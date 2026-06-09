Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdi
SpaceX kompaniyasining koinot sanoatidagi muvaffaqiyatlari venchur kapitali bozorini butunlay oʻzgartirib yubordi. Endilikda hatto koinot sohasida tajribasi boʻlmagan tadbirkorlar ham yirik loyihalar uchun sarmoya jalb qila olmoqda. Spin elektr skuterlar servisi asoschisi Euwyn Poon tomonidan tashkil etilgan Orbital startapi a16z va boshqa investorlardan 5 million dollar miqdorida urugʻlik sarmoyasini qoʻlga kiritdi. Kompaniyaning maqsadi — Starship raketasi muntazam parvozlarni boshlagach, orbitada sunʼiy intellekt hisoblashlari uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushirishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Euwyn Poon avvalroq Spin kompaniyasini Ford gigantiga sotgan va avtomobilsozlik sohasida tajriba orttirgan edi. Uning yangi loyihasi Yer yuzidagi sunʼiy intellekt quvvatlariga boʻlgan ulkan talabni koinot orqali qondirishni koʻzda tutadi. Orbitada quyosh energiyasi cheksiz va ekologik cheklovlar deyarli yoʻq, biroq asosiy muammo yuklarni koinotga yetkazib berish narxining yuqoriligida qolmoqda. Orbital jamoasi SpaceX kompaniyasining Starship loyihasi yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishiga ishonch bildirmoqda.
Hozirda Los-Anjelesda joylashgan va tarkibida Amazon LEO, SpaceX hamda Northrop Grumman sobiq xodimlari boʻlgan jamoa demo-parvozga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu sinov doirasida NVIDIA Blackwell chipi hamkor sunʼiy yoʻldoshga oʻrnatilib, Orbital tomonidan ishlab chiqilgan radiatsiyadan himoya qilish va issiqlikni boshqarish tizimlari tekshiriladi. 2028-yilga kelib kompaniya NVIDIA Space-1 Vera Rubin klassidagi GPUʼlar bilan jihozlangan ilk maʼlumotlarni qayta ishlash apparatini uchirishni rejalashtirgan.
Orbital startapining uzoq muddatli rejasi 10 000 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat tarmoqni yaratishdir. Har bir apparat 100 kW quvvatga ega boʻlib, umumiy hisobda gigavattlab hisoblash quvvatini taʼminlaydi. Bu borada raqobat ham kuchayib bormoqda: Starcloud allaqachon orbitada oʻz GPUʼsiga ega, Jeff Bezos boshchiligidagi Blue Origin esa New Glenn raketasi yordamida koinotda data-markazlar qurishini eʼlon qilgan. Poonning fikricha, sunʼiy intellektga boʻlgan talab shunchalik yuqoriki, bu bozorda barcha ishtirokchilar uchun yetarli joy topiladi.
…