Lovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildi
Yevropaning jadal rivojlanayotgan Lovable startapi TechCrunch nashriga bergan intervyusida yillik daromad koʻrsatkichi 500 million dollardan oshganini maʻlum qildi. Kompaniya oxirgi marta fevral oyida oʻz moliyaviy natijalarini eʻlon qilgan edi, oʻshanda bu koʻrsatkich 400 million dollarni tashkil etgan. 2023-yil oxirida tashkil etilganiga qaramay, Lovable qisqa vaqt ichida hayratlanarli oʻsish surʻatlarini namoyish etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, platforma yordamida hozirga qadar 50 milliondan ortiq loyiha yaratilgan boʻlib, foydalanish koʻrsatkichi haftasiga bir millionta yangi loyihaga yetgan. Foydalanuvchilarning aksariyati texnik bilimga ega boʻlmagan shaxslar boʻlsa-da, ular tobora koʻproq daromad keltiruvchi yoki biznes jarayonlari uchun moʻljallangan dasturiy taʻminotlarni yaratishmoqda. Bular orasida veb-saytlar, elektron tijorat doʻkonlari, CRM tizimlari va HR platformalari mavjud.
AI yordamida kod yozish (vibe coding) platformalari anʻanaviy SaaS dasturiy taʻminotlari uchun jiddiy xavf sifatida koʻrilmoqda. Koʻplab tadbirkorlar qimmatbaho yillik obunalarni sotib olishdan koʻra, oʻzlariga kerakli vositalarni mustaqil ravishda yaratishni afzal koʻrishmoqda. Lovable oʻtkazgan soʻrovnoma natijalari ham ushbu tendensiya haqiqat ekanligini tasdiqlamoqda.
Biroq, asosiy masala dasturni yaratishda emas, balki uni saqlab turishda (maintenance) qolmoqda. Dasturiy taʻminot doimiy oʻzgarib turuvchi infratuzilma va uchinchi tomon xizmatlariga bogʻliq boʻlgani uchun, u muntazam yangilanishni talab qiladi. Kelajakda Lovable va boshqa shunga oʻxshash platformalarda tashlab ketilgan loyihalar soni kam boʻlsa, bu SaaS bozori uchun haqiqiy inqiroz boshlanganidan dalolat beradi.
…