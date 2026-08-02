Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdi

·1·Texno
Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdi

Mashhur yaponiyaning Citizen soatsozlik kompaniyasi oʻzining mashhur Peyten seriyasini ikkita yangi model bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, EM1230-54X va EM1234-53L deb nomlangan mazkur yangi qurilmalar foydalanuvchilarni batareyani muntazam almashtirish yoki quvvatlash qurilmalaridan foydalanish tashvishidan batamom xalos etadi. Ushbu yondashuv zamonaviy texnologiyalar olamida har kuni gadjetlarni quvvatlashga oʻrganib qolgan foydalanuvchilar uchun oʻziga xos qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda bozorni egallagan aqlli soatlar yoki fitnes-bilakuzuklar har bir necha kunda quvvatlashni talab etsa, oddiy kvarts soatlar esa vaqti-vaqti bilan batareya almashtirishni soʻraydi. Citizen taqdim etgan yangi modellarda esa bu muammolarning barchasi hal etilgan. Qurilmalarning asosiy ustunligi — bu har qanday yorugʻlik manbasidan quvvat oluvchi patentlangan Eco-Drive texnologiyasidir.

Eco-Drive texnofologiyasi va uning imkoniyatlari

Mazkur texnologiyaning sir shundaki, soat siferblati ostida maxsus quyosh elementi yashiringan boʻladi. U nafaqat quyosh nurini, balki xona ichidagi sunʼiy yorugʻlikni ham elektr energiyasiga muvaffaqiyatli ravishda oʻzgartirib beradi. Hosil boʻlgan energiya esa qurilmaning ichki akkumulyatorida zaxiralanib boradi va soatning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.

Tashqi koʻrinishi va dizayniga koʻra, har ikki model ham klassik nafosatni oʻzida mujassam etgan. Qurilmalar 30 millimetrli ixcham korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, anʼanaviy uch strelkali analog siferblat hamda mustahkam mineral shisha bilan jihozlangan. Tashqi taʼsirlarga chidamli materiallar soatning kundalik foydalanishda uzoq xizmat qilishini kafolatlaydi.

Modellar oʻrtasidagi farqlar va narxlar

Peyten seriyasining yangi vakillari bir-biridan oʻzining ranglar palitrasi va bezak elementlari bilan ajralib turadi. Xususan, EM1230-54X modeli kumushrang zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpus va bilakuzuk hamda toʻq binafsha rangli jozibali siferblatga ega. Biroq, biroz qimmatroq boʻlgan EM1234-53L versiyasi ikki xil rangdagi poʻlat korpus va toʻq koʻk siferblat bilan jihozlangan.

Qolgan texnik xususiyatlari boʻyicha ushbu ikki versiya bir-birining toʻliq nusxasidir. Ularning barchasi tugmali yigʻma qisqich bilan taʼminlangan boʻlib, 5 ATM darajasidagi suvdan himoya xususiyatiga ega. Bu esa foydalanuvchiga basseyn sharoitida suzilish paytida soatni yechmaslik imkonini beradi, biroq yuqori bosimli dayving yoki boshqa ekstremal suv sporti turlariga moʻljallanmagan. Hozirgi vaqtda Buyuk Britaniya bozorida ushbu soatlar mos ravishda 250 va 270 funt sterling narxida sotuvga chiqarilgan.

CitizenEco-DriveSmart soatTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56Xitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandiXitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandiKecha, 23:27Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiKecha, 22:54Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaKecha, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiKecha, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiKecha, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi