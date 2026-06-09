Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdi

·1·Texno
Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdi

Belarusning Horizont brendi oʻzining yangi planshetlar liniyasini rasman taqdim etdi. Hozirda bozorga turli ehtiyojlar uchun moʻljallangan H-Tab Mini, H-Tab Go va H-Tab Crystal modellari chiqarildi. Ushbu qurilmalar hamyonbop narxi va kundalik vazifalar uchun moslashtirilgan texnik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Liniyadagi eng ixcham model — H-Tab Mini boʻlib, u 8 dyuymli IPS-displey (1280×800 piksel) bilan jihozlangan. Qurilma Allwinner A333 protsessori, 4 GB tezkor va 64 GB doimiy xotiraga ega. 4000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan ushbu gadjet Wi-Fi 5 va Bluetooth 5.0 standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Oʻrta pogʻonadan joy olgan H-Tab Go modeli 10,1 dyuymli ekranga ega boʻlib, uning xotira hajmi 128 GB ni tashkil etadi. Texnik jihatdan u Mini versiyasiga oʻxshash boʻlsa-da, Bluetooth 5.2 interfeysi bilan boyitilgan. Katta ekranli ushbu qurilma oʻqish va video koʻrish uchun qulay yechim sifatida taqdim etilmoqda.

Turkumning flagmani hisoblangan H-Tab Crystal esa 10,95 dyuymli IPS-ekran va kuchliroq Unisoc T620 chipi bilan taʼminlangan. U 6 GB tezkor xotira, 128 GB ichki xotira va 8000 mAch sigʻimli katta akkumulyatorga ega. Shuningdek, ushbu model 4G LTE tarmogʻida ishlashi hamda GPS, ГЛОНАСС, Beidou va Galileo navigatsiya tizimlarini qoʻllab-quvvatlashi bilan ajralib turadi.

HorizontPlanshetH-TabTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Lovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiLovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiBugun, 13:23Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBeeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBugun, 12:50Rossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqdaRossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqdaBugun, 12:50Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiRossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiBugun, 12:25Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiSkuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus