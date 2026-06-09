Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdi

·0·Texno
Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdi

Xitoyning Landspace kompaniyasi Pekin vaqti bilan 9-iyun kuni soat 08:23 da Dunfen kosmodromidan Zhuque-2E Y6 raketa-tashuvchisining modernizatsiya qilingan versiyasini muvaffaqiyatli parvoz qildirdi. Ushbu missiya doirasida Spacesail DTC 01 va CMCC-02 sunʼiy yoʻldoshlari belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, parvozning barcha bosqichlari shtat rejimida oʻtgan va missiya toʻliq muvaffaqiyat bilan yakunlangan. Metan va kislorod yoqilgʻisida ishlaydigan Zhuque-2 raketasi uchun bu tarixiy sakkizinchi parvoz boʻldi. Ushbu dastur Xitoy xususiy kosmonavtikasining eng muhim loyihalaridan biri hisoblanadi.

Landspace vakillari ushbu missiya Xitoyning sunʼiy yoʻldosh internet infratuzilmasini rivojlantirish bilan bevosita bogʻliqligini taʼkidladilar. Parvoz milliy sunʼiy yoʻldosh internet loyihasini amalga oshirishning bir qismi boʻlib, u aloqa guruhini kengaytirish va foydalanuvchilar uchun hamyonbop servislar yaratishga qaratilgan.

LandspaceZhuque-2EXitoyKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiRivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiBugun, 16:53Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiFAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiBugun, 16:27Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiFoydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiBugun, 16:21iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiiPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus