Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldi

·0·Texno
Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldi

Huawei smartfonlari foydalanuvchilari Rossiyaning Max messenjeri AppGallery ilovalar doʻkonidan yoʻqolib qolganiga eʼtibor qaratishdi. Biroq, maʼlum boʻlishicha, bu muammo barcha foydalanuvchilarga ham taalluqli emas. Ilova VPN orqali, masalan, Yevropa serverlaridan foydalanilganda koʻrinmay qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu bilan birga, Rossiya lokatsiyasiga ega foydalanuvchilar uchun Max messenjeri hamon yuklab olish uchun ochiq va hatto doʻkonning asosiy sahifasida reklama qilinmoqda. Shunday qilib, ilova AppGallery doʻkonida Rossiyadan tashqaridagi foydalanuvchilar uchun yashirilgan, ammo butunlay oʻchirib tashlanmagan.

Hozircha Huawei kompaniyasi ushbu holat boʻyicha rasmiy izoh bermadi. Cheklovlarning sabablari ham ochiqlanmagan. Mazkur vaziyat yaqinda Max ilovasining Apple App Store doʻkonidan gʻoyib boʻlishini eslatib yubormoqda.

Eslatib oʻtamiz, 3-iyun kuni Apple kompaniyasi amaldagi sanksiya cheklovlari sababli ushbu ilovani oʻz platformasidan olib tashlagan edi. Shuningdek, iPhone foydalanuvchilari uchun ilovaning bildirishnomalari ham oʻchirib qoʻyilgan.

Max — bu VK xoldingi tomonidan ishlab chiqilgan Rossiya davlat messenjeri boʻlib, u muloqot, biznes va davlat xizmatlaridan foydalanish uchun milliy platforma sifatida taqdim etilgan. Ushbu ilova Rossiyada sotiladigan barcha smartfonlarga majburiy ravishda oʻrnatilgan boʻlishi lozim.

HuaweiAppGalleryMaxRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiGoogle AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiBugun, 00:21Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiApple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiBugun, 23:22GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus