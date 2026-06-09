Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdi

·0·Texno
Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdi

Yandex jamoasi oʻzining eng soʻnggi yangiligi — Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari haqida qoʻshimcha tafsilotlarni eʻlon qildi. Mazkur yangi taqiladigan qurilma xalqaro xavfsizlik standartlariga muvofiqlik boʻyicha kompleks tekshiruvdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, gadjet va unga bogʻliq tizimlarning ishonchliligini baholash OWASP xalqaro tashkiloti metodologiyasi asosida amalga oshirildi. Ushbu audit nafaqat qurilmaning oʻzini, balki uning dasturiy taʻminotini, jumladan, proshivka va mobil ilovani ham qamrab oldi.

Ekspertlar, shuningdek, Bluetooth protokoli orqali maʻlumot almashish xavfsizligini ham sinovdan oʻtkazdilar. Yandex axborot xavfsizligi muhandisi Nikita Lichaniyning soʻzlariga koʻra, bunday yondashuv kompaniyaning barcha mahsulotlari uchun standart amaliyot hisoblanadi.

Maʻlumot uchun, OWASP (Open Web Application Security Project) — bu xavfsizlik sohasida qoʻllanmalar va freymvorklar ishlab chiqish bilan shugʻullanuvchi notijorat tashkilotdir. Yandex Drops foydalanuvchilari endi oʻz maʻlumotlari himoyalanganiga toʻliq ishonch hosil qilishlari mumkin.

YandexYandex DropsSunʻiy IntellektOWASPTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiRossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiEvgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiBugun, 13:54Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiSandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiBugun, 13:51Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiHorizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus