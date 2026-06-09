Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildi

·0·Texno
Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildi

Rossiya Davlat dumasi aloqa operatorlari bilan shartnomalarni bekor qilishning yangi qoidalarini joriy etuvchi qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi oʻqishda qabul qildi. Endilikda telefon raqami dastlabki berilgan kundan boshlab 90 kun davomida boshqa abonent nomiga qayta rasmiylashtirilishi mumkin emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi norma kiberfiribgarlikka qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlarning ikkinchi paketidan joy oldi. Rasmiylarning taʼkidlashicha, oʻzgarishlar firibgarlar tomonidan raqamlarni tezkorlik bilan rasmiylashtirish va qayta sotish orqali amalga oshiriladigan “revolver” sxemalariga chek qoʻyishga qaratilgan.

Shu bilan birga, abonentlar shartnomani muddatidan oldin bekor qilish toʻgʻrisida ariza berish huquqini saqlab qoladilar. Bunday holatda operator xizmat koʻrsatishni toʻxtatishi va abonent toʻlovini yozishni bas qilishi shart.

Biroq, shartnoma bekor qilingan taqdirda ham, raqamning oʻzi 90 kunlik muddat tugagunga qadar qayta rasmiylashtirish uchun bloklangan holatda qoladi. Bu chora oʻgʻirlangan yoki firibgarlik maqsadida ishlatilgan raqamlarning darhol yangi egalariga oʻtib ketishining oldini oladi.

RossiyaSIM-kartaAloqaQonunchilikKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiSkuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiBugun, 12:23Samsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiSamsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiBugun, 12:22Dongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiDongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiBugun, 11:57Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiYandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiBugun, 11:51Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiAvtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiBugun, 09:57Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiStarlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiBugun, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus