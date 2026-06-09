Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdi

·0·Texno
Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdi

SpaceX kompaniyasining koinot sanoatidagi muvaffaqiyatlari venchur kapitali bozorini butunlay oʻzgartirib yubordi. Endilikda hatto koinot sohasida tajribasi boʻlmagan tadbirkorlar ham yirik loyihalar uchun sarmoya jalb qila olmoqda. Spin elektr skuterlar servisi asoschisi Euwyn Poon tomonidan tashkil etilgan Orbital startapi a16z va boshqa investorlardan 5 million dollar miqdorida urugʻlik sarmoyasini qoʻlga kiritdi. Kompaniyaning maqsadi — Starship raketasi muntazam parvozlarni boshlagach, orbitada sunʼiy intellekt hisoblashlari uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushirishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Euwyn Poon avvalroq Spin kompaniyasini Ford gigantiga sotgan va avtomobilsozlik sohasida tajriba orttirgan edi. Uning yangi loyihasi Yer yuzidagi sunʼiy intellekt quvvatlariga boʻlgan ulkan talabni koinot orqali qondirishni koʻzda tutadi. Orbitada quyosh energiyasi cheksiz va ekologik cheklovlar deyarli yoʻq, biroq asosiy muammo yuklarni koinotga yetkazib berish narxining yuqoriligida qolmoqda. Orbital jamoasi SpaceX kompaniyasining Starship loyihasi yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishiga ishonch bildirmoqda.

Hozirda Los-Anjelesda joylashgan va tarkibida Amazon LEO, SpaceX hamda Northrop Grumman sobiq xodimlari boʻlgan jamoa demo-parvozga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu sinov doirasida NVIDIA Blackwell chipi hamkor sunʼiy yoʻldoshga oʻrnatilib, Orbital tomonidan ishlab chiqilgan radiatsiyadan himoya qilish va issiqlikni boshqarish tizimlari tekshiriladi. 2028-yilga kelib kompaniya NVIDIA Space-1 Vera Rubin klassidagi GPUʼlar bilan jihozlangan ilk maʼlumotlarni qayta ishlash apparatini uchirishni rejalashtirgan.

Orbital startapining uzoq muddatli rejasi 10 000 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat tarmoqni yaratishdir. Har bir apparat 100 kW quvvatga ega boʻlib, umumiy hisobda gigavattlab hisoblash quvvatini taʼminlaydi. Bu borada raqobat ham kuchayib bormoqda: Starcloud allaqachon orbitada oʻz GPUʼsiga ega, Jeff Bezos boshchiligidagi Blue Origin esa New Glenn raketasi yordamida koinotda data-markazlar qurishini eʼlon qilgan. Poonning fikricha, sunʼiy intellektga boʻlgan talab shunchalik yuqoriki, bu bozorda barcha ishtirokchilar uchun yetarli joy topiladi.

OrbitalSpaceXNVIDIAStarshipKoinot Texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiRossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiBugun, 12:25Samsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiSamsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiBugun, 12:22Dongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiDongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiBugun, 11:57Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiYandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiBugun, 11:51Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiAvtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiBugun, 09:57Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiStarlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiBugun, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus