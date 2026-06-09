Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdi

·0·Texno
Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdi

Xalqaro Tecno brendi oʻzining Ella intellektual assistenti uchun keng koʻlamli yangilanish chiqarilganini eʼlon qildi. 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida ishlab chiqilgan maxsus futbol rejimi smartfon foydalanuvchilari uchun shaxsiy tahlilchi va hamrohga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya Tecno interfeysiga integratsiya qilingan boʻlib, Camon 50 seriyasi va brendning boshqa qurilmalarida qoʻshimcha ilovalarsiz ishlaydi. Tizim muxlislar uchun uchta asosiy vositani taqdim etadi: moslashuvchan taqvim, oʻyinlar dayjesti va real vaqtda yangilanadigan turnir jadvali.

Assistent oʻyinlar jadvalini foydalanuvchining vaqt mintaqasiga qarab avtomatik sinxronizatsiya qiladi. Shuningdek, u uchrashuvdan oldingi tahlillar, jamoalar statistikasi va oʻyin yakunlangach batafsil hisobotlarni shakllantiradi. Turnir jadvalida esa 12 ta guruhdagi ochkolar va toʻplar nisbati aks etib, keyingi bosqichga chiqqan jamoalar alohida koʻrsatiladi.

Bundan tashqari, Tecno koʻngilochar funksiyalarni ham unutmagan. Generativ neyrotarmoq asosida ishlovchi “Yulduz bilan surat” vositasi yordamida foydalanuvchilar oʻz selfilarini sevimli futbolchilari surati bilan birlashtirib, ijtimoiy tarmoqlarda ulashishlari mumkin.

TecnoEllaSunʼniy IntellektCamon 50Jahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:27Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiBugun, 17:24Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiLandspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:54Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiRivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiBugun, 16:53Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus