RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimi

·0·Texno
RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimi

Xitoyning Nubia brendi oʻzining eng yangi oʻyin flagmani — RedMagic 11S Pro smartfonining xalqaro savdosi boshlanganini eʼlon qildi. May oyi oʻrtalarida Xitoy ichki bozorida debyut qilgan ushbu model endilikda dunyoning turli mintaqalari, jumladan, Yevropa mamlakatlari isteʼmolchilari uchun ham rasman sotuvga chiqarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning oʻziga xos jihatlaridan biri ekranda hech qanday qirqimlarning mavjud emasligidir. 16 megapikselli frontal kamera bevosita displey ostiga yashirilgan. Shuningdek, qurilma dinamik RGB-yoritgich va suyuqlik yordamida sovutish tizimining ishlashini kuzatish imkonini beruvchi shaffof orqa panel bilan jihozlangan.

Texnik xususiyatlariga koʻra, RedMagic 11S Pro 6,85 dyuymli, 144 Hz chastotali AMOLED ekranga ega. Qurilma unumdorligi tezlashtirilgan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan taʼminlanadi. Asosiy kamera bloki 50 Mp, 50 Mp va 2 Mp datchiklardan tashkil topgan boʻlib, yuqori sifatli suratlar olish imkonini beradi.

Avtonomlik masalasida smartfon 7500 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, u 80 vattli simli va simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma IPX8 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan hamda Android 16.0 bazasidagi RedMagic OS 11.5 platformasida ishlaydi.

RedMagicNubiaSnapdragonSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiSnapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiBugun, 12:51Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus