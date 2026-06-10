SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalari
Juma kuni SpaceX kompaniyasi fond bozoriga chiqadi va investorlar bu voqeani katta hayajon bilan kutishmoqda. Xabarlarga koʻra, 75 milliard dollarlik aksiyalar taklifiga talab haddan tashqari yuqori boʻlib, baʼzi institutsional investorlar Elon Musk imperiyasining 10 milliard dollarlik bloklarini sotib olishga tayyor turishibdi. Garchi yirik IPOlar koʻpincha muvaffaqiyatsizlikka uchrashi va kompaniya hozirda zarar bilan ishlayotgan boʻlsa-da, texnologik investorlar Muskka qarshi tikmaslik kerakligini allaqachon oʻrganib olishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX moliyaviy rejalarining asosini soʻnggi 18 oy ichida shakllangan orbital maʼlumotlar markazlari biznesi tashkil etadi. Musk ushbu qarash orqali oʻz konglomeratini IPO oldidan birlashtirishni maqsad qilgan. Ushbu ulkan sxema kamida uchta murakkab muhandislik yutugʻini talab qiladi: qayta foydalaniladigan raketa, yangi Amerika chip zavodi va sunʼiy yoʻldoshlarni misli koʻrilmagan tezlikda ishlab chiqarish. Bu kabi biznes-reja kompaniya qiymatini baholashda tahlilchilarni ikkiga boʻlmoqda.
Morningstar tadqiqot firmasi va Nyu-York universiteti professori Aswath Damodaran SpaceX qiymatini bankirlar aytayotgan 1,8 trillion dollardan pastroq baholamoqda. Morningstar kompaniyani 825 milliard dollarga, Damodaran esa 1,2 trillion dollarga baholadi. Bunday farq dunyodagi eng yirik koinot monopoliyasini ancha xatarli boʻlgan AI (sunʼiy intellekt) biznesi bilan birlashtirish natijasidir. Tahlilchilarning fikricha, kompaniyaning koinotga uchirish va Starlink tarmogʻi eng jozibador qismlar boʻlsa, AI yoʻnalishi eng noaniq boʻlib qolmoqda.
SpaceX oʻzining S-1 hisobotida asosiy imkoniyatni korporativ AI sohasida koʻrmoqda. Kompaniya Cursor jamoasidan sotib olingan dasturlash vositalari va oq yoqalilar mehnatini bajaruvchi raqamli agentlarni yaratishga qaratilgan Macrohard loyihasiga tayanmoqda. SpaceX ushbu bozor hajmini 22,7 trillion dollar deb baholagan. Shu bilan birga, kompaniya oʻzining raqobatchilari hisoblangan Anthropic va Google kabi gigantlarga katta hajmdagi hisoblash quvvatlarini sotish boʻyicha shartnomalar imzolagan.
Musk kompaniyalari uchun bunday strategiya begona emas: SpaceX tez-tez Starlink raqobatchilarining sunʼiy yoʻldoshlarini ham koinotga uchiradi. Biroq, hozirgi holatda kompaniya yetakchi sifatida emas, balki quvib yetuvchi sifatida harakat qilmoqda. "Neokloud" provayderi sifatida ishlash qisqa muddatda foydali boʻlishi mumkin, ammo asosiy savol ochiq qolmoqda: AI texnologiyalari zanjirida hisoblash quvvati yetkazib beruvchisi boʻlish afzalmi yoki model yaratuvchisimi?
…