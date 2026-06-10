Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydi
Honor kompaniyasi MagicOS operatsion tizimining yangi talqinida foydalanuvchilar maxfiyligini himoya qilishga qaratilgan “virtual ruxsatnomalar” funksiyasini eʻlon qildi. Ushbu yangilik ilovalarning shaxsiy maʻlumotlarga tez-tez so‘rov yuborishini cheklaydi va xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim ilovalarning xabarlar, qo‘ng’iroqlar jurnali va taqvim kabi nozik ma‘lumotlarga kirishini nazorat qiladi. Odatda ilovalar ishlashi uchun kamera, mikrofon yoki joylashuv kabi funksiyalarga ruxsat talab qilinadi, biroq bu ma‘lumotlarning sizib chiqish xavfini tug‘dirishi mumkin.
“Virtual ruxsatnomalar” yoqilganda, biror ilova qo‘ng’iroqlar tarixi kabi maxfiy ma‘lumotlarni o‘qishga harakat qilsa, tizim unga haqiqiy ma‘lumotlar o‘rniga bo‘sh (empty) ma‘lumotlarni taqdim etadi. Bu esa foydalanuvchining shaxsiy hayoti daxlsizligini samarali himoya qiladi.
Ushbu funksiyadan foydalanish uchun Honor egalari “Sozlamalar” > “Maxfiylik va xavfsizlik” > “Virtual ruxsatnomalar” bo‘limiga o‘tishlari lozim. U yerda har bir ilova uchun alohida cheklovlarni o‘rnatish imkoniyati mavjud.
Mazkur yangilanish MagicOS 10.0.0.160 versiyasidan boshlab joriy etilmoqda. Yaqin haftalar ichida ushbu funksiya barcha mos keluvchi Honor smartfonlarida paydo bo‘lishi kutilmoqda.
…