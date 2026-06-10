Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdi

·0·Texno
Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdi

Oʻtgan yili Justin Ernest venchur kapitali bozorida jiddiy boʻshliqni payqadi: oilaviy ofislar va kichik institutsional investorlar eng tez rivojlanayotgan sunʼiy intellekt kompaniyalariga sarmoya kiritishni istashsa-da, ularning aksiyadorlar roʻyxatiga kira olishmas edi. Playground Global kompaniyasida besh yildan ortiq vaqt davomida deep tech sohasiga investitsiya kiritish va mablagʻ yigʻish bilan shugʻullangan Ernest oʻz aloqalari orqali ushbu muammoni hal qila olishiga ishondi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi venchur fondini ishga tushirish uchun odatda 12 oydan 18 oygacha vaqt ketadi. Ernest esa vaqtni boy bermaslik uchun oʻz tarmogʻidan foydalanib, yuqori darajadagi kechki bosqichdagi kompaniyalarning aksiyalarini qoʻlga kiritdi. U ushbu bitimlarni 30 ga yaqin kichik investorlarga Maxsus maqsadli vositalar (SPV) orqali taklif qildi. SPV har bir bitim uchun alohida fond sifatida ishlaydi va investorlar bevosita aksiyalarga egalik qiluvchi tuzilma ulushini sotib oladilar.

Soʻnggi 12 oy ichida uning Sabertooth VC firmasi Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum va SpaceX kabi 10 ta yirik kompaniyaga qariyb 400 million dollar sarmoya kiritdi. Ernest 10 million dollardan 275 million dollargacha boʻlgan cheklarni yozib, kompaniyalar tomonidan rasman tasdiqlangan moliyalashtirish raundlarida ishtirok etmoqda. Bu esa unga bozordagi boshqa vositachilardan farqli ravishda katta ishonch va nufuz taqdim etadi.

Sabertooth VC kabi firmalar koʻp boʻlsa-da, Ernestning texnik tajribasi va investorlar bilan oʻrnatgan aloqalari uni ajratib turadi. Masalan, 7 milliard dollarga baholangan PsiQuantum startapiga sarmoya kiritmoqchi boʻlgan investorlarga kompaniyaning oʻzi Sabertooth orqali ishlashni tavsiya qilgan. Bu kabi tasdiqlar Anthropic va Anduril kabi gigantlar ruxsat etilmagan SPVlarga qarshi kurashayotgan bir paytda kichik hamkorlar uchun xavfsizlik kafolati boʻlib xizmat qilmoqda.

VenchurStartapSabertooth VCInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiApple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiBugun, 23:22GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiBugun, 21:23Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Bugun, 20:51Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus