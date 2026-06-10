Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildi

·0·Texno
Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildi

Pavel Durov Apple Watch aqlli soatlari uchun Telegram messenerining rasmiy ilovasi qaytganini e’lon qildi. Bu voqea avvalgi rasmiy ilova App Store doʻkonidan olib tashlanganidan toʻrt yil oʻtib yuz berdi. Oʻshanda soatlar imkoniyatlari cheklangan edi, endi esa foydalanuvchilar toʻlaqonli mijozga ega boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ilova foydalanuvchilarga xabarlarni oʻqish va yuborish, ovozli xabarlarni yozish hamda tinglash, stikerlardan foydalanish va kanallarni bevosita soat ekranida koʻrish imkonini beradi. Endilikda koʻplab amallarni bajarish uchun iPhone qurilmasiga murojaat qilish shart emas.

Telegram ilovasini Apple Watch qurilmasiga iPhone’dagi Watch ilovasi orqali yoki bevosita soatdagi App Store doʻkonidan yuklab olish mumkin. Dasturning barqaror ishlashi uchun smartfondagi Telegram talqinini yangilash talab etiladi.

Tizim talablariga koʻra, yangi ilova watchOS 10 yoki undan yuqori operatsion tizim boshqaruvida ishlaydi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Samsung aqlli soatlari uchun ham Telegram ilovasi rasman chiqarilgani haqida xabar berilgan edi.

TelegramApple WatchApp StoreTexnologiyaPavel Durov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiBugun, 21:23Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Bugun, 20:51Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus