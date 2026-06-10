Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydi

·0·Texno
Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydi

Honor kompaniyasi MagicOS operatsion tizimining yangi talqinida foydalanuvchilar maxfiyligini himoya qilishga qaratilgan “virtual ruxsatnomalar” funksiyasini eʻlon qildi. Ushbu yangilik ilovalarning shaxsiy maʻlumotlarga tez-tez so‘rov yuborishini cheklaydi va xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim ilovalarning xabarlar, qo‘ng’iroqlar jurnali va taqvim kabi nozik ma‘lumotlarga kirishini nazorat qiladi. Odatda ilovalar ishlashi uchun kamera, mikrofon yoki joylashuv kabi funksiyalarga ruxsat talab qilinadi, biroq bu ma‘lumotlarning sizib chiqish xavfini tug‘dirishi mumkin.

“Virtual ruxsatnomalar” yoqilganda, biror ilova qo‘ng’iroqlar tarixi kabi maxfiy ma‘lumotlarni o‘qishga harakat qilsa, tizim unga haqiqiy ma‘lumotlar o‘rniga bo‘sh (empty) ma‘lumotlarni taqdim etadi. Bu esa foydalanuvchining shaxsiy hayoti daxlsizligini samarali himoya qiladi.

Ushbu funksiyadan foydalanish uchun Honor egalari “Sozlamalar” > “Maxfiylik va xavfsizlik” > “Virtual ruxsatnomalar” bo‘limiga o‘tishlari lozim. U yerda har bir ilova uchun alohida cheklovlarni o‘rnatish imkoniyati mavjud.

Mazkur yangilanish MagicOS 10.0.0.160 versiyasidan boshlab joriy etilmoqda. Yaqin haftalar ichida ushbu funksiya barcha mos keluvchi Honor smartfonlarida paydo bo‘lishi kutilmoqda.

HonorMagicOSSmartfonMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiMeta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiBugun, 07:24OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus