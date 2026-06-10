Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdi
Oʻtgan yili Justin Ernest venchur kapitali bozorida jiddiy boʻshliqni payqadi: oilaviy ofislar va kichik institutsional investorlar eng tez rivojlanayotgan sunʼiy intellekt kompaniyalariga sarmoya kiritishni istashsa-da, ularning aksiyadorlar roʻyxatiga kira olishmas edi. Playground Global kompaniyasida besh yildan ortiq vaqt davomida deep tech sohasiga investitsiya kiritish va mablagʻ yigʻish bilan shugʻullangan Ernest oʻz aloqalari orqali ushbu muammoni hal qila olishiga ishondi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi venchur fondini ishga tushirish uchun odatda 12 oydan 18 oygacha vaqt ketadi. Ernest esa vaqtni boy bermaslik uchun oʻz tarmogʻidan foydalanib, yuqori darajadagi kechki bosqichdagi kompaniyalarning aksiyalarini qoʻlga kiritdi. U ushbu bitimlarni 30 ga yaqin kichik investorlarga Maxsus maqsadli vositalar (SPV) orqali taklif qildi. SPV har bir bitim uchun alohida fond sifatida ishlaydi va investorlar bevosita aksiyalarga egalik qiluvchi tuzilma ulushini sotib oladilar.
Soʻnggi 12 oy ichida uning Sabertooth VC firmasi Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum va SpaceX kabi 10 ta yirik kompaniyaga qariyb 400 million dollar sarmoya kiritdi. Ernest 10 million dollardan 275 million dollargacha boʻlgan cheklarni yozib, kompaniyalar tomonidan rasman tasdiqlangan moliyalashtirish raundlarida ishtirok etmoqda. Bu esa unga bozordagi boshqa vositachilardan farqli ravishda katta ishonch va nufuz taqdim etadi.
Sabertooth VC kabi firmalar koʻp boʻlsa-da, Ernestning texnik tajribasi va investorlar bilan oʻrnatgan aloqalari uni ajratib turadi. Masalan, 7 milliard dollarga baholangan PsiQuantum startapiga sarmoya kiritmoqchi boʻlgan investorlarga kompaniyaning oʻzi Sabertooth orqali ishlashni tavsiya qilgan. Bu kabi tasdiqlar Anthropic va Anduril kabi gigantlar ruxsat etilmagan SPVlarga qarshi kurashayotgan bir paytda kichik hamkorlar uchun xavfsizlik kafolati boʻlib xizmat qilmoqda.
…