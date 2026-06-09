Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdi

Anthropic kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modelini ilk bor keng ommaga taqdim etdi, biroq bu jarayon qatʼiy xavfsizlik choralari bilan amalga oshirilmoqda. Seshanba kuni kompaniya Mythos modelining ommaviy versiyasi boʻlgan Claude Fable 5 ni ishga tushirdi. Anthropic maʼlumotlariga koʻra, Fable 5 dasturiy muhandislik, intellektual mehnat va vizual tahlil sohalarida yuqori natijalar koʻrsatadi, ammo kiberxavfsizlik, biologiya va kimyo kabi yuqori xavfli yoʻnalishlarda javoblar bloklanadi va tizim avtomatik ravishada Claude Opus 4.8 modeliga oʻtadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dastlab aprel oyida taqdim etilgan Mythos modeli kiberxavfsizlik xavotirlari sababli faqat cheklangan hamkorlar uchun ochiq edi. Oʻtgan haftadan boshlab Anthropic 15 ta davlatdagi yuzlab tashkilotlarga ushbu modeldan foydalanish imkonini berdi. Endilikda ushbu texnologiya Claude API va Enterprise rejalari orqali barcha uchun ochiq. 22-iyunga qadar Fable 5 modeli Pro, Max va Team obunachilari uchun bepul taqdim etiladi, 23-iyundan boshlab esa foydalanish uchun alohida kreditlar talab qilinadi.

Fable modelining chiqarilishi Anthropic kompaniyasining OpenAI va SpaceX kabi gigantlar qatorida ochiq bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtiga toʻgʻri keldi. Kompaniya sunʼiy intellekt tizimlari shunchalik tez rivojlanmoqdaki, ular tez orada inson aralashuvisiz oʻz-oʻzini takomillashtirish (RSI) darajasiga yetishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shu sababli, Mythos darajasidagi modellar notoʻgʻri qoʻllarga tushib qolmasligi uchun Anthropic 1000 soatdan ortiq ichki va tashqi "red-teaming" sinovlarini oʻtkazgan.

Xavfsizlik chorasi sifatida Anthropic barcha trafik maʼlumotlarini 30 kun davomida saqlash siyosatini joriy etdi. Kompaniya ushbu maʼlumotlardan modellarni oʻqitish uchun foydalanmasligini, balki faqat murakkab hujumlar va yangi turdagi "jailbreak" urinishlaridan himoyalanish uchun qoʻllashini taʼkidlamoqda. Hozircha Fable 5 sessiyalarining 95 foizi modelning oʻz javoblari bilan muvaffaqiyatli yakunlanmoqda, faqat oʻta murakkab holatlardagina tizim Opus 4.8 yordamiga tayanmoqda.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektMythosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiBugun, 17:27VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:27Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiLandspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:54Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiRivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiBugun, 16:53Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus