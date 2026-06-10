SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalari

·0·Texno
SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalari

Juma kuni SpaceX kompaniyasi fond bozoriga chiqadi va investorlar bu voqeani katta hayajon bilan kutishmoqda. Xabarlarga koʻra, 75 milliard dollarlik aksiyalar taklifiga talab haddan tashqari yuqori boʻlib, baʼzi institutsional investorlar Elon Musk imperiyasining 10 milliard dollarlik bloklarini sotib olishga tayyor turishibdi. Garchi yirik IPOlar koʻpincha muvaffaqiyatsizlikka uchrashi va kompaniya hozirda zarar bilan ishlayotgan boʻlsa-da, texnologik investorlar Muskka qarshi tikmaslik kerakligini allaqachon oʻrganib olishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX moliyaviy rejalarining asosini soʻnggi 18 oy ichida shakllangan orbital maʼlumotlar markazlari biznesi tashkil etadi. Musk ushbu qarash orqali oʻz konglomeratini IPO oldidan birlashtirishni maqsad qilgan. Ushbu ulkan sxema kamida uchta murakkab muhandislik yutugʻini talab qiladi: qayta foydalaniladigan raketa, yangi Amerika chip zavodi va sunʼiy yoʻldoshlarni misli koʻrilmagan tezlikda ishlab chiqarish. Bu kabi biznes-reja kompaniya qiymatini baholashda tahlilchilarni ikkiga boʻlmoqda.

Morningstar tadqiqot firmasi va Nyu-York universiteti professori Aswath Damodaran SpaceX qiymatini bankirlar aytayotgan 1,8 trillion dollardan pastroq baholamoqda. Morningstar kompaniyani 825 milliard dollarga, Damodaran esa 1,2 trillion dollarga baholadi. Bunday farq dunyodagi eng yirik koinot monopoliyasini ancha xatarli boʻlgan AI (sunʼiy intellekt) biznesi bilan birlashtirish natijasidir. Tahlilchilarning fikricha, kompaniyaning koinotga uchirish va Starlink tarmogʻi eng jozibador qismlar boʻlsa, AI yoʻnalishi eng noaniq boʻlib qolmoqda.

SpaceX oʻzining S-1 hisobotida asosiy imkoniyatni korporativ AI sohasida koʻrmoqda. Kompaniya Cursor jamoasidan sotib olingan dasturlash vositalari va oq yoqalilar mehnatini bajaruvchi raqamli agentlarni yaratishga qaratilgan Macrohard loyihasiga tayanmoqda. SpaceX ushbu bozor hajmini 22,7 trillion dollar deb baholagan. Shu bilan birga, kompaniya oʻzining raqobatchilari hisoblangan Anthropic va Google kabi gigantlarga katta hajmdagi hisoblash quvvatlarini sotish boʻyicha shartnomalar imzolagan.

Musk kompaniyalari uchun bunday strategiya begona emas: SpaceX tez-tez Starlink raqobatchilarining sunʼiy yoʻldoshlarini ham koinotga uchiradi. Biroq, hozirgi holatda kompaniya yetakchi sifatida emas, balki quvib yetuvchi sifatida harakat qilmoqda. "Neokloud" provayderi sifatida ishlash qisqa muddatda foydali boʻlishi mumkin, ammo asosiy savol ochiq qolmoqda: AI texnologiyalari zanjirida hisoblash quvvati yetkazib beruvchisi boʻlish afzalmi yoki model yaratuvchisimi?

SpaceXElon MuskIPOSunʼiy IntellektStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBugun, 14:24Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiJedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:52Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus