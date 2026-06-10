RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimi
Xitoyning Nubia brendi oʻzining eng yangi oʻyin flagmani — RedMagic 11S Pro smartfonining xalqaro savdosi boshlanganini eʼlon qildi. May oyi oʻrtalarida Xitoy ichki bozorida debyut qilgan ushbu model endilikda dunyoning turli mintaqalari, jumladan, Yevropa mamlakatlari isteʼmolchilari uchun ham rasman sotuvga chiqarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning oʻziga xos jihatlaridan biri ekranda hech qanday qirqimlarning mavjud emasligidir. 16 megapikselli frontal kamera bevosita displey ostiga yashirilgan. Shuningdek, qurilma dinamik RGB-yoritgich va suyuqlik yordamida sovutish tizimining ishlashini kuzatish imkonini beruvchi shaffof orqa panel bilan jihozlangan.
Texnik xususiyatlariga koʻra, RedMagic 11S Pro 6,85 dyuymli, 144 Hz chastotali AMOLED ekranga ega. Qurilma unumdorligi tezlashtirilgan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan taʼminlanadi. Asosiy kamera bloki 50 Mp, 50 Mp va 2 Mp datchiklardan tashkil topgan boʻlib, yuqori sifatli suratlar olish imkonini beradi.
Avtonomlik masalasida smartfon 7500 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, u 80 vattli simli va simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma IPX8 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan hamda Android 16.0 bazasidagi RedMagic OS 11.5 platformasida ishlaydi.
…