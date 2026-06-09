Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdi
Xalqaro Tecno brendi oʻzining Ella intellektual assistenti uchun keng koʻlamli yangilanish chiqarilganini eʼlon qildi. 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida ishlab chiqilgan maxsus futbol rejimi smartfon foydalanuvchilari uchun shaxsiy tahlilchi va hamrohga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya Tecno interfeysiga integratsiya qilingan boʻlib, Camon 50 seriyasi va brendning boshqa qurilmalarida qoʻshimcha ilovalarsiz ishlaydi. Tizim muxlislar uchun uchta asosiy vositani taqdim etadi: moslashuvchan taqvim, oʻyinlar dayjesti va real vaqtda yangilanadigan turnir jadvali.
Assistent oʻyinlar jadvalini foydalanuvchining vaqt mintaqasiga qarab avtomatik sinxronizatsiya qiladi. Shuningdek, u uchrashuvdan oldingi tahlillar, jamoalar statistikasi va oʻyin yakunlangach batafsil hisobotlarni shakllantiradi. Turnir jadvalida esa 12 ta guruhdagi ochkolar va toʻplar nisbati aks etib, keyingi bosqichga chiqqan jamoalar alohida koʻrsatiladi.
Bundan tashqari, Tecno koʻngilochar funksiyalarni ham unutmagan. Generativ neyrotarmoq asosida ishlovchi “Yulduz bilan surat” vositasi yordamida foydalanuvchilar oʻz selfilarini sevimli futbolchilari surati bilan birlashtirib, ijtimoiy tarmoqlarda ulashishlari mumkin.
…