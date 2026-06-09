Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdi
Anthropic kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modelini ilk bor keng ommaga taqdim etdi, biroq bu jarayon qatʼiy xavfsizlik choralari bilan amalga oshirilmoqda. Seshanba kuni kompaniya Mythos modelining ommaviy versiyasi boʻlgan Claude Fable 5 ni ishga tushirdi. Anthropic maʼlumotlariga koʻra, Fable 5 dasturiy muhandislik, intellektual mehnat va vizual tahlil sohalarida yuqori natijalar koʻrsatadi, ammo kiberxavfsizlik, biologiya va kimyo kabi yuqori xavfli yoʻnalishlarda javoblar bloklanadi va tizim avtomatik ravishada Claude Opus 4.8 modeliga oʻtadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dastlab aprel oyida taqdim etilgan Mythos modeli kiberxavfsizlik xavotirlari sababli faqat cheklangan hamkorlar uchun ochiq edi. Oʻtgan haftadan boshlab Anthropic 15 ta davlatdagi yuzlab tashkilotlarga ushbu modeldan foydalanish imkonini berdi. Endilikda ushbu texnologiya Claude API va Enterprise rejalari orqali barcha uchun ochiq. 22-iyunga qadar Fable 5 modeli Pro, Max va Team obunachilari uchun bepul taqdim etiladi, 23-iyundan boshlab esa foydalanish uchun alohida kreditlar talab qilinadi.
Fable modelining chiqarilishi Anthropic kompaniyasining OpenAI va SpaceX kabi gigantlar qatorida ochiq bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtiga toʻgʻri keldi. Kompaniya sunʼiy intellekt tizimlari shunchalik tez rivojlanmoqdaki, ular tez orada inson aralashuvisiz oʻz-oʻzini takomillashtirish (RSI) darajasiga yetishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shu sababli, Mythos darajasidagi modellar notoʻgʻri qoʻllarga tushib qolmasligi uchun Anthropic 1000 soatdan ortiq ichki va tashqi "red-teaming" sinovlarini oʻtkazgan.
Xavfsizlik chorasi sifatida Anthropic barcha trafik maʼlumotlarini 30 kun davomida saqlash siyosatini joriy etdi. Kompaniya ushbu maʼlumotlardan modellarni oʻqitish uchun foydalanmasligini, balki faqat murakkab hujumlar va yangi turdagi "jailbreak" urinishlaridan himoyalanish uchun qoʻllashini taʼkidlamoqda. Hozircha Fable 5 sessiyalarining 95 foizi modelning oʻz javoblari bilan muvaffaqiyatli yakunlanmoqda, faqat oʻta murakkab holatlardagina tizim Opus 4.8 yordamiga tayanmoqda.
…