaridan foydalanishni talab qilmoqda. Huawei va ZTE kabi texnologik gigantlar uzoq vaqtdan beri foydalanuvchilar maʻlumotlari xavfsizligiga tahdid sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Germaniya va Ispaniya kabi davlatlar hali ham Huawei yechimlariga sezilarli darajada bogʻliq boʻlib qolmoqda. AQSH Davlat departamenti koordinatori Joshua Yangning taʻkidlashicha, NATO davlatlari yalpi ichki mahsulotning 3,5 foizigacha oshirilgan mudofaa budjetini Xitoy texnologiyalarini demontaj qilishga yoʻnaltirishi lozim. Bu, ayniqsa, Yevropa Ittifoqining taqiq rejalariga qarshi chiqqan Berlin uchun jiddiy bosim hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, 2019-yilda Donald Tramp maʻmuriyati Huawei kompaniyasini "qora roʻyxat"ga kiritib, uni Amerika texnologiyalaridan mahrum qilgan edi. Shundan soʻng kompaniya oʻzining HarmonyOS operatsion tizimini yaratishga va ichki bozorga sarmoya kiritishga majbur boʻldi. AQSH rasmiylari telekommunikatsiya uskunalari orqali josuslik qilinishi va intellektual mulk oʻgʻirlanishidan xavotir bildirib keladi.

Sanksiyalarga qaramay, Huawei yarimoʻtkazgichlar sohasida muvaffaqiyatli rivojlanishda davom etmoqda. Kompaniyaning yangi Kirin chiplari "Logic Folding" texnologiyasi asosida yaratilmoqda. Ushbu innovatsiya Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtish va Xitoyning texnologik mustaqilligini taʻminlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

AQSHHuaweiNATO5GSanksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIApple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIBugun, 05:53Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarZepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarBugun, 05:21Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiAleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiBugun, 04:55Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus