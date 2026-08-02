YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldi

·31·Texno
YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldi
Qisqacha

Mashhur yozuvchi va 3,2 million obunachiga ega YouTube-kanal muallifi Henk Grin sunʼiy intellekt chat-botlariga bog‘lanib qolgani uchun o‘z auditoriyasidan uzr so‘radi. Complexly taʼlim kanalidagi videolardan birida muallifning o‘ziga xos iboralarni qo‘llashi tomoshabinlarning ssenariy chat-bot yordamida yozilgani haqidagi taxminlariga sabab bo‘ldi.

Mashhur yozuvchi, komediyachi va 3,2 million obunachiga ega YouTube-kanal muallifi Henk Grin o‘z auditoriyasidan sunʼiy intellekt chat-botlariga bo‘lgan ortib borayotgan qaramligi uchun uzr so‘radi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mojaro Complexly taʼlim kanalida eʼlon qilingan videolardan birida muallifning o‘ziga xos iboralarni qo‘llashi ortidan boshlangan bo‘lib, tomoshabinlar ssenariy chat-bot yordamida yozilganini taxmin qilishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muammolarning kelib chiqishiga videolarni tayyorlash jarayonidagi kuchli bosim sabab bo‘lgan. O‘chirib yuborilgan X ijtimoiy tarmog‘idagi postida Henk Grin mazkur videoni tayyorlashda shoshilinch ravishda ChatGPT’dan axborot izlash uchun foydalanganini tan olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, videodagi munozarali iboralar aslida ko‘rsatuv mehmonining javobi bo‘lgan, biroq bu holat jamoatchilik eʼtirozlariga sabab bo‘lmasdan qolmadi.

Tanqidlar va tan olish

Shundan so‘ng bloger Reddit platformasida batafsil uzr so‘rab, ko‘pchilikning umidini oqlamaganidan afsusdaligini bildirdi va bu holat kelgusida kontent ishlab chiqarish hajmiga taʼsir qilishini maʼlum qildi. Grinning taʼkidlashicha, u ChatGPT’dan faqat ilmiy maqolalar va o‘rganilayotgan mavzularga oid manbalarni topish uchungina foydalangan, matn va asosiy fikrlar esa to‘liqligicha uning o‘ziniki bo‘lib qolgan.

Shunga qaramay, u o‘z ijodini “suyultirib yuborgani” uchun qilingan tanqidlarni adolatli deb topdi. Bloger sunʼiy intellektning ashaddiy dushmani emasligini, biroq bu texnologiyaning iqlim o‘zgarishiga taʼsiri hamda yirik kompaniyalarning iqtisodiy qudratni tezkorlik bilan o‘z qo‘liga to‘playotganidan xavotirda ekanini yashirmadi.

Kelgusidagi rejalar va xulosalar

Grinning aytishicha, uni eng ko‘p qo‘rqitadigani insonlar bilan aloqani yo‘qotib qo‘yishdir. U o‘zining sunʼiy intellekt tizimlari bilan ishlashdagi impulsiv harakatlarini jilovlay olmaganini va kelgusida ijodiy jarayonni to‘liq shaffof saqlashni istashini qayd etdi.

Hozirda muallif o‘zining YouTube-kanallariga video joylash chastotasini vaqtincha kamaytirishni yoki to‘xtatib turishni rejalashtirmoqda. U matnga ko‘proq shaxsiy yondashuv talab etiladigan, chuqur mazmunli hamda hech qanday ssenariysiz tayyorlanadigan videolarni ko‘proq suratga olish niyatida.

“Asosiysi, men yirik til modellari bilan muloqot qilishdan olayotgan dopamin darajasi — o‘zim va dunyo uchun sog‘lom emasligini tushunib yetishim kerak”, — deya xulosa qildi Henk Grin.

Henk GrinSunʼiy intellektChatGPTYouTubeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi