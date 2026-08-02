Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdi
Mashhur yaponiyaning Citizen soatsozlik kompaniyasi oʻzining mashhur Peyten seriyasini ikkita yangi model bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, EM1230-54X va EM1234-53L deb nomlangan mazkur yangi qurilmalar foydalanuvchilarni batareyani muntazam almashtirish yoki quvvatlash qurilmalaridan foydalanish tashvishidan batamom xalos etadi. Ushbu yondashuv zamonaviy texnologiyalar olamida har kuni gadjetlarni quvvatlashga oʻrganib qolgan foydalanuvchilar uchun oʻziga xos qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda bozorni egallagan aqlli soatlar yoki fitnes-bilakuzuklar har bir necha kunda quvvatlashni talab etsa, oddiy kvarts soatlar esa vaqti-vaqti bilan batareya almashtirishni soʻraydi. Citizen taqdim etgan yangi modellarda esa bu muammolarning barchasi hal etilgan. Qurilmalarning asosiy ustunligi — bu har qanday yorugʻlik manbasidan quvvat oluvchi patentlangan Eco-Drive texnologiyasidir.
Eco-Drive texnofologiyasi va uning imkoniyatlariMazkur texnologiyaning sir shundaki, soat siferblati ostida maxsus quyosh elementi yashiringan boʻladi. U nafaqat quyosh nurini, balki xona ichidagi sunʼiy yorugʻlikni ham elektr energiyasiga muvaffaqiyatli ravishda oʻzgartirib beradi. Hosil boʻlgan energiya esa qurilmaning ichki akkumulyatorida zaxiralanib boradi va soatning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.
Tashqi koʻrinishi va dizayniga koʻra, har ikki model ham klassik nafosatni oʻzida mujassam etgan. Qurilmalar 30 millimetrli ixcham korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, anʼanaviy uch strelkali analog siferblat hamda mustahkam mineral shisha bilan jihozlangan. Tashqi taʼsirlarga chidamli materiallar soatning kundalik foydalanishda uzoq xizmat qilishini kafolatlaydi.
Modellar oʻrtasidagi farqlar va narxlarPeyten seriyasining yangi vakillari bir-biridan oʻzining ranglar palitrasi va bezak elementlari bilan ajralib turadi. Xususan, EM1230-54X modeli kumushrang zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpus va bilakuzuk hamda toʻq binafsha rangli jozibali siferblatga ega. Biroq, biroz qimmatroq boʻlgan EM1234-53L versiyasi ikki xil rangdagi poʻlat korpus va toʻq koʻk siferblat bilan jihozlangan.
Qolgan texnik xususiyatlari boʻyicha ushbu ikki versiya bir-birining toʻliq nusxasidir. Ularning barchasi tugmali yigʻma qisqich bilan taʼminlangan boʻlib, 5 ATM darajasidagi suvdan himoya xususiyatiga ega. Bu esa foydalanuvchiga basseyn sharoitida suzilish paytida soatni yechmaslik imkonini beradi, biroq yuqori bosimli dayving yoki boshqa ekstremal suv sporti turlariga moʻljallanmagan. Hozirgi vaqtda Buyuk Britaniya bozorida ushbu soatlar mos ravishda 250 va 270 funt sterling narxida sotuvga chiqarilgan.
…