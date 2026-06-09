Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdi
Yandex jamoasi oʻzining eng soʻnggi yangiligi — Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari haqida qoʻshimcha tafsilotlarni eʻlon qildi. Mazkur yangi taqiladigan qurilma xalqaro xavfsizlik standartlariga muvofiqlik boʻyicha kompleks tekshiruvdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, gadjet va unga bogʻliq tizimlarning ishonchliligini baholash OWASP xalqaro tashkiloti metodologiyasi asosida amalga oshirildi. Ushbu audit nafaqat qurilmaning oʻzini, balki uning dasturiy taʻminotini, jumladan, proshivka va mobil ilovani ham qamrab oldi.
Ekspertlar, shuningdek, Bluetooth protokoli orqali maʻlumot almashish xavfsizligini ham sinovdan oʻtkazdilar. Yandex axborot xavfsizligi muhandisi Nikita Lichaniyning soʻzlariga koʻra, bunday yondashuv kompaniyaning barcha mahsulotlari uchun standart amaliyot hisoblanadi.
Maʻlumot uchun, OWASP (Open Web Application Security Project) — bu xavfsizlik sohasida qoʻllanmalar va freymvorklar ishlab chiqish bilan shugʻullanuvchi notijorat tashkilotdir. Yandex Drops foydalanuvchilari endi oʻz maʻlumotlari himoyalanganiga toʻliq ishonch hosil qilishlari mumkin.
…